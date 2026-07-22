Эвакутрованная Татьяна поблагодарила российских военных за свободу.
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Стенин; 5-tv.ru
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Украинские националисты запрещали мирным людям Константиновки готовить пищу
Жительница освобожденной Константиновки Татьяна, вывезенная бойцами «Южной» группировки, рассказала, как украинские националисты запрещали мирным людям готовить пищу и грозили казнями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, опубликовавшее видеозапись с ее свидетельствами.
«Две женщины встретили украинских солдат, которые им сказали: „Предупредите мирное население, которое осталось, что если будем видеть дым, будем бомбить“. Они делали это, чтобы мы не могли готовить, греться. <…> Они просто нелюди», — рассказала Татьяна.
По ее словам, каратели намеренно рыли окопы прямо у жилых домов и не щадили ни стариков, ни детей, ни инвалидов.
«Они все эти годы разбивали город, России там еще не было. Они били по нам. Мы дальше подвала боялись идти… <…> Они не давали нам свободы. Сильно бомбили днем и ночью. Мы находились в рабстве, это страшно», — вспоминает женщина.
Освобождение принесло ей долгожданное облегчение.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv. ru
«Я настолько счастлива сейчас, что мне ничего не надо. Я знаю только одно — я на воле, руки, ноги есть, все с нуля начну, главное — я на воле», — говорит Татьяна, со слезами благодаря российских солдат, которые, рискуя собой, эвакуировали ее из-под обстрелов.
В своем обращении она адресовала слова и тем, кто верил в западную пропаганду.
«Я много слышала, сколько было лжи, всякого бредового по поводу России, что они и насильники, и убийцы. Знаете, что я хочу сказать, если меня Украина услышит? Все это ложь, настоящая ложь! Проснитесь, Украина, очнитесь!», — обратилась она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки в ДНР.
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