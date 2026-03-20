Выбросит или оставить: что будет с лицом, если пользоваться просроченной косметикой

Указанный на упаковке косметики срок годности — это период, в течение которого производитель гарантирует безопасность, стабильность формулы и эффективность активных компонентов средства. А что происходит потом?

Одинаково ли портится декоративная и уходовая косметика. И можно ли продлить некоторым продуктам срок годности, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала визажист Лия Барская.

Что происходит с косметикой после истечения срока годности

Просроченное средство может не только работать хуже, но и стать причиной раздражения, аллергии или инфекции.

«Большинство косметических средств содержит воду, масла, активные ингредиенты и консерванты. Со временем разрушаются активные компоненты: витамин С, ретинол, кислоты. Ослабевает действие консервантов. Масла могут также портиться, в водной среде начинают размножаться бактерии», — рассказала Барская.

После окончания срока годности производитель уже не несет ответственности за безопасность продукта. Особенно это касается средств на водной основе — они становятся идеальной средой для размножения микроорганизмов.

Какую косметику нельзя использовать после истечения срока годности

Особенно внимательно нужно относиться к продуктам для глаз и солнцезащитным кремам.

Тушь, жидкая подводка, кремы, сыворотки для ресниц — самые рискованные продукты. Область вокруг глаз особенно чувствительна, а бактерии в таких средствах размножаются очень быстро. Использование просроченной косметики для глаз может привести к конъюнктивиту, ячменю или воспалению слизистой. Рекомендуется менять такие средства каждые 3–6 месяцев после вскрытия.

«Также следует следить за сроком годности солнцезащитных средств. Просроченные солнцезащитные кремы теряют способность защищать от ультрафиолета. Это повышает риск ожогов, фотостарения и пигментации», — пояснила визажист.

Какая еще косметика опасна после завершения срока годности:

Жидкая косметика (тональные основы, BB‑кремы, консилеры) — при изменении текстуры или появлении странного запаха их нужно немедленно выбрасывать;

Кремы в банках — при контакте с пальцами в них попадают бактерии, что ускоряет порчу;

Жидкие помады и блески для губ — содержат воду и быстро портятся;

Сыворотки и эссенции с активными компонентами (витамин C, ретиноиды, кислоты) — теряют эффективность и могут вызвать раздражение.

Регулярное применение испорченных средств может привести к:

Аллергическим реакциям;

Дерматитам и раздражениям;

Обострению акне;

Воспалениям глаз и губ;

Инфекциям (в том числе бактериальным и грибковым);

Оксидативному стрессу кожи из‑за окисления масел и компонентов.

Какую косметику можно использовать после истечения срока годности

Некоторые продукты имеют более длительный срок службы при правильном хранении:

Сухая декоративная косметика (пудра, тени, румяна) — содержит минимальное количество влаги, поэтому риск размножения бактерий ниже. Если цвет, текстура и запах не изменились, их можно использовать дольше указанного срока.

Карандаши для глаз и губ — при заточке снимается верхний слой, что снижает риск загрязнения. При отсутствии изменений в структуре и запахе их допустимо использовать после истечения срока.

Парфюм — обычно остается безопасным, если аромат не изменился, жидкость не помутнела и не появился резкий спиртовой запах. Однако при появлении кислого, прогорклого запаха, расслоения или пузырьков газа продукт нужно немедленно выбросить.

Даже если срок годности еще не истек, продукт может испортиться раньше времени.

Среди основных признаков порчи:

Изменение текстуры (расслоение, хлопья, комочки, чрезмерная густота или водянистость);

Появление прогорклого, кислого или химического запаха;

Изменение цвета (потемнение, пятна, осадок);

Липкость или тянущаяся консистенция у сывороток;

Каменистый слой на поверхности сухих продуктов;

Раздражение, жжение или покраснение после нанесения.

Как продлить срок годности косметике

Испорченные средства уже не спасти, но можно изначально позаботиться об увеличении срока их службы и замедлить процессы порчи.

Для этого важно правильно хранить косметику:

Держать средства вдали от солнечного света;

Не держать косметику в ванной -высокая влажность ускоряет порчу;

Соблюдать оптимальную температуру — комнатную, если производитель не указал иную.

Также значение имеет соблюдение гигиены:

Не стоит набирать крем пальцами — для этого существует специальный шпатель;

Регулярно мыть кисти и аппликаторы (для кремовых текстур — после каждого использования, для сухих — раз в неделю);

Не надо делиться тушью, помадами и другими средствами личного пользования.

«И еще один важный момент — нужно также учитывать срок годности после вскрытия. На упаковке есть значок открытой баночки — это период использования после открытия. Он часто важнее общей даты годности», — добавила Барская.