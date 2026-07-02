Как защитить дом от жары: лучшие способы охладить квартиру без кондиционера

При 28 градусах никакие шторы не помогут. В комнатах уже духота, а лето только началось. Если возможности установить кондиционер нет, автоматически возникает возможность за ближайшие три месяца испечься заживо.

Реально ли обойтись в жару без вентилятора? И как защитить окна и птиц — друг от друга, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Как защитить окно от солнечных лучей

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Хозяйка частного дома Виктория Ваганова с семьей заехали в новый дом полтора года назад — зимой. В первое время даже не вешали шторы. Но ближе к лету в детских спальнях стало невыносимо: комнаты расположены на солнечной стороне.

«Летом это большая проблема, потому что дети не ходят на учебу, находятся дома, и обеденный сон в жаре, в духоте… И вот не знаем теперь, что с этим делать», — поделилась владелица дома Виктория.

Устанавливать кондиционеры Виктория не планирует — переживает за здоровье детей. Как тогда охладить комнату?

Для внутреннего затенения используют:

Портьеры;

Жалюзи;

Рулонные и римские шторы (в том числе с автоматическим управлением);

Пленки (атермальные, зеркальные, тонировочные).

Для защиты с уличной стороны применяют:

Маркизы;

Рафшторы;

Рольставни;

Зип‑экраны.

Также существуют специальные мультифункциональные стекла с напылением — но в таком случае придется менять все окно.

Какие шторы защитят квартиру и дом от солнца

www.globallookpress.com/Monkey Business

«На данном столе происходит раскрой всех видов тканей для рулонных штор, в том числе и тканей blackout (блэкаут — Прим. ред.), которые полностью блокируют свет, и полупрозрачных тканей», — пояснил руководитель компании по производству солнцезащитных систем Ираклий Микава.

Традиционные блэкаут‑шторы должны плотно прилегать к стене. Если сверху или по бокам остаются зазоры, ткань нагревается и повышает температуру возле окна — особенно, если цвет черный. Рулонные или римские шторы выигрывают: их проще зафиксировать с помощью боковых направляющих.

«Вот так вот приоткрыть и регулировать необходимый поток света до миллиметров», — продемонстрировал Ираклий Микава.

Жалюзи считаются классикой, но подойдут не для каждого интерьера и не спасут от солнечных лучей на 100%.

«Во‑первых, имеются пробивки в местах прошивания веревкой — и изолироваться полностью от света нельзя. Плюс просвет между ламелями: они не могут на 100% примыкать друг к другу. Соответственно, под определенным углом какой‑то процент света все равно будет проникать в помещение», — уточнил Ираклий Микава.

Когда для солнцезащиты стоит выбрать пленки

© РИА Новости/Антон Вергун

Обычная тонировка больше подходит для автомобилей: в помещении может стать слишком темно. Зеркальные пленки эффективно отражают солнечные лучи, но тоже плохо пропускают свет.

В доме Виктории ведущий Филипп Курочкин предложил использовать атермальный материал. Керамическое напыление удерживает тепло и не позволяет ему проникнуть в помещение.

«Она не дает эффекта, что появляется какая‑то мутность или сильно меньше света попадает в помещение?» — поинтересовался ведущий.

«Нет. В чем плюс от термальной пленки? Она практически прозрачная, то есть она не изменяет внешний вид фасада, и изнутри ее практически незаметно», — ответил руководитель компании по тонированию окон Валентин Коняшкин.

Перед фиксацией важно помыть окно: на стекле не должно быть пыли, соринок или других загрязнений. Также на пленку дополнительно наносят специальную жидкость.

«Мыльный раствор нужен для того, чтобы хорошо скользила выгонка, чтобы удалить воду из картонки», — объяснил Коняшкин.

Пленку устанавливают профессионалы, чтобы ничего не поцарапалось. Затем просто протирают тряпочкой.

«Четыре–пять дней происходит адгезия, пленка высыхает, дополнительных никаких работ делать не нужно. <…> Окном можно пользоваться, открывать, закрывать, проветривать помещение», — резюмировал Коняшкин.

Теперь детские комнаты готовы к летней жаре — мастер закончил нанесение пленки с защитой от ультрафиолета.

«Здорово. Ее действительно не так сильно заметно. А сколько она прослужит теперь?» — поинтересовалась Ваганова.

«Гарантия на пленку — пять лет, а вообще срок службы порядка семи лет», — ответил специалист.

Какая солнцезащита убережет окна и от птиц, и от жары

www.globallookpress.com/Armin Weigel

О покрытые зеркальной пленкой окна чаще бьются птицы — в них отражается улица.

Для защиты пернатых придумали специальную маркировку с метками. Мелкие геометрические узоры, покрывающие окно полностью, эффективнее, чем наклейки с силуэтами крылатых хищников: для птиц они более заметны.

А для достижения максимальной защиты от солнца рекомендуют сочетать несколько способов защиты. Например, снаружи использовать маркизы и жалюзи. Внутри — атермальную пленку и блэкаут-шторы с боковыми направляющими для плотного примыкания. Либо установить рулонные — на створки, а римские — на оконный проем. Такие комбинации позволяют снизить температуру в комнате на 8–12 градусов.

А если столбик термометра показывает выше 35 — можно прикрепить дополнительный экран из фольги со стороны улицы. В качестве постоянного такой материал лучше не применять. Он может сильно нагреть и испортить стеклопакет, и смотрится неэстетично.