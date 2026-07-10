Мосгортранс окажет помощь пострадавшим после ДТП с автобусом

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Алена Куликова
Алена Куликова 67 0

На юго-востоке Москвы водитель грузового автомобиля «Газель» нарушил ПДД.

Мосгортранс поможет пострадавшим после ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Мосгортранс окажет необходимую помощь всем пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом маршрута е70, которое произошло утром на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в канале Дептранса в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты связываются с пассажирами, чтобы оказать необходимую поддержку и помочь с оформлением документов для получения страховых выплат. Ситуация находится на личном контроле генерального директора ГУП «Мосгортранс» Николая Асаула.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Газель» нарушил правила дорожного движения. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и резко выехал в полосу, по которой двигался автобус.

Водитель автобуса попытался избежать столкновения с грузовым автомобилем, однако был вынужден выехать на тротуар.

В результате происшествия погибших нет. Причины и все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В Мосгортрансе подтвердили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инцидент произошел на улице Нижегородской в 07:23 утра. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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