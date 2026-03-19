Унитаз за 200 тысяч рублей: стоит ли переплачивать за умного «белого коня»

Казалось бы, установить унитаз проще простого. Но и в этой работе есть свои тонкости. Почему извергается то, что должно уйти в канализацию? Какой материал прочнее — фаянс или фарфор? И что за приспособления, которые и унитазами сложно назвать, используют в других странах? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Какие бывают виды умных унитазов

С пульта теперь можно управлять не только телевизором или кондиционером.

Стоит «умный унитаз», например, намного больше, чем привычный. Цена самой скромной модели — от 80 тысяч рублей.

Но есть устройство за 200 тысяч.

«Мы сели на него, имитируем посадку. Сидушка уже тепленькая, вы заранее ее запрограммировали на какую–то определенную температуру. Дальше датчик веса, он нас распознал, при этом произвел обработку чаши», — демонстрирует дорогое сантехническое устройство консультант магазина Константин Мурилкин.

Одно нажатие кнопки — и унитаз сам себя помыл в нужном режиме, слил воду и закрыл крышку.

«Здесь есть общая форсунка, подходит и для мальчиков, и для девочек. Есть дополнительная форсунка для девочек. Она отличается углом наклона, силой воды, количеством струек», — комментирует он.

Это умное устройство подключается к вай–фай, пользователи могут создавать свои профили и управлять всеми опциями через мобильное приложение. Тогда и пульт не понадобится. Кстати, монтаж электронного унитаза такой же, как и у привычного — только для подключения поблизости понадобится розетка.

Какие ошибки совершают сантехники при монтаже унитазов

И теперь настало время разобраться: какие главные ошибки допускают мастера?

«Уклон должен быть для того, чтобы у нас все отходы выходили без проблем. Если у вас там какой–то контур–уклон, то вода будет плохо выходить и может вытечь все из унитаза, и он будет забиваться», — предостерегает строитель Андрей Шуманов.

Если это правило не соблюдать, то может случиться извержение через край.

Важно заранее рассчитать высоту инсталляции от уровня чистового пола, если унитаз подвесной. Проверить стыки с канализационной трубой, иначе придется демонтировать плитку. А еще обязательно — надежно зафиксировать конструкцию, чтобы чаша не шаталась.

«Сделать специальную прокладку, которая дается в комплекте ко всем инсталляциям. То есть это прокладка между самим унитазом и самой стеной плитки. Для того, чтобы не было, когда человек начнет садиться, чтобы не получилось так, что плитка соприкасается вместе с самим унитазом», — объясняет эксперт.

Кстати, многие думают, что подвесной унитаз — ненадежный и не выдерживает большой вес — это миф. Инсталляцию — из металла или прочного пластика — крепят к стене и полу, а затем закрывают коробом из гипсокартона. Чашу фиксируют специальными шпильками. Таким образом, конструкция справляется с нагрузкой до 400 килограммов.

Еще одно заблуждение — что если сломается бачок, то к нему не подобраться.

«Это так, но только в одном проценте из 100 случаев. Про доступ и мелкий ремонт: мы имеем через кнопку смыва. Она легко демонтируется. Мы можем использовать это отверстие для замены фильтров, колпачков и любых мелких расходных материалов, которые требуются для бачка», — поясняет дизайнер Евгения Гурова.

При перемещении унитаза внутри санузла могут возникнуть сложности. Так, его нельзя устанавливать далеко от канализационной трубы и стояка. Поэтому дизайнеры всегда должны работать в связке с сантехниками.

«Унитаз, вот у него есть кнопка, она, видите, по оси, по центру вот этого расстояния расположена. Вот эти привязки, они и в проекте заложены, и мы их проговариваем с сантехником до того, как он будет монтировать», — указывает дизайнер Ирина Крапивина.

С заказчиком согласуют все дополнительные работы и материал, ведь это тоже имеет значение. Например, фарфоровые унитазы стоят дороже фаянсовых.

«Фарфоровый унитаз более плотный, в нем меньше микротрещин со временем образуется. А фаянсовые — у них больше микротрещин, это менее стойкое покрытие. И вот когда со временем образуются вот эти микротрещины на фаянсе, туда забивается грязь, и в целом даже ваша белая сантехника станет более тусклой, хуже отмывается», — рассказывает специалист.

Фарфоровый или фаянсовый: какой унитаз прослужит дольше

«Стройнадзор» испытал на прочность фарфоровый и фаянсовый унитазы.

«Первый этап эксперимента. Мы проверим наши образцы на устойчивость к точечным нагрузкам. Первый инструмент — разводной ключ», — начинает пиротехник Дмитрий Маслак.

Бросают его с высоты примерно один метр. На фарфоре осталась лишь царапина, а вот у фаянсового, как бы это ни звучало, пробило дно. Что же будет, если уронить молоток?

«В целом, разницу повреждений оценить сложно, так как у фаянсового и фарфорового образца они примерно идентичны», — в сомнениях произносит эксперт.

А если попробовать устроить фейерверк? Оба унитаза испытания пиротехникой не выдержали. Но тем не менее первый этап показал, что фарфоровый прочнее фаянсового.

Конечно, такой эксперимент условный. Ни в коем случае не повторяйте его дома!

Какой унитаз стоит поставить у себя дома

Так какой унитаз — самый оптимальный и ходовой?

«Один из самых продаваемых, самых распространенных. В каждой второй семье сейчас подвесной унитаз примерно такого вида. Все закрыто, все аккуратно. Сидушки с микролифтом. Он позволяет нам им попользоваться, взять ершик, исправить то, что мы наделали, и пойти дальше по своим делам», — отмечает консультант магазина.

Для гигиены можно предусмотреть специальный душ.

«Включили, используем две руки для того, чтобы получить необходимый уровень гигиены. Следующий вариант унитазов. Все примерно то же самое, но добавлена интегрированная форсунка. То, чего любят в первую очередь турки. Тут уже не нужен гигиенический душ, потому что он уже интегрирован вовнутрь», — разъясняет Мурилкин.

А теперь — о самых редких экземплярах, которые в России практически нигде не встретишь.

«Это безбачковые унитазы, которые не требуют ни инсталляции, ни бочков в стене. Они подключаются напрямую к нашей канализации. К ней подводится вода, и за счет внутреннего механизма производится смыв. Но эти унитазы не очень корректно работают с нашими канализационными системами, и, поставив такой унитаз, есть значимая вероятность того, что вы получите легкие проблемы со смывом», — уточняет специалист.

Выбирать унитаз нужно исходя из своих предпочтений и бюджета.

Стандартные — на ножке — проще в установке и, как правило, дешевле. Подвесные с инсталляцией сложнее в монтаже, но занимают меньше места. К тому же все коммуникации остаются незаметными, а еще под ними проще мыть полы. Фарфоровые прочнее фаянсовых и прослужат более долгий срок.

А для любителей комфорта высшего уровня подойдут электронные устройства. Самое главное — обратиться к грамотным мастерам, потому что умный унитаз при неправильной установке может преподнести неприятный сюрприз.