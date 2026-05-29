Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года

Первый месяц лета 2026 года приготовил не только солнечную погоду, но и череду важных изменений в законах. Они напрямую отразятся на кошельках, правах и повседневной жизни многих россиян.

Новая семейная налоговая выплата

Пожалуй, самое долгожданное и финансово ощутимое изменение — это старт приема заявлений на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня. По сути, это возврат части уплаченного государству налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Претендовать на выплату могут работающие родители (в том числе усыновители, опекуны и попечители) с двумя и более детьми. Возраст детей — до 18 лет, а если ребенок учится очно — до 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

Механизм работает так: в течение года работодатель удерживает с вашей зарплаты стандартные 13% НДФЛ. Если семья соответствует критериям, государство пересчитает этот налог по льготной ставке в 6%, а разницу (7%) вернет на банковский счет.

Как подать заявление: сделать это можно с 1 июня до 1 октября через портал Госуслуги, в любом отделении МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России. Важно помнить, что самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах, которые не платят НДФЛ по ставке 13%, воспользоваться этой выплатой не смогут.

Прибавка к пенсии для 80-летних и инвалидов

Сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к своим ежемесячным выплатам:

Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет: их фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена и составит 19 169,38 рубля. Прибавка будет начислена автоматически, без необходимости подачи заявления.

Инвалиды I группы: аналогичное удвоение фиксированной выплаты ждет и тех пенсионеров, которым в мае была установлена I группа инвалидности.

Пенсионеры с иждивенцами: пожилые люди, у которых на попечении находятся нетрудоспособные члены семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды и другие родственники), получат доплату в размере 3 194,90 рубля на каждого иждивенца, но не более чем на трех.

Если пенсионеру уже была назначена двойная выплата по инвалидности, при достижении 80 лет ее не удвоят повторно. Дополнительную прибавку за иждивенцев смогут получить пожилые люди, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, включая не только детей и студентов-очников до 23 лет, но и, например, братьев, сестер и других родственников.

Вейпы и электронные сигареты

С началом лета вступают в силу поправки, серьезно ограничивающие оборот вейпов и электронных сигарет. Главная цель нововведений — защитить несовершеннолетних. Отныне продажа таких устройств разрешена только в стационарных магазинах.

Это означает, что больше не будет «островков» с вейпами в торговых центрах, киосков у остановок и онлайн-продаж.

Проверки жилья

С 1 июня усиливается контроль за рядом категорий собственников жилья. Под пристальное внимание попадут:

Квартиры со старым газовым оборудованием, особенно с плитами, которые эксплуатируются более 10-12 лет.

«Резиновые» квартиры, где фиктивно прописано большое количество человек. Регистрация в таких случаях может быть аннулирована в ускоренном порядке.

Должники за коммунальные услуги — к ним могут прийти для проверки счетчиков и уточнения числа реально проживающих.

Пожарная безопасность по-новому

С 1 июня 2026 года в России начинают действовать обновленные требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Изменения утверждены приказом МЧС России № 133 и основаны на положениях свода правил СП 3.13130. Новые нормы направлены на повышение эффективности оповещения и улучшение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях.

Согласно новым требованиям, громкость звуковых сигналов должна превышать уровень фонового шума на 10–15 децибел. Это необходимо для того, чтобы сигналы тревоги были хорошо слышны даже в шумных помещениях.

Также ужесточаются требования к качеству речевых сообщений. Теперь текст оповещения должен быть разборчивым минимум на 90% площади объекта, чтобы люди могли быстро понять инструкции во время эвакуации.

Для зданий, которые посещают иностранные граждане, предусматривается возможность трансляции сообщений сразу на нескольких языках. Кроме того, особое внимание уделено доступности систем для людей с нарушениями слуха — на объектах должны использоваться световые или тактильные способы информирования.

Одновременно с 1 июня вступает в силу свод правил СП 551.1311500.2026, устанавливающий новые требования пожарной безопасности для парковок и стоянок автомобилей, мототранспорта, микроавтобусов и средств индивидуальной мобильности.

Повысят госпошлины за выделение телефонных номеров

С 1 июня 2026 года в России начнут действовать новые размеры госпошлин за выделение ресурсов нумерации — в том числе телефонных номеров и отдельных кодов связи. Решение утвердила межведомственная рабочая группа, занимающаяся оптимизацией и автоматизацией процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности.

Для физических лиц базовая стоимость выделения одного телефонного номера составит 100 рублей. Новая пошлина коснется номеров седьмой зоны всемирной нумерации — это обычные мобильные и городские номера, а также номеров выделенной сети единой сети электросвязи РФ. При этом изменения не затронут номера из кодов доступа к услугам связи — например, формата 8-800.

Для операторов связи и отдельных категорий нумерации предусмотрены более высокие ставки. Так, за коды идентификации сетей подвижной радиотелефонной и радиосвязи размер пошлины может достигать 6,5 миллиона рублей. Для некоторых кодов доступа к услугам связи установлена ставка в 70 тысяч рублей, а стоимость отдельных идентификаторов узлов связи составит от 7 тысяч до 650 тысяч рублей — в зависимости от типа и уровня сети.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года россияне смогут сохранять свой телефонный номер при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно будет подать заявление оператору связи — лично или дистанционно.

Обновленные стандарты для гостиниц и отелей

С 1 июня 2026 года в России начинают действовать два новых национальных стандарта в сфере туризма. Они распространяются на все виды средств размещения — гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры.

Первый документ — ГОСТ Р 72261-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта в сентябре 2025 года. Новый стандарт объединяет основные требования к работе объектов размещения — от технического оснащения до организации обслуживания гостей.

В документе прописаны нормы, касающиеся информационного сопровождения, состояния прилегающей территории, инженерных систем, качества сервиса, безопасности, экологических требований и подготовки персонала.

Соблюдение ГОСТа остается добровольным, однако его применение поможет гостиницам и отелям унифицировать внутренние процессы, повысить уровень обслуживания и использовать уже готовые технические решения вместо разработки собственных регламентов.

Одновременно вступает в силу предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017-2025, посвященный адаптации туристической инфраструктуры для иностранных гостей. В нем содержатся рекомендации по организации сервиса для зарубежных туристов — включая языковую поддержку, удобную навигацию, цифровые сервисы и особенности питания с учетом культурных различий.

Отдельное внимание в документе уделено туристам из Китая, однако рекомендации рассчитаны на прием гостей из разных стран.