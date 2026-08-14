Осенью лейку далеко не убирайте! Каким растениям нужен влагозарядковый полив перед зимой
Осенний уход за садом не заканчивается после сбора урожая. В этот период важно помочь растениям подготовиться к холодам и избежать зимнего обезвоживания.
Фото: 5-tv.ru
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Многие садоводы с наступлением осени считают свои заботы законченными. Урожай собран, деревья готовятся к зимнему покою, и можно выдохнуть до весны. Однако именно в это время опытные садоводы не убирают лейки и шланги далеко — но не всегда, а только при определенных условиях.
Одна из самых важных, но часто неправильно понимаемых осенних процедур — влагозарядковый полив.
Что такое влагозарядковый полив и зачем он нужен
Влагозарядковый полив — это глубокое, обильное увлажнение почвы поздней осенью, после листопада, но до устойчивых морозов. Его цель — не просто напоить растение перед зимой (это заблуждение), а создать в глубоких слоях грунта запас влаги, который будет постепенно расходоваться корнями в оттепели и ранней весной, когда верхние слои еще сухие.
Реальные функции:
- Терморегуляция — влажная земля промерзает медленнее, чем сухая, что защищает корни в бесснежные морозные периоды.
- Предотвращение иссушения — особенно актуально для хвойных и вечнозеленых культур, которые продолжают испарять влагу зимой.
- Быстрый старт весной — растения не тратят силы на добычу воды из мерзлой почвы, а сразу трогаются в рост.
Однако процедура нужна далеко не всегда. Ее проводят только в сухую осень, когда естественных осадков недостаточно для промачивания корнеобитаемого слоя (глубиной 50–70 сантиметров). Если осень дождливая — полив не только бесполезен, но и вреден: переувлажнение ведет к вымоканию корней и кислородному голоданию.
Кому нужен влагозарядковый полив в первую очередь
Полив показан растениям, которые входят в зиму с явным дефицитом влаги в почве. В первую очередь это:
- Плодовые деревья всех видов (особенно косточковые — вишня, слива, абрикос, у них корни залегают неглубоко).
- Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина, ежевика).
- Хвойные (ель, сосна, туя, можжевельник) — их хвоя испаряет влагу круглый год.
- Декоративные многолетники с зимующими листьями (гейхера, бадан, клубника, земляника).
- Рододендроны, верески, гортензии — влаголюбивые культуры с поверхностной корневой системой.
- Молодые саженцы (до трех-четырех лет) — их корневая система еще слаба и не может добывать воду из глубины.
- Растения на песчаных и супесчаных почвах — такие грунты плохо удерживают влагу.
Кому полив не нужен:
- Взрослым растениям на тяжелых глинистых почвах при влажной осени.
- Растениям с глубокой стержневой корневой системой (орех, дуб), если осень нормальная.
- Всем культурам, если на глубине 30–40 сантиметров земля влажная (проверяйте шурфом!).
Когда проводить: сроки имеют значение
Главный ориентир — массовое опадание листьев и снижение среднесуточной температуры до пяти-десяти градусов. Проводить полив нужно за две-три недели до наступления устойчивых морозов, когда земля еще не промерзла, но уже остыла.
- Средняя полоса и Подмосковье — середина октября — начало ноября.
- Сибирь и Урал — конец сентября — первая декада октября.
- Южные регионы — ноябрь (иногда даже декабрь, если тепло).
Чего делать нельзя:
- Поливать слишком рано (в сентябре при тепле) — вода испарится, не создав запаса, и пользы не будет.
- Поливать при температуре ниже двух градусов Цельсия — вода не впитается, а замерзнет, повредив корни.
- Поливать по уже промерзшей земле — бесполезно и опасно.
Обязательная проверка: перед поливом выкопайте ямку глубиной 30–40 см в приствольном круге. Если почва на этой глубине влажная (лепится в комок) — полив отменяем. Если сухая и рассыпается — пора действовать.
Сколько воды нужно: нормы для деревьев и кустарников
Приводимые в литературе нормы — ориентировочные. Главное — промачивание почвы на глубину 50–70 сантиметров (для хвойных — до метра). Объем воды сильно зависит от типа почвы: на песке нужно больше, на глине — меньше.
Для плодовых деревьев (в расчете на одно дерево):
- Молодым саженцам (один-три года) требуется около 30–50 литров.
- Деревьям в возрасте четырех-десяти лет — от 70 до 100 литров.
- Взрослым крупным деревьям (старше десяти лет) — до 150 литров.
Для ягодных кустарников (на один куст):
- Смородина и крыжовник до трех лет — 30–40 литров.
- Взрослые растения (четыре-шесть лет) — 40–50 литров.
- Кусты старше семи лет — 50–60 литров.
Малина требует не менее 30 литров на куст (в отличие от часто встречающихся заниженных рекомендаций). Для хвойных объем воды увеличивают на 20–30% по сравнению с лиственными того же возраста.
Важно: не заливайте все сразу. Поливайте в два-три приема с интервалом в один-два часа, чтобы вода успевала впитываться, а не растекаться.
Как правильно провести влагозарядковый полив
Техника проведения процедуры тоже имеет значение. Вот основные правила:
- Оцените необходимость — проверьте влажность почвы на глубине 30–40 сантиметров. Если сухо — продолжайте.
- Очистите приствольный круг от опавшей листвы и сорняков (чтобы не было плесени).
- Сделайте неглубокие канавки (бороздки) по периметру кроны, отступив от ствола 40–50 сантиметров. Это обеспечит равномерное поступление воды к основной массе корней.
- Используйте воду — не ледяную (из скважины лучше отстоять в бочке хотя бы сутки). Требование «комнатной температуры» излишне, достаточно, чтобы она была не ниже пяти-восьми градусов Цельсия.
- Поливайте медленно — лучше использовать шланг с рассекателем или лейку, чтобы вода впитывалась постепенно.
- После полива замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или сухой листвой слоем пять-восемь сантиметров. Мульча сохранит влагу и защитит корни от резких перепадов температуры.
- При желании совместите с подкормкой — осенью полезны фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат плюс калийная соль или зола). Азот исключаем!
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