Не ешьте и не пейте это в отпуске: как не отравиться на отдыхе в Азии

Как не отравиться на отдыхе за границей? И какую воду не стоит пить в Азии? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как травятся туристы в жарких странах Азии

Летели на люксовый отдых в роскошных апартаментах, а получили массовое отравление. У 13 россиян на тайском Пхукете — острая кишечная инфекция и конъюнктивит. Туристы не могут выйти из номеров, а дипломаты требуют у властей Таиланда разъяснений.

Перенесемся в Индонезию, на райский остров Бали. Тысячи кафе на любой вкус. Но если вы решите отойти от туристических маршрутов и попробовать «настоящую» местную еду, будьте готовы к шоку.

«Забудьте такие слова, как санитарные нормы, правила гигиены, товарное соседство, потому что самые популярные кафе в Индонезии выглядят вот так. Это передвижной общепит, смотрите, кухня приделана прямо на мопед», — уверяет журналист Максим Бойцов.

Там повар моет грязные тарелки прямо в санузле. У любого санитарного инспектора случился бы инфаркт.

«Смотрите, какая история. Тарелки у него стоят здесь же. Моет он их из бутылки, протирает тряпочкой. И, собственно, такая вот чистая посуда. Относительно, наверное, чистая», — демонстрирует корреспондент.

Под палящим солнцем даже самые свежие продукты за считанные часы превращаются в биологическое оружие. Но местных поваров это не смущает — они уверены: специи все исправят.

«Жара невыносимая, и как себя поведут тефтели, которые находятся в этой же жаре. Я не знаю, давайте пробовать», — рассказывает путешественник.

Если фарш пролежал на жаре в плюс 30 градусов всего пару часов, количество кишечных палочек в нем зашкаливает.

«Это очень остро, во-первых, но, возможно, это хорошо, потому что… Мясо в тефтелях есть, но есть еще, кажется, много всего. Естественно, никто не знает, когда был сварен этот суп, никто не знает, когда были приготовлены эти тефтели», — пробует местную еду Максим.

После такого обеда руки хочется не просто помыть, а продезинфицировать спиртом. Но в азиатском общепите даже поход в туалет — это отдельный квест.

«Немного меня смущает санузел, я хотел помыть руки, потому что в Азии это нужно делать постоянно. Выглядит он, конечно, не самым лучшим образом, я бы даже сказал, немного пугает… По крайней мере, вода есть. Полотенце очень сильное. Полотенце не одноразовое, бумажное. Оно такое одно на всех посетителей», — показывает журналист.

Поможет ли газировка против ротавируса

Многие путешественники верят в «спасительную силу» газировки. Якобы ортофосфорная кислота в одном из самых известных напитков убьет любую заразу.

Возьмем таблетку пепсина — он идентичен нашему желудочному соку, и положим его в газировку. Удивительно, но газация резко падает, а жидкость начинает светлеть.

«И происходит действительно такая реакция, при которой возможно даже усиление работы желудочного сока», — разъясняет доктор медицинских наук Марият Мухина.

А теперь посмотрим, как реагирует слизистая нашего желудка на газированный напиток. Для этого замочили в нем куриные ножки.

«Он просто размягчился. Это прям стал такой очень-очень дрябленький, и вот такое впечатление, что кожа эта истончилась. Она как бы стала вот прям тоненькой-тоненькой, и какой-то вот, видите, с нее снимается эпидермис», — объясняет специалист.

То же самое происходит в раздраженном желудке. Слизистая, которой после экзотической еды и так непросто, подвергается атаке активных веществ из газировки. Как результат — гастрит.

Чем опасна бутилированная вода в жарких странах

А вы знали, что опаснее всего в экзотических странах даже не еда, а вода? И речь не только про краны. В Азии процветает целый бизнес по «вторичному использованию» пластиковых бутылок.

Туристу кажется, что он покупает заводскую упаковку, а на деле получает коктейль из местных сточных вод.

«Вы покупаете, например, закрытую запечатанную бутылку воды где-нибудь в маленьком магазинчике, и вам кажется, что вы купили чистую воду, и она запечатана, но это не так. Они умеют заливать, скажем так, воду повторно», — поясняет путешественница, блогер Полина Медведева.

Но самая коварная опасность — это лед. Его могут колоть прямо на грязном асфальте, используя для этого ржавые инструменты.

«Возбудитель может быть в пресноводных водоемах, в бассейнах. В кубиках льда может быть возбудитель кишечной группы, включая вирус гепатита А», — отмечает инфекционист Георгий Викулов.

Запомните простые правила: в жарких странах никакого льда, вода — только из крупных супермаркетов, и никакой «готовой» еды из чанов.

Обязательно возьмите в поездку сорбенты для вывода токсинов и препараты для регидратации, чтобы спасти организм от критического обезвоживания на жаре. Добавьте к ним кишечные антисептики и ферменты для тяжелой пищи, но помните: при высокой температуре самолечение опасно — сразу звоните в страховую, где вас должны направить в партнерскую клинику.