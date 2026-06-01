Эти приемы при высадке рассады увеличат урожай томатов, перцев и баклажанов

Весенняя посадка рассады в теплицу — ответственный момент, от которого зависит 80% будущего урожая. Но как сажать, чтобы растения быстро прижились, не болели и дали максимальный урожай?

Опытный садовод Светлана Самойлова эксклюзивно с 5-tv.ru делится своими проверенными методами посадки томатов, перца и баклажанов.

Как правильно подготовить грядки к высаживанию

Посадка начинается не с того момента, когда вы достаете стаканчики с рассадой. Все начинается с подготовки грядок. Светлана Самойлова советует вносить удобрения заранее, минимум за одну-две недели до посадки. Но если погода подгоняет, можно сделать это и в день посадки — главное, соблюдать меру.

«В грядку вносим перед посадкой томата комплексное минеральное удобрение, костную рыбную муку и золу. Если нет золы, то подойдет двойной суперфосфат», — рассказывает эксперт.

Однако если вы вносите минеральные удобрения непосредственно в лунку, нужно соблюдать осторожность.

«Комплексное минеральное удобрение в лунку нельзя добавлять, иначе будет ожог. А если мы добавляем, то делаем так: копаем лунку глубже, вносим небольшое количество, перекапываем и закрываем небольшим слоем почвы, чтобы изолировать корни до того момента, пока удобрение не растворится в почве», — предостерегает специалист.

Золу же, наоборот, можно смело добавлять в лунку — она даст калий и микроэлементы, укрепит стволы растений.

Сами лунки лучше сделать заранее и накрыть пленкой, чтобы почва прогрелась на глубине корневой системы. Это особенно актуально для ранних посадок.

Посадка томатов

За сутки до высадки томатов нужно удалить семядольные и нижние настоящие листочки, которые при посадке окажутся под землей. Это делается для того, чтобы ранки успели затянуться и не стали источником инфекции.

«Если здесь есть семидольки и нижние листочки, которые окажутся при посадке под землей, мы их удаляем за сутки для того, чтобы ранки зажили и не было источника для инфекции», — объясняет Светлана.

Также за пару дней до пересадки полезно опрыскать рассаду раствором стимулятора — это снизит стресс от пересадки.

Многие садоводы, увидев вытянувшуюся рассаду томатов, закапывают стебель в глубокую продольную канавку. Светлана считает этот метод не самым удачным, потому что растение тратит много сил на образование дополнительных корней, и урожай задерживается.

«Дело в том, что пока корневая система достаточно не отрастет на вот этой заглубленной части, урожая нам не дождаться. Растение тратит все свои силы на образование корней», — предупреждает она.

Вместо этого садовод предлагает ювелирный метод — укладку стебля по спирали в широкую лунку.

«Кладем корень под углом 45 градусов, прижимаю ствол пальцами и укладываю его по спирали. Это к вопросу о том, что растения томатов гораздо пластичнее, чем мы думаем. И тогда я уйду от сильного заглубления и сэкономлю место», — комментирует знаток.

Корни при этом располагают на юг — это общее правило для посадки любых растений, включая виноград. В итоге после присыпания землей стебель почти не заметен, и растение не тратит лишние силы на отращивание корней.

Как подвязывать и когда поливать растения после посадки

Сразу после посадки томаты поливают теплой водой.

«Поливаем всегда теплой водой. Вот недопустимо поливать холодной. Вот огурцы потом у вас полили холодной водой, пришли в теплицу и говорите: „Истончился ствол на уровне земли? Что случилось?“ Холодной водой полили и перелили», — поясняет Светлана.

Также в тот же день или на следующий нужно подвязать растения. Светлана обматывает стебель по спирали вокруг веревки, оставляя запас на утолщение ствола.

«Не пренебрегайте подвязкой растений сразу после посадки. Рассада, почувствовав опору, особенно это касается дыни и арбузов, будет расти быстрее», — рекомендует Самойлова.

Посадка перца

Перец — культура капризная, но при правильной посадке отблагодарит обильным урожаем. Светлана обращает внимание на две важные детали.

Коронный цветок — это первый бутон, образующийся на развилке главного стебля. Многие садоводы жалеют его, думая, что так плод созреет раньше. Светлана провела эксперимент и выяснила, что коронный цветок лучше удалить.

«У части перца коронные цветки оставила, у части удалила. Да, урожай был раньше, но созревал долго, а затем шла сильная задержка в образовании следующих плодов. На тех же растениях, где я удалила коронный цветок, образование урожая случилось раньше. Поэтому теперь я однозначно коронные цветы удаляю», — разъясняет она.

Удаляют его аккуратно, пальцами или ножницами, до посадки или сразу после.

Перед посадкой у перца также удаляют пасынки (боковые побеги), которые уже сформировались, особенно если на них есть бутоны. Они оттягивают силы на себя.

«У перца, видите, у меня сорт, который образует пасынки, и они уже с бутонами. Но при посадке я вот этот пасынок удаляю, чтобы он не тянул на себя силы», — описывает действия профессионал.

Перец заглубляют при посадке не более чем на пять сантиметров — сильнее не нужно, даже если видны зачатки корней на стебле.

Перед посадкой лунку проливают теплой водой. После засыпания корней и уплотнения руками (не ногами) растение может быть слегка изогнуто. Его выпрямляют с помощью подвязки к палочке, которую ставят с противоположной стороны от изгиба.

«Подвязываем всегда только восьмерочкой. Я делаю это над листом, для того чтобы веревочка не спадала. Оборачиваем веревку вокруг палки — так она не будет скользить», — показывает Светлана.

Посадка баклажанов

Баклажаны очень похожи на перцы по агротехнике, но у них есть одна хитрая особенность — они любят «обманывать» садовода.

«Баклажаны могут обманывать. Они выдают большое количество пасынков уже с бутонами. И кажется, что сейчас будет большой урожай. Нет. И на том моменте, когда начнут опадать лепесточки, завяжутся завязи, растения тормозят рост. И в итоге урожая мы не дождемся», — рассказывает садовод.

Поэтому у баклажанов так же, как и у томатов, нужно удалять пасынки. Удаляют их при посадке, чтобы растение не тратило силы на них в период адаптации.

Корни у баклажанов часто оплетают земляной ком в стаканчике.

«Вот посмотрите, как корни оплели земляной ком. Я их расправляю, потому что в природе корни растут у нас прямо, загнутыми они не бывают», — советует эксперт.

При посадке в лунку дополнительно добавляют компост. Полив — только теплой водой. После посадки баклажаны также подвязывают, если они высокорослые.

Защита огорода от медведки

Медведка — опасный подземный вредитель, который может перегрызть корни молодых растений. Светлана Самойлова придумала простую и эффективную защиту — кольца из пластиковых бутылок.

«Для того чтобы защитить рассаду от медведки, которая проползает на глубине двух сантиметров от поверхности почвы, я разрезаю пластиковые бутыли вот на такие кольца-ошейники. Это актуально и для перца, и для томатов, и для арбуза с дынями. Слегка углубляем буквально на два сантиметра», — объясняет эксперт.

Такое кольцо становится непреодолимым барьером для медведки, которая передвигается в верхнем слое почвы.

Дополнительно можно разложить отраву в ходы медведки (если они видны) или по краю грядки. А еще Светлана советует делать медовые ловушки — закапывать баночки с водой и медом. Медведка, привлеченная сладким запахом, заползает в емкость и тонет.

Что делать после посадки: полив, подкормка и формирование.

Первая неделя после посадки

Сразу после высадки рассаду обильно поливают. Затем, если стоит пасмурная погода, к поливу возвращаются через пять-семь дней. В жару поливают через два-три дня. На ночь двери теплицы в первую неделю лучше закрывать.

Если вы садовод выходного дня и не можете постоянно следить за погодой, Светлана рекомендует поставить дуги над грядкой и накрыть их нетканым материалом, оставив одну дверь в теплице открытой.

«В этом случае у вас растения будут чувствовать себя прекрасно, даже если будет легкий минус, и не сгорят они, если пойдет жара», — говорит она.

Спустя полторы недели после посадки томатов проводят первую подкормку — гуматом калия. Также каждые два дня удаляют пасынки у томатов и баклажанов, чтобы не загущать посадки.