Ледяные глыбы и огромные лужи от оттепели: как спасти машину и избежать ремонта

Весна — время, когда город начинает просыпаться после зимней спячки, но вместе с оттепелью появляются и новые опасности. Снег и лед с крыш, гигантские лужи и тающий наледь могут серьезно повредить автомобили и создать риск для водителей и пешеходов.

Где именно поджидает опасность, как правильно зафиксировать повреждения для страховой и что делать, чтобы ваш автомобиль пережил оттепель без серьезного ремонта? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как возместить материальный ущерб за упавшую на голову человека глыбу льда

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Рязани на девушку упала глыба льда, несколько дней она пролежала в реанимации. Но спасти ее не удалось.

А в центре Москвы кусок наледи с крыши пробил голову мужчине.

«Ему рассекло голову настолько, что там кусок отошел и очень много крови, увезли в институт Склифосовского, сделали много швов, у него теперь огромный шрам», — делится девушка пострадавшего Лилия Сковородникова.

Как отмечают очевидцы, на месте происшествия не было ленты ограждения и предупредительных знаков. Пострадавший обратился в суд.

И с началом оттепели таких случаев сотни по всей стране. Как уберечь себя от ледяной опасности? Стоит заранее смотреть на крыши зданий, к которым собираетесь подойти. Не ходите под козырьками и балконами домов. Также следует фиксировать все на камеру.

«После сбора необходимых всех доказательств, а также привлечения свидетелей, человеку необходимо написать претензию в адрес виновного лица. В суде возможна компенсация материального вреда, также компенсация морального вреда», — говорит адвокат Елена Зарецкая.

Эксперты отмечают, важным фактором материальной поддержки может стать страховка. Чтобы ее выплатили — соберите нужные документы:

«Со всеми печатями, со всеми подписями, где должен быть написан диагноз, написана тактика лечения: что лечили, как лечили, зачем лечили. С этими документами обязательно нужно прийти в страховую компанию, написать заявление. Дальше каждая страховая компания по своему регламенту будет осуществлять компенсацию», — объясняет замдиректора страховой компании Лилит Словагина.

Как возместить материальный ущерб за упавшую на машину глыбу льда

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но что делать, если пострадали не вы, а ваш транспорт? Владельцу автомобиля ремонт влетит в круглую сумму.

«Минуты три постояли, потом двинулись, буквально десять метров проезжаю, и начинает сыпаться с крыши лед. Сам не пострадал, чуть-чуть задело голову, но не сильно», — вспоминает момент падения снега на авто его владелец Алексей.

Эксперты напоминают, что ОСАГО в этой ситуации бесполезен. Пригодится документ о добровольном страховании.

«Если только машина застрахована по риску КАСКО, тогда необходимо вызвать органы внутренних дел, зафиксировать данное страховое случае, заявить страховой компании о том, что это произошло, предоставить все необходимые документы, это определенные там протоколы, протоколы, которые отдаются в УВД, и страховая компания либо отремонтирует машину, либо компенсирует в сумме денежной, в эквиваленте», — рассказывает эксперт.

Насколько реально получить компенсацию

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В 2023-м сход льда превратил автомобиль Марии Образцовой в кабриолет: крыша была смята полностью. Девушка собрала документы, провела независимую экспертизу и добилась выплаты, ее хватило на ремонт. Но возникла другая проблема.

«Прошло три года. Я как раз пыталась сдать автомобиль в трейд-ин. Сначала мою машину оценили в хорошую сумму, но потом, когда стали смотреть и поняли, что нет крыши, в смысле, она, конечно, есть, но что ее не было, что там полностью все стойки были срезаны, заново покупалась другая крыша другого автомобиля. В общем, после этого ее оценили на 200 тысяч дешевле. То есть это, конечно, очень сильно повлияло на стоимость автомобиля при продаже», — поясняет девушка.

Как выехать на машине из огромной лужи, чтобы не повредить мотор

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оттепель — время гигантских луж и паводков. В талых водах тоже таится опасность для автомобилей. Если на большой скорости проехать через очень глубокую лужу, то может случиться гидроудар — попадание воды в камеры сгорания и цилиндры автомобиля. Последствия будут самые серьезные — вплоть до капитального ремонта мотора.

Однако гидроудара можно избежать.

«Первое, снизить скорость до минимальной. То есть если вы уверены, что вы на своем автомобиле проедете эту лужу, то вы проезжаете очень медленно, на малой скорости, без всяких разгонов и торможений», — разъясняет директор автосервиса Владимир Петров.

Даже если вода попадет в двигатель, когда он работает на небольших оборотах, он, скорее всего, просто заглохнет. Максимум, что вам грозит — промочите ноги, когда будете выбираться из автомобиля.

Что будет с машиной, которая провела долгое время под снегом

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

А вот если начнет отсыревать машина, которая провела всю зиму под снегом, то появление внутри плесени и болезнетворных бактерий гарантировано.

«Любой человек это почувствует, когда откроет автомобиль после зимней стоянки на улице, будет вонять, я извиняюсь, там сыростью и всем чем угодно. Первое, что нужно сделать, это съездить на автомойку. Желательно на профессиональную, то есть нужен комплекс очистительных работ по салону», — признается специалист.

Куда обращаться, чтобы расчистить двор от сугробов снега

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

А пока автомобилисты выруливают из паводков, пешеходы пытаются обойти гигантские сугробы, которые забаррикадировали дворы. Вычистить аномальное количество снега для коммунальных служб оказалось не под силу.

Куда обращаться, если подобное происходит и в вашем районе?

«В данном ключе, чтобы заставить управляющие компании убирать данный бардак и беспредел, необходимо гражданам обращаться в управляющие компании с заявлением, с жалобами об уборке данных сугробов и данного снега. Поскольку, если они обращаться не будут, управляющие компании, как правило, умывают руки», — отмечает юрист Богдан Кузнецов.

«Страна советов» прошлась по московским дворам и заодно проверила способ воздействия на коммунальные службы.

Вместе с юристом они решили попробовать пожаловаться на сугробы.

«Добрый день, девушка. Скажите, пожалуйста, а можно ли обратиться по поводу уборки сугроба во дворе по адресу?» — спрашивает он.

«Это надо вам попробовать в отдел благоустройства», — отвечают ему.

По словам экспертов, если дозвониться до управляющей компании не удалось, стоит дойти до организации пешком, преодолевая гигантские сугробы и уворачиваясь от летящих с крыш глыб льда.