Деревья рухнули на дорогу: непогода обрушилась на Нижний Новгород

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Дарья Корзина
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Сильный ливень с грозой затопил улицы города и повредил автомобили.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Град, ливень и сильный ветер обрушились на Нижний Новгород

Сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Грозовой фронт накрыл областной центр во второй половине дня после жары. ГУ МЧС России по Нижегородской области ранее предупреждало жителей региона о возможных сильных дождях и ливнях. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 23 июля.

Местами града выпало столько, что на земле образовались заметные скопления, напоминающие снежные сугробы.

На Большой Печерской улице из-за сильного ветра с крыши сорвало металлический настил. Конструкция упала на несколько припаркованных автомобилей и перекрыла трамвайные пути. В ГУ МЧС России по Нижегородской области также сообщили, что на место происшествия выезжала спасательная группа из четырех человек. Помощь специалистов не потребовалась.

Из-за сильных осадков в городе появились подтопления. В районе Черного пруда оказалась залита Алексеевская улица — уровень воды местами поднялся выше колес легковых автомобилей.

Порывы ветра также привели к падению деревьев в нескольких районах города. Крупное дерево упало на Верхне-Волжской набережной рядом с Институтом травматологии и ортопедии ПИМУ, перегородив проезд для автомобилей. Еще несколько деревьев перекрыли дороги на Провиантской и Ковалихинской улицах. В Кузнечихе очевидцы также зафиксировали последствия падения деревьев.

Информации о пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о погодной аномалии в конце лета. В столичном регионе ожидаются кратковременные, но сильные ливни.

По прогнозам синоптиков, даже десятиминутный дождь может оказаться настолько интенсивным, что его отнесут к категории ливней. При этом температура воздуха сохранится выше климатической нормы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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