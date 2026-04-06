Сладкий обман: как отличить настоящий шоколад от ядовитой подделки

Шоколад может быть опасен для жизни. Как отличить натуральный продукт от подделки? И почему даже «элитные» сладости могут оказаться угрозой для здоровья? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Смертельно опасный шоколад

Жуткие кадры из Владимирской области: полиция остановила работу нелегального завода по производству шоколада. Изъято десять тонн поддельного продукта.

Елена чуть не погибла после дегустации дорогого шоколада. Отек Квинке начался стремительно. Но скорая успела оказать первую помощь.

Оказалось, что трендовый шоколад со вкусом роскоши содержит множество опасных ингредиентов.

Аллергия на главную составляющую шоколада — какао-масло — явление редкое, отмечают эксперты. Реакция случается, как правило, на другие ингредиенты.

«Орехи или косточковые, косточки абрикосов, которые могут входить в состав конфет, здесь уже возможна какая-то серьезная аллергическая реакция. Да и у взрослого человека с непереносимостью орехов, или яиц, или молока тоже может возникнуть аллергическая реакция», — отмечает начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Найти натуральный продукт на прилавках стало непросто. Как определить настоящий шоколад?

«Ну, шоколад и шоколадные конфеты по названию должны состоять из шоколада. То есть там должно быть на первом месте стоять какао-масло. Вот тогда это продукт шоколадный. Трансжиры и пальмовое масло входят в состав конфет, могут входить с целью удешевления этих конфет», — поясняет эксперт.

Как певица Алсу худела на шоколаде

Певица Алсу испытала на себе модную, но не очень полезную диету. Суть в том, чтобы на протяжении нескольких дней принимать в пищу только горький шоколад и кофе.

«Я совершила такую глупость. И сейчас откровенно об этом говорю, что не стоит делать таких вещей. Как бы да, я похудела, но были последствия неприятные, связанные со здоровьем. Поэтому ничего экстремального не стоит делать. Понятные вещи — это спорт, правильное питание, сон», — признается артистка.

Натуральный шоколад — полезная добавка к рациону, но не основной продукт питания, в больших количествах он способен нанести вред.

«Это очень большая и серьезная нагрузка именно на поджелудочную железу, потому что поджелудочной железе придется за один раз, в экстренном порядке фактически, вырабатывать большое количество фермента для того, чтобы весь этот шоколад переварить. И таким образом могут быть самые различные побочные явления, вплоть до развития острого панкреатита», — разъясняет гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Тайна идеального шоколада

Научно доказано, что один только вид и запах шоколада вызывают всплеск гормонов счастья — дофамина и окситоцина. Как это произошло с ведущим Романом Перелыгиным.

На этом заводе собраны какао-бобы со всего мира: Кот-д’Ивуар, Эквадор, Мадагаскар. Их проверяют и отбирают в лаборатории.

А потом бобы превращаются в какао-масло. Но качество и вкус зависят и от других факторов:

«Производство шоколада состоит из нескольких этапов. Это смешивание ингредиентов, вальцовка их, измельчение, темперирование и конширование. С помощью темперирования масса нагревается и охлаждается последовательно», — делится заместитель директора музея шоколадной фабрики Александр Парфенов.

Нарушить температурный режим — испортить всю партию, отмечают эксперты. На фабрике пристально следят за процессом. Поэтому любимое лакомство получается безупречным.

Шоколад — популярный подарок по любому поводу, из него создают даже съедобные скульптуры.

«Мы спрашиваем, какие пожелания, подробные какие-то интересные замыслы их. И потом получается, например, такой карьерный самосвал. Он весь сам по себе из шоколада сделан. Все детальки, кабины, колесики, все это работает. Но помимо общего внешнего вида, у него еще и уголь из шоколада», — показывает директор кондитерской компании Тимофей Смоленский.

Причем, как выяснилось, шоколад горит не хуже дерева.

Означает ли это, что продукт низкого качества? Эксперты отмечают, что горит он из-за масел и жиров. Так что поджигать плитки нет смысла, а вот проверять наличие в составе какао-масла — нужно обязательно.