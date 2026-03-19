Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2026 года

В апреле 2026 года в России начнет действовать ряд законодательных изменений. Нововведения коснутся пенсионных выплат, порядка выдачи ипотеки и микрозаймов и многое другое. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Проиндексируют пенсии

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С 1 апреля 2026 года в России пройдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Выплаты увеличатся на 6,8%, а повышение коснется около 4,3 миллионов россиян.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам, у которых нет достаточного страхового стажа или его не хватает для получения страховой пенсии. Также эти выплаты предназначены для людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

В категорию получателей государственного пенсионного обеспечения входят участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также это военнослужащие, проходившие службу по призыву, космонавты, летчики-испытатели, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Как пишут «Известия», социальная пенсия по старости вырастет примерно с 8824 до 9424 рублей. Пенсия для инвалидов I группы увеличится с 17 648 до 18 848 рублей. Социальная пенсия ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы поднимется с 21 178 до 22 618 рублей.

При этом средний размер социальной пенсии после индексации достигнет 16 590 рублей, указал депутат Никита Чаплин.

Расчеты и начисления Социальный фонд выполнит автоматически: подавать заявления не требуется, выплаты поступят в стандартные сроки.

Размер прибавки для каждого получателя будет индивидуальным и зависит от исходной суммы пенсии.

Новые правила для сервисов быстрой рассрочки

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С 1 апреля 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 283-ФЗ, который вводит новые правила работы сервисов рассрочки (например, «купи сейчас — плати потом»). Теперь этот рынок будет регулироваться на федеральном уровне: все операторы должны будут войти в официальный реестр операторов Банка России и работать по единым правилам.

Закон распространяется только на покупки для личных и семейных нужд — то есть воспользоваться сервисом сможет обычный потребитель, а не предприниматель. В рассрочку можно будет приобрести не только товары и услуги, но и результаты интеллектуальной деятельности.

Новые правила устанавливают четкие требования к договорам с сервисами рассрочки. Прежде всего, условия должны быть прозрачными и оформленными в удобной для понимания форме. Покупатель обязан получить полный текст договора заранее, до заключения сделки, — это позволит ему детально ознакомиться со всеми пунктами. Кроме того, закон гарантирует право на досрочное погашение задолженности без взимания дополнительных комиссий.

Введены и определенные ограничения. Так, максимальный срок беспроцентной рассрочки составит до шести месяцев с 2026 года, а с 2028 года он сократится до четырех месяцев. Размер штрафов за просрочку платежа не может превышать 20% годовых от суммы долга — это защитит покупателей от чрезмерно высоких неустоек.

Установлен также лимит задолженности в 50 тысяч рублей: если сумма долга превысит этот порог, сервис обязан передать данные о клиенте в бюро кредитных историй.

Операторам рассрочки запрещается взимать скрытые комиссии, навязывать дополнительные услуги и устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от формы оплаты (наличные, карта или рассрочка). Это сделает условия покупок более честными и понятными для потребителей.

Если возникает спорная ситуация, оператор может обратиться в суд, но только спустя 60 дней после того, как уведомит покупателя о проблеме. Такой срок дает клиенту время разобраться в ситуации и попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Важно отметить, что закон начнет действовать с 1 апреля 2026 года и не будет распространяться на уже заключенные договоры — они продолжат исполняться на прежних условиях.

Ограничения для системы микрокредитования

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила выдачи микрокредитов, которые ужесточают условия работы микрофинансовых организаций.

Прежде всего, с этой даты снижается максимальная переплата по займам сроком до одного года: вместо прежних 130% она составит 100% от суммы долга. Это значит, что если заемщик возьмет, например, десять тысяч рублей, то общая сумма выплат (с учетом процентов, штрафов и комиссий) не сможет превысить 20 тысяч рублей — раньше лимит составлял 23 тысячи рублей.

Далее, вводится поэтапное ограничение на количество займов с высокой стоимостью кредита. С октября 2026 года начнет действовать переходный период: в это время один заемщик сможет иметь максимум два микрозайма с полной стоимостью выше 100% годовых. А уже с 1 апреля 2027 года правило станет строже — останется возможность оформить только один такой займ.

Еще одно важное ограничение касается ситуаций, когда человек погашает предыдущий кредит с полной стоимостью выше 100% годовых и сразу хочет взять новый. С 1 апреля 2027 года микрофинансовым организациям запретят выдавать новый займ в таких случаях, если с момента погашения прошло меньше четырех дней. Это так называемый «период охлаждения»: он дает заемщику время оценить свою финансовую ситуацию и избежать попадания в долговую ловушку, когда новые займы берутся для погашения старых.

Чтобы соблюдать эти новые требования, микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика перед выдачей займа. Это позволит им проверить, сколько у клиента сейчас действующих займов, когда он погасил предыдущие кредиты и соответствует ли он новым ограничениям.

Кроме того, закон вводит запрет на включение в новый займ старых процентов, штрафов и пеней — раньше такая практика позволяла искусственно увеличивать сумму задолженности.

Отдельно стоит отметить изменение для бизнеса: максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с пяти до 15 миллионов рублей. Эта мера призвана расширить возможности малого и среднего бизнеса по привлечению финансирования.

Изменятся правила выдачи ипотеки и кредита

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

С 1 апреля 2026 года в России меняются правила выдачи ипотеки: Центробанк запрещает банкам учитывать серые доходы при оценке заемщика. Теперь для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) банки будут опираться исключительно на официально подтвержденные доходы из ФНС и СФР — данные поступят через систему «Цифровой профиль», к которой кредитные организации подключились с 1 марта.

Это значит, что больше не получится использовать в качестве подтверждения дохода переводы «с карты на карту», межбанковские платежи или обороты по выписке без подтверждения источника. При подаче заявки клиент дает согласие на запрос данных в «Цифровом профиле»: система за минуту собирает информацию из ФНС (зарплата, данные 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, сведения для самозанятых) и СФР (пенсии, пособия).

Если банк все же решит учесть неофициальные доходы, он обязан применить дисконт в 10% и взять за основу наименьшую из двух величин — либо заявленный доход, либо среднедушевой доход по региону (по данным Росстата).

Кроме того, с 1 марта 2026 года банки могут отслеживать не только доходы, но и расходы: если траты клиента по картам регулярно превышают официальный доход, его могут внести в перечень подозрительных клиентов и отказать в кредите.

Еще одно ужесточение касается Бюро кредитных историй (БКИ): если заемщик отказывается предоставить доступ к БКИ, банк обязан приравнять ежемесячный платеж по будущему кредиту к доходу клиента — это делает выдачу кредита невыгодной и ведет к отказу.

Введут ГОСТ для территорий выгула собак

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С апреля 2026 года начнет действовать первый национальный стандарт благоустройства территорий для владельцев собак — новый ГОСТ установит требования к обустройству разных зон: игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных.

Согласно стандарту, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна появиться как минимум одна дрессировочная площадка, а также дополнительные игровые — из расчета одна площадка на каждые 10 тысяч жителей.

Все площадки обязаны соответствовать ряду требований:

Иметь безопасное покрытие;

Быть оснащены инфраструктурой для уборки отходов;

Включать элементы навигации;

Предусматривать доступность для маломобильных граждан.

Новые правила расчета утильсбора для автомобилей

Какие новые законы введут с 1 апреля в России? Фото: www.globallookpress.com / © Shatokhina Natalia

С 1 апреля 2026 года начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора, вступят новые правила растаможки автомобилей из стран ЕАЭС. Минпромторг предложил ввести компенсационные сборы, которые будут нивелировать разницу между таможенными пошлинами, уплаченными за границей, и российскими тарифами.

Сам утильсбор при этом останется прежним и назначается всем одинаково, если только машина не ввозится физлицом для личного пользования с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил.

Речь идет о том, что в некоторых странах ЕАЭС при растаможке автомобиля занижают его стоимость, а пошлина уплачивается частично. В итоге покупатель в России получает машину по «выгодной» цене, не подозревая о нарушении. Новые поправки позволят контролировать такие ситуации.

Как пишет KP.RU, теперь российские таможенники будут сверять заявленную стоимость авто с базой Минпромторга. При существенном расхождении владельцу придется доплатить разницу в таможенном сборе и НДС. Это снизит риск поздних доначислений и штрафов, когда ФНС обнаруживает несоответствие задним числом, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Как отметил эксперт, изменения сделают ввоз авто из стран ЕАЭС менее выгодным, а средние цены — выше. Зато новые правила защитят покупателей от будущих проблем с налоговыми органами и судебными спорами.