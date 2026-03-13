Враг под юбкой: капроновые колготки могут стать причиной бесплодия и варикоза

Капроновые колготки и термобелье — привычные элементы гардероба, которые помогают нам чувствовать себя комфортно в разную погоду. Но что, если эти предметы одежды могут навредить здоровью? Подробности в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие болезни провоцируют капроновые колготки

Базовый слой под одеждой едва ли не каждой женщины, а порой даже самостоятельный элемент образа. Оказывается, может нанести вред всему человечеству. Некоторые эксперты считают, что колготки — причина ряда страшных болезней.

«Могут вызвать аллергическую реакцию, но аллергическая реакция будет не на саму ткань, не на сам полиамид или эластан», — объясняет врач общей практики Мария Котова.

Но и это еще не все, особая опасность кроется в утягивающем капроне.

«За счет нарушения лимфооттока, кровотока, допустим, девушка долго сидит в офисе, конечно, к вечеру в нижней части ног, где лодыжки, где голени, мы можем увидеть эти отекшие ноги», — поясняет эксперт.

И как следствие такого утягивания — нарушение венозного оттока. Кровь застаивается, сосуды расширяются, и вот она — прямая дорога к варикозу.

Сколько можно носить капроновые колготки без вреда для здоровья

Шерстяные или хлопковые колготки можно носить смело целый день, а вот с утягивающими моделями нужно быть начеку — максимум три-четыре часа.

Что касается обычного капрона, то здесь главный враг — парниковый эффект. В тепле вы перегреваетесь, на морозе этот эффект превращается в ледяной компресс, который может негативно влиять на детородные функции. Носить их рекомендуется в соответствии с температурой и не более восьми-десяти часов.

Как термобелье влияет на репродуктивную систему мужчин

А вот мужчины от колготок далеки, у них своя история — термобелье. Купил комплект и ходишь в нем сутками. Только вот врачи такой подход не одобряют.

«Длительное ношение термобелья может привести к ряду неприятных состояний. Например, может развиться кожная инфекция в результате трения и неправильного отвода жидкости с поверхности кожи», — рассказывает терапевт Ростислав Романовский.

И даже продолжение рода может оказаться под угрозой.

«При неправильном ношении термобелья и излишнем перегреве наружных половых органов у мужчин могут возникнуть в последующем снижение репродуктивной функции и нарушение процесса зачатия», — предостерегает специалист.

Под термобелье нельзя надевать хлопок. Он работает как губка — впитывает пот и держит его у тела, сводя на нет все технологии.

Как правильно подбирать плотность капроновых колготок по сезону

Как не запутаться в плотности колготок и подобрать капрон по сезону

«Тонкие колготки, ультратонкие, до 15 DEN, они практически прозрачные, они вам пригодятся для лета. Плотностью от 20 до 40 DEN — это идеальный вариант для повседневной носки весной или осенью. Колготки от 50 до 80 DEN — плотные, матовые, для прохладной осени, зимы, под юбку. Колготки от 100 DEN и выше для суровой зимы», — разъясняет эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Интернет полон советов, как укрепить колготки. Самый известный — сварить и заморозить их в морозилке.

«Страна советов» проверила: зацепки на замороженных колготках остаются такие же, как на обычных. Чуда не случилось.

«Варка и заморозка вообще могут ухудшить эластичность. Лучше полагаться на качественный состав, то есть 15-20% эластана», — рекомендует знаток.

Нейлон крепче стали? Могут ли капроновые колготки заменить трос

Еще одно утверждение: нейлон крепче стали. «Страна советов» решила проверить это на дороге.

«Да, до сих пор неизвестно, спасет ли красота мир, но вот женские колготки точно смогут выручить. Например, вам требуется буксировать автомобиль, а троса нет. Тогда ищите женщину. По легенде, колготки нужно скручивать, чтобы повысить их прочность. Мы использовали колготки 100 DEN, но даже они не выдержали. Совет оказался мифом», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Эти испытания колготки провалили. А что в сравнении с термобельем?

Что поможет капроновым колготкам сохранять прочность дольше

«Страна советов» отправились в гигантскую морозильную камеру, чтобы провести эксперимент. Три добровольца целый час провели там при минус 20.

Под джинсами у ведущего — синтетическое термобелье. У первой девушки — плотные шерстяные колготки, а у второй — колготки из микрофибры плотностью 100 DEN.

Час в морозильной камере позади. Датчики, которые закрепили на теле каждого добровольца, зафиксировали любопытную картину. Разница в том, насколько сильно успела остыть кожа у участников, оказалась колоссальной — почти в два с половиной раза.

Термобелье, на которое многие делают ставку, в статике проиграло вчистую. Микрофибра и натуральная шерсть сохраняет тепло куда лучше. Но это не значит, что от термобелья нужно отказаться — просто у каждой одежды есть своя задача и свои условия.

Для активного движения незаменима синтетика, для спокойной прогулки — шерсть или микрофибра. И главное правило для всех: что колготки, что термобелье не должны становиться вашей второй кожей на целый день.