Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

С возрастом наше тело меняется: замедляется обмен веществ, снижается выработка гормонов, кости становятся более хрупкими, а мышцы теряют силу. Эти процессы естественны, но их скорость во многом зависит от образа жизни, и прежде всего — от питания.

Потребности в энергии с годами уменьшаются, однако потребности в ряде питательных веществ, наоборот, возрастают. Поэтому ключевой принцип питания после 50–60 лет — не просто «меньше есть», а выбирать продукты с высокой нутритивной плотностью: максимум витаминов, минералов и биоактивных соединений на каждую калорию.

Белковые продукты: защита от саркопении

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

После 30 лет мы начинаем терять мышечную массу, а после 50–60 лет этот процесс (саркопения) резко ускоряется. Потеря мышц ведет к слабости, падениям, переломам и утрате самостоятельности.

Параллельно развивается анаболическая резистентность: мышцы хуже реагируют на стимулирующее действие аминокислот, поэтому для синтеза белка им требуется больше строительного материала.

Что увеличить: рыбу, морепродукты, мясо птицы, яйца, молочные продукты, бобовые, тофу, орехи и семена. Особенно важны источники лейцина — аминокислоты, запускающей мышечный синтез (молочная сыворотка, говядина, соя).

Для чего: международные рекомендации для пожилых людей предписывают 1,0–1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день (против 0,8 грамма для молодых). Равномерное распределение белковой пищи по приемам (по 25–30 граммов белка) помогает эффективнее поддерживать мышечную ткань и сохранять физическую активность.

Источники кальция и витамина D: крепость костей и не только

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Остеопороз называют «тихой эпидемией»: костная масса незаметно снижается, повышая риск переломов при малейших травмах. Кальций является основным структурным элементом кости, а витамин D обеспечивает его всасывание в кишечнике и правильный обмен в организме.

С возрастом кожа синтезирует витамин D под действием солнца в разы хуже, плюс пожилые люди меньше бывают на улице. Способность усваивать кальций из пищи также может снижаться на фоне возрастных изменений слизистой желудочно-кишечного тракта.

Что увеличить: молочные и кисломолочные продукты (творог, йогурт, сыр), обогащенные кальцием растительные напитки, кунжут, миндаль, сардины с костями, листовую капусту. Витамин D — жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), яичный желток, печень трески, обогащенные продукты.

Для чего: доказано, что достаточное потребление кальция (1000–1200 мг/сут) в сочетании с витамином D замедляет потерю минеральной плотности костей и поддерживает мышечную функцию и иммунитет.

Омега-3 жирные кислоты: сердце, сосуды и мозг

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Длинноцепочечные омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) играют ключевую роль в противовоспалительных процессах, текучести клеточных мембран, работе мозга и зрения. С возрастом растет системное «вялотекущее» воспаление (inflammaging), являющееся фоном для атеросклероза, нейродегенерации и диабета.

Что увеличить: жирную морскую рыбу (дикий лосось, скумбрию, сардины, сельдь) два-три раза в неделю, а также растительные источники альфа-линоленовой кислоты — льняное семя, льняное масло, грецкие орехи, семена чиа. Растительная омега-3 лишь частично конвертируется в активные формы, поэтому именно рыба остается приоритетом.

Для чего: эпидемиологические исследования связывают потребление омега-3 со снижением риска ишемической болезни сердца. Также есть мнение, что это помогает сохранить когнитивные функции и снизить темп возрастной макулярной дегенерации.

Пищевые волокна: кишечник и микробиом

Запоры, дивертикулез, дисбиоз — частые спутники старения. Уменьшение двигательной активности, прием лекарств, недостаток жидкости и обеднение рациона приводят к замедлению перистальтики. Одновременно страдает микробиота: ее разнообразие снижается, что ослабляет иммунную защиту и усиливает воспаление.

Что увеличить: цельнозерновые крупы (гречка, овес, полба), бобовые (нут, чечевица, фасоль), овощи, зелень, ягоды, фрукты, орехи, семена. Особую ценность представляют пребиотические волокна — инулин, фруктоолигосахариды (лук, чеснок, спаржа, топинамбур, бананы).

Для чего: норма потребления клетчатки — не менее 25–30 г в день. Растворимые волокна (бета-глюканы овса, пектины яблок) улучшают липидный профиль и гликемию. Нерастворимые (отруби, оболочки зерна) стимулируют моторику. Ферментация пребиотиков бактериями дает короткоцепочечные жирные кислоты, питающие колоноциты и укрепляющие кишечный барьер.

Витамин B12: защита нервов и крови

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: Carlos Avila Gonzalez/Getty Images

Дефицит витамина B12 у пожилых встречается в разы чаще, чем у молодых. Основная причина — атрофический гастрит, при котором снижается кислотность желудка, и витамин не может быть «освобожден» из связи с белками пищи. Кроме того, длительный прием некоторых лекарств (ингибиторы протонной помпы, метформин) ухудшает его всасывание.

Что увеличить: печень, говядину, лосося, тунца, яйца, молочные продукты. Для людей с выраженным снижением всасывания диетологи рекомендуют обогащенные злаковые хлопья или специальные формы витамина в составе пищевых добавок, но базово рацион должен быть максимально насыщен натуральными источниками.

Для чего: B12 необходим для синтеза ДНК, эритроцитов и миелиновой оболочки нервов. Хронический дефицит приводит к мегалобластной анемии, необратимым неврологическим нарушениям, депрессии и когнитивному спаду.

Продукты, богатые калием и магнием: контроль давления и сердца

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

Гипертония — один из главных факторов риска инсульта и инфаркта в старшем возрасте. Баланс натрия и калия критичен для тонуса сосудов, а магний участвует более чем в 300 ферментативных реакциях, включая расслабление гладкой мускулатуры. Пожилые люди часто ограничивают соль, но забывают о необходимости добавлять калий. К тому же прием диуретиков усиливает потери обоих минералов.

Что увеличить: калий — запеченный картофель с кожурой, бананы, курагу, фасоль, шпинат, авокадо. Магний — тыквенные семечки, миндаль, гречку, темный шоколад (с высоким содержанием какао), бобовые.

Для чего: DASH-диета, богатая калием и магнием, доказанно снижает артериальное давление. Калий также способствует выведению избытка натрия, а магний может улучшить сон и уменьшить ночные судороги мышц, на которые часто жалуются люди в возрасте.

Жидкость и сочные продукты: профилактика обезвоживания

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С возрастом притупляется чувство жажды, поэтому пожилые люди могут недопивать просто потому, что не хотят. Почки хуже концентрируют мочу, а запасы воды в тканях уменьшаются. Обезвоживание грозит запорами, падениями из-за ортостатической гипотензии, спутанностью сознания и инфекциями мочевыводящих путей.

Что увеличить: чистую воду, травяные чаи, супы, нежирные бульоны, овощные соки без соли. Дополнительно — «водянистые» овощи и фрукты: огурцы, кабачки, помидоры, арбуз, дыню, цитрусовые. Молочные и кисломолочные напитки также закрывают часть потребности.

Для чего: рекомендованная база — около 30 мл жидкости на 1 кг массы тела в сутки, но под контролем врача при сердечной или почечной недостаточности. Достаточная гидратация поддерживает работу мозга, терморегуляцию и детоксикацию.

Ферментированные продукты: поддержка микробиоты

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Микробиом пожилого человека отличается сниженным разнообразием. Живые пробиотические культуры способны временно колонизировать кишечник, улучшая соотношение полезных и условно-патогенных бактерий. Это важно для синтеза витаминов группы B и K, укрепления иммунитета и регуляции воспалительных процессов.

Что увеличить: натуральный йогурт без сахара, кефир, ряженку, творог с живыми заквасками, квашеную капусту (нестерилизованную), кимчи, мисо, чайный гриб (с осторожностью при диабете).

Для чего: систематический обзор рандомизированных исследований показал, что пробиотики могут сокращать продолжительность респираторных инфекций у пожилых, нормализовать стул и даже улучшать показатели липидограммы. Разумное введение ферментированных продуктов в ежедневный рацион — безопасный способ «мягкого» воздействия.

Антиоксиданты и фитонутриенты: поддержка здорового старения

Что нужно есть после 50 лет, чтобы сохранить здоровье, память и силы, список продуктов, профилактика болезней, советы. Фото: www.globallookpress.com/Anju

С возрастом в организме накапливаются повреждения, связанные с окислительным стрессом и хроническим низкоуровневым воспалением. Растительные продукты содержат тысячи биологически активных соединений — полифенолы, каротиноиды, флавоноиды и другие фитонутриенты, которые участвуют в защитных механизмах организма.

Хотя отдельные антиоксиданты не являются «лекарством от старения», рационы, богатые овощами, фруктами, ягодами и зеленью, устойчиво связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых возрастных нарушений здоровья.

Что увеличить: ярко окрашенные овощи и фрукты, ягоды (черника, голубика, ежевика, вишня), томаты, листовую зелень, брокколи и другие крестоцветные овощи, бобовые, орехи, зеленый чай, какао и темный шоколад с высоким содержанием какао.

Для чего: различные фитонутриенты выполняют разные функции. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в зеленых листовых овощах, накапливаются в сетчатке глаза и связаны с поддержанием ее здоровья. Ликопин из томатов и полифенолы ягод активно изучаются в связи с возможным благоприятным влиянием на сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции.

Наиболее убедительные данные относятся не к отдельным веществам, а к общему рациону, богатому разнообразными растительными продуктами. Поэтому основной акцент стоит делать на регулярном употреблении овощей, фруктов, ягод и зелени, а не на приеме антиоксидантных добавок.