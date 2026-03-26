«Я очень сильно хочу жить»: в каком состоянии находится борющаяся с раком Лерчек

Блогер Лерчек впервые вышла на связь после новостей о своей болезни. Почему четвертую стадию рака у звезды интернета выявили только после родов? Действительно ли Валерия начала терять зрение? Какие прогнозы касательно ее диагноза дают врачи? Что сейчас происходит с уголовным делом знаменитости? И почему некоторые считают историю с раком Чекалиной грандиозным обманом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь. Это очень помогает», — подчеркивает знаменитость.

Суд принял решение о приостановке уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. С осени 2024-го девушка находилась под домашним арестом по обвинению в выводе средств за границу. Теперь меру пресечения заменили на более мягкую — запрет определенных действий.

«С нее сняли браслет, во-первых. Во-вторых, она может посещать медицинские учреждения. Все остальное, то, что было ей запрещено — менять место жительства, покидать Российскую Федерацию — это осталось все в том же виде», — уточняет юрист Илона Гуськова.

Причина такого снисхождения к Валерии — ее тяжелая болезнь.

«Что хочется сказать? На самом деле диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться», — рассказала Лерчек.

По словам возлюбленного звезды интернета и отца ее четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини, о страшном диагнозе Валерия узнала сразу после родов. Оказалось, боли в спине, которые мучили девушку во время беременности, на самом деле были вызваны метастазами. У молодой мамы начали разрушаться позвонки. Пришлось делать экстренную операцию.

«Беременность часто маскирует рак. Ну что, болит спина? Вы беременны, что вы хотите? Рентген делать? Не делается. По УЗИ, естественно, кости не видят», — уточняет онколог Игорь Долгополов.

Луис заявил: Валерия просила отпустить ее из-под домашнего ареста на прием к врачу еще год назад. Но ей отказали. Тем самым якобы было упущено драгоценное время. Хотя, по словам онкологов, определить наличие этой формы рака на ранних стадиях очень сложно.

«По анализам вообще практически нельзя определить, есть рак или нет, если речь не идет о лейкозе, например. То есть анализы не показывают солидные раки желудка, легких, молочных желез и так далее. Только на очень поздних стадиях», — объясняет онколог Игорь Долгополов.

Чекалина сейчас проходит курсы лучевой и химиотерапии. Луис делится подробностями лечения возлюбленной в интернете.

«Я думаю, что это, скорее всего, возможность поддержать любимого человека в нужный момент и показать, что эта действительно неприятная история происходит с ней, это просто не постановка», — говорит светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Нашлись и те, кто не поверил в болезнь Чекалиной. Некоторые интернет-пользователи заподозрили ее в обмане. Якобы таким образом она пытается избежать уголовного наказания.

«Если она обвиняется в мошенничестве, то, значит, и все это тоже разыграно. С беременностью не прокатило, теперь вдруг это».

«По видео можно подумать, что раствор капается не в вену человеку, а куда-то снаружи. Все это дело пары Чека не вызывает никакого доверия вообще».

Но юристы заявляют: подделать такое количество документов невозможно. Тем более, когда дело настолько громкое.

«Медицинские документы были подтверждены четырьмя медицинскими учреждениями, в том числе и онкологическим центром, где она сейчас проходит лечение», — говорит юрист Гуськова.

Согласно данным, опубликованным в СМИ, у Чекалиной метастазы в позвоночнике, легких и ногах. Опухоль в головном мозге, из-за которой девушка якобы ослепла на правый глаз.

«Чтобы излечить четвертую стадию рака желудка — это все-таки, к сожалению, крайне редкий случай, особенно когда множественные метастазы. Это практически задача такого божественного уровня, я хочу сказать все-таки, не совсем врачебного», — подчеркивает онколог Долгополов.

Однако близкие Лерчек не теряют надежды. Как и она сама. На видео, которое выложил Луис, знаменитость, хоть и выглядит сильно измученной, пытается улыбаться. Но сдержать слезы ей не удается.

«Я очень сильно хочу жить, и я буду жить», — заявляет Лерчек.

Валерия Чекалина через страницу Луиса в соцсети поблагодарила суд за приостановку уголовного дела. Самой ей по-прежнему запрещено пользоваться сетью, но теперь она хотя бы может спокойно ездить на лечение.

«Понятие лекарственной терапии включает химиотерапию, гормонотерапию. Таргетная (целенаправленная) терапия, иммунотерапия, вот туда. Вот три. Никто больше ничего пока не придумал», — объясняет Игорь Долгополов.

На днях стало известно, что Чекалина полностью погасила налоговую задолженность в 175 миллионов рублей. По словам Сквиччиарини, в данный момент она сосредоточена только на том, чтобы выжить. В первую очередь ради четверых детей.

«Деньги и все эти налоги — это уже второстепенно. Здоровье человека — это то, что беспокоит каждого, и то, что превыше всего», — подчеркивает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

На очередном заседании суда бывший муж Валерии Чекалиной Артем рассказал, что трое их общих наследников пока живут с ним. И очень ждут, когда маму выпишут из больницы.

«Я сказал им», — отвечает экс-супруг звезды на вопрос, знают ли дети о болезни матери.

Чекалину поддерживают как семья бывшего мужа, так и родные нынешнего возлюбленного. Не остались в стороне и коллеги-блогеры. Они публикуют в интернете посты с пожеланиями здоровья и верят: Лерчек обязательно преодолеет страшную болезнь и вернется к детям, которые так нуждаются в маме.

