«История очень плохая»: Зеленский про бунт во Львове

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 118 0

На стихийный протест против ТЦК вышли около 200 местных жителей.

Владимир Зеленский прокомментировал бунт во Львове

Фото: Reuters/Metin Aktaş

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Зеленский назвал бунт во Львове против ТЦК очень плохой историей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунт жителей Львова против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) очень плохой историей. Об этом он заявил, общаясь с журналистами.

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что в произошедшем будет разбираться МВД Украины.

В ночь с 8 на 9 июля в Сыховском районе Львова прошел стихийный протест против представителей ТЦК, которые задержали 20-летнего мужчину. Жители города кричали: «Позор», перевернули автомобиль центра и требовали прекратить мобилизацию.

В итоге протестующих успокоили, в том числе и при помощи властей региона, а также заставили публично извиняться перед сотрудниками ТЦК. По информации генпрокуратуры Украины, в бунте участвовали около 200 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сотрудники Николаевского областного военкомата во время насильственной мобилизации сломали ребра человеку, подлежащему призыву. А после 18 суток его не отпускали и давали средств связи.

После проверки выяснилось, что это не единичный случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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