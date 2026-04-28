Военная техника не будет участвовать на параде на Красной площади 9 мая

В связи с текущей оперативной обстановкой военная техника, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов в параде 9 мая на Красной площади участвовать не будут, сообщили в Министерстве обороны России.

