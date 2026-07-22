Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников

Умер Максим Сырников, ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас»

Умер Максим Павлович Сырников, известный кулинар, телеведущий, историк русской кухни и автор книг, прославившийся как ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас». О смерти 60‑летнего мастера сообщил публицист Егор Холмогоров.

В своем посте Холмогоров назвал Сырникова «рыцарем Русской Печи» и «воином за русскую кухню», подчеркнув его огромный вклад в сохранение национальных кулинарных традиций.

«Это страшный удар и по русской культуре и по русскому патриотическому движению. И я потерял друга. Мы общались очень редко, но это такая дружба и взаимопонимание, когда уже даже и общаться не нужно, просто знаешь, что с человеком на одной волне», — написал публицист, призвав православных молиться за упокой души новопреставленного, а всех причастных к кулинарии — не дать забыться наследию Сырникова.

Максим Сырников с детства увлекался кулинарией: первые пряники он испек в семь лет, к 11 годам изучил труды Вильяма Похлебкина, а к 15 собрал собственную коллекцию пряностей. Получив филологическое образование, он не пошел по прямой академической дороге, а выбрал практику: работал рубщиком мяса, затем вместе с друзьями открыл пиццерию, где сам разрабатывал рецепты.

Позже Сырников много путешествовал — учился готовить у мастеров разных народов, побывал в лучших ресторанах Франции, Италии, Греции и Бразилии. Он работал редактором кулинарных колонок в изданиях «Сноб», «Натурпродукт», «ХлебСоль», был шеф‑поваром и бренд‑шефом в ряде ресторанов русской кухни, а также открыл сеть собственных заведений в разных городах России.

Важнейшей частью его миссии стали экспедиции по стране: около 20 лет Сырников ездил по регионам, жил в деревнях, общался со старожилами и восстанавливал старинные локальные рецепты. В 2009 году он выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012‑м основал фонд сохранения русской кухни «Русская поварня». Среди других его изданий — «Настоящая русская еда», «Готовим по‑русски каждый день», «Настоящие русские праздники» и другие.

Помимо литературной и ресторанной работы, Сырников активно популяризировал традиции: проводил мастер‑классы, участвовал в выставках, был одним из организаторов гастрофестиваля «Селигерский рыбник», занимал пост почетного президента Сибирской гильдии шеф‑поваров и входил в рабочую группу по поддержке русской кухни при Минпромторге РФ. В 2017 году стал лауреатом Национальной премии гостеприимства.

Телевизионная программа «Монастырская кухня» стала одной из главных площадок, где Сырников делился знаниями: в ней он не просто готовил, а рассказывал об истории блюд, традициях и смысле русской кулинарной культуры.

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