«Тайга свое берет»: после исчезновения Усольцевых в лесах пропал спецназовец

В марте в национальном парке Столбы пропал спецназовец Виктор Потаенков

Исчезновение бывшего спецназовца Виктора Потаенкова усилило тревогу вокруг района Манской петли, где ранее пропала семья Усольцевых. Возможные версии обсудили в эфире федерального канала.

Виктору Потаенкову 55 лет. Он исчез 9 марта во время похода в район нацпарка Красноярские Столбы. История вызвала особый резонанс, поскольку мужчина был не случайным туристом: бывший спецназовец хорошо знал местность, много лет ходил по этим маршрутам и считался подготовленным человеком.

Как отмечал участник поисково-спасательной группы Юрий Раилко, район, где исчез Потаенков, отличается от места, где пропали Усольцевы.

«Там, где пропали Усольцевы, местность более труднопроходимая, удаленная, больше труднодоступных пересеченных мест, а Столбы — домашний район», — сказал Раилко.

На следующий день Виктор должен был встретить супругу в аэропорту, но не сделал этого. После этого начались поиски.

По данным с камер наблюдения, мужчина ушел в сторону маршрута налегке, оставив вещи в машине. Предполагалось, что это будет короткая прогулка. Но след оборвался.

Следы крови и странные версии

По словам участников поисков, не нашли ни следов нападения дикого животного, ни признаков несчастного случая.

«Он 19 лет посещал эти Столбы. Была серьезная подготовка. Версии разные были. Например, поскользнулся, упал и замерз. Ждали, когда растает снег. Обходили все скалы, ущелья, но до сих пор тело Виктора не нашли», — делилась подруга семьи Юлия Константинова.

Дополнительные вопросы появились после событий 12 марта. Во время поисков слышали выстрелы и нашли следы крови. На этом фоне возникла версия, что Потаенков мог случайно попасть под огонь браконьеров.

Эту гипотезу косвенно подпитывали и слова Юрия Раилко о рисках, которые существуют в районе.

«Поднимали дроны с тепловизором в том числе — ничего. И телефон Виктора недоступен. Он хорошо знал район, ходил не первый раз. Район компактный, если в сторону чуть-чуть сворачиваешь, то есть снега было уже выше бедра. Он был одет в кроссовки, в легкую одежду, поэтому тот вариант, что он куда-то с тропы пошел прогуляться, исключен», — отметил Раилко.

Он добавил, что в этом районе люди пропадают достаточно часто. Ранее там исчез ориентировщик, следы которого так и не нашли, а в районе поселка Нарва убили женщину в палатке.

Раилко также упомянул, что в этих местах встречались беглые преступники, а также действуют черные лесорубы и незаконные золотари. Да и во время охоты там нередко происходят несчастные случаи.

Мистика или опасная территория

На фоне отсутствия ответов появились и мистические объяснения. Была озвучена версия о том, что исчезновения якобы могут быть связаны с нарушением старых таежных традиций.

«Деревня Мина находится на границе с тайгой. Раньше тут жили люди, которые знали, что такое тайга, они здесь выросли, умели взаимодействовать с духами, охотились. Они проводили ритуалы, напоминающие шаманские. Сейчас этих людей не осталось», — заявил шаман Виктор Зайцев.

Он убежден, что несоблюдение таких ритуалов может вызвать гнев духов и привести к неприятностям. Если точнее — к проблемам со здоровьем или поломке техники.

«И в том числе люди могут теряться. Тайга свое берет», — добавил Зайцев.

