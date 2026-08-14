Осенью лейку далеко не убирайте! Каким растениям нужен влагозарядковый полив перед зимой

Мария Горбунова
Мария Горбунова 11 0

Осенний уход за садом не заканчивается после сбора урожая. В этот период важно помочь растениям подготовиться к холодам и избежать зимнего обезвоживания.

Влагозарядковый полив: какие растения надо полить осенью

Фото: 5-tv.ru

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Многие садоводы с наступлением осени считают свои заботы законченными. Урожай собран, деревья готовятся к зимнему покою, и можно выдохнуть до весны. Однако именно в это время опытные садоводы не убирают лейки и шланги далеко — но не всегда, а только при определенных условиях.

Одна из самых важных, но часто неправильно понимаемых осенних процедур — влагозарядковый полив. 

Что такое влагозарядковый полив и зачем он нужен

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Влагозарядковый полив — это глубокое, обильное увлажнение почвы поздней осенью, после листопада, но до устойчивых морозов. Его цель — не просто напоить растение перед зимой (это заблуждение), а создать в глубоких слоях грунта запас влаги, который будет постепенно расходоваться корнями в оттепели и ранней весной, когда верхние слои еще сухие.

Реальные функции:

  • Терморегуляция — влажная земля промерзает медленнее, чем сухая, что защищает корни в бесснежные морозные периоды.
  • Предотвращение иссушения — особенно актуально для хвойных и вечнозеленых культур, которые продолжают испарять влагу зимой.
  • Быстрый старт весной — растения не тратят силы на добычу воды из мерзлой почвы, а сразу трогаются в рост.

Однако процедура нужна далеко не всегда. Ее проводят только в сухую осень, когда естественных осадков недостаточно для промачивания корнеобитаемого слоя (глубиной 50–70 сантиметров). Если осень дождливая — полив не только бесполезен, но и вреден: переувлажнение ведет к вымоканию корней и кислородному голоданию.

Кому нужен влагозарядковый полив в первую очередь

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Полив показан растениям, которые входят в зиму с явным дефицитом влаги в почве. В первую очередь это:

  • Плодовые деревья всех видов (особенно косточковые — вишня, слива, абрикос, у них корни залегают неглубоко).
  • Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина, ежевика).
  • Хвойные (ель, сосна, туя, можжевельник) — их хвоя испаряет влагу круглый год.
  • Декоративные многолетники с зимующими листьями (гейхера, бадан, клубника, земляника).
  • Рододендроны, верески, гортензии — влаголюбивые культуры с поверхностной корневой системой.
  • Молодые саженцы (до трех-четырех лет) — их корневая система еще слаба и не может добывать воду из глубины.
  • Растения на песчаных и супесчаных почвах — такие грунты плохо удерживают влагу.

Кому полив не нужен:

  • Взрослым растениям на тяжелых глинистых почвах при влажной осени.
  • Растениям с глубокой стержневой корневой системой (орех, дуб), если осень нормальная.
  • Всем культурам, если на глубине 30–40 сантиметров земля влажная (проверяйте шурфом!).

Когда проводить: сроки имеют значение

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Главный ориентир — массовое опадание листьев и снижение среднесуточной температуры до пяти-десяти градусов. Проводить полив нужно за две-три недели до наступления устойчивых морозов, когда земля еще не промерзла, но уже остыла.

  • Средняя полоса и Подмосковье — середина октября — начало ноября.
  • Сибирь и Урал — конец сентября — первая декада октября.
  • Южные регионы — ноябрь (иногда даже декабрь, если тепло).

Чего делать нельзя:

  • Поливать слишком рано (в сентябре при тепле) — вода испарится, не создав запаса, и пользы не будет.
  • Поливать при температуре ниже двух градусов Цельсия — вода не впитается, а замерзнет, повредив корни.
  • Поливать по уже промерзшей земле — бесполезно и опасно.

Обязательная проверка: перед поливом выкопайте ямку глубиной 30–40 см в приствольном круге. Если почва на этой глубине влажная (лепится в комок) — полив отменяем. Если сухая и рассыпается — пора действовать.

Сколько воды нужно: нормы для деревьев и кустарников

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Приводимые в литературе нормы — ориентировочные. Главное — промачивание почвы на глубину 50–70 сантиметров (для хвойных — до метра). Объем воды сильно зависит от типа почвы: на песке нужно больше, на глине — меньше.

Для плодовых деревьев (в расчете на одно дерево):

  • Молодым саженцам (один-три года) требуется около 30–50 литров.
  • Деревьям в возрасте четырех-десяти лет — от 70 до 100 литров.
  • Взрослым крупным деревьям (старше десяти лет) — до 150 литров.

Для ягодных кустарников (на один куст):

  • Смородина и крыжовник до трех лет — 30–40 литров.
  • Взрослые растения (четыре-шесть лет) — 40–50 литров.
  • Кусты старше семи лет — 50–60 литров.

Малина требует не менее 30 литров на куст (в отличие от часто встречающихся заниженных рекомендаций). Для хвойных объем воды увеличивают на 20–30% по сравнению с лиственными того же возраста.

Важно: не заливайте все сразу. Поливайте в два-три приема с интервалом в один-два часа, чтобы вода успевала впитываться, а не растекаться.

Как правильно провести влагозарядковый полив

www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Техника проведения процедуры тоже имеет значение. Вот основные правила:

  1. Оцените необходимость — проверьте влажность почвы на глубине 30–40 сантиметров. Если сухо — продолжайте.
  2. Очистите приствольный круг от опавшей листвы и сорняков (чтобы не было плесени).
  3. Сделайте неглубокие канавки (бороздки) по периметру кроны, отступив от ствола 40–50 сантиметров. Это обеспечит равномерное поступление воды к основной массе корней.
  4. Используйте воду — не ледяную (из скважины лучше отстоять в бочке хотя бы сутки). Требование «комнатной температуры» излишне, достаточно, чтобы она была не ниже пяти-восьми градусов Цельсия.
  5. Поливайте медленно — лучше использовать шланг с рассекателем или лейку, чтобы вода впитывалась постепенно.
  6. После полива замульчируйте приствольный круг торфом, перегноем или сухой листвой слоем пять-восемь сантиметров. Мульча сохранит влагу и защитит корни от резких перепадов температуры.
  7. При желании совместите с подкормкой — осенью полезны фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат плюс калийная соль или зола). Азот исключаем!
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Относительная влажность 50%
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