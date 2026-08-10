«Пятый элемент» 30 лет спустя: как изменились главные актеры культового фильма

В 1997 году Люк Бессон подарил зрителям фильм, который невозможно перепутать ни с одним другим. «Пятый элемент» объединил космический экшен, яркий визуальный стиль, абсурдный юмор и героев, мгновенно ставших культовыми.

С тех пор прошло почти три десятилетия. Кто-то из звезд фильма продолжил покорять Голливуд, кто-то нашел себя по другую сторону камеры, а чьи-то судьбы оказались гораздо драматичнее. Как изменились актеры и создатели «Пятого элемента», чем они занимаются сегодня и кого уже нет с нами — в материале 5-tv.ru.

Брюс Уиллис

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/face to face

Для Брюса Уиллиса роль Корбена Далласа — уставшего от жизни таксиста, которому вновь приходится спасать мир, — стала одной из самых узнаваемых в его карьере. После «Пятого элемента» актер продолжил активно сниматься и сыграл в десятках фильмов, среди которых «Шестое чувство», «Неуязвимый» и другие заметные картины.

Однако последние годы его жизнь складывается совсем иначе. В 2022 году семья Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована афазия — расстройство, которое может влиять на способность говорить, понимать речь, читать и писать. Позже стало известно, что причиной стала лобно-височная деменция. Из-за болезни Уиллис завершил актерскую карьеру.

Сегодня 71-летний Уиллис практически не появляется на публике. При этом семья продолжает быть рядом с ним. В 2025 году жена актера Эмма Хеминг рассказала, что они приняли непростое решение переселить Брюса в отдельный, расположенный неподалеку от семейного дома одноэтажный дом.

Там для него организован постоянный уход — специалисты находятся рядом круглосуточно. По словам Эммы, это было сделано прежде всего ради безопасности самого Уиллиса и их дочерей.

При этом актер не изолирован от семьи. В начале 2026 года Эмма рассказывала, что они по-прежнему проводят с ним много времени: она навещает мужа по утрам, а их дочери Мейбл и Эвелин несколько раз в неделю ужинают с отцом.

Милла Йовович

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Constance Bugaut

Если Уиллис отошел от дел, то его экранная напарница Милла Йовович продолжает работать в кино. Роль Лилу, пятого элемента, стала для нее важной ступенью в карьере. Впоследствии актриса превратилась в одну из главных звезд современного экшен-кино — во многом благодаря франшизе «Обитель зла», где она сыграла Алису в шести фильмах с 2002 по 2016 год.

В 2025 году Йовович исполнила главную роль в фэнтези-боевике «В потерянных землях», снятом ее мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном, по мотивам произведения Джорджа Р. Р. Мартина.

Еще одним заметным проектом актрисы стал боевик «Защитница». Его премьера состоялась на Международном кинофестивале в Пусане в 2025 году, а в американский прокат картина вышла в марте 2026-го.

Тем временем «Обитель зла» возвращается на экраны уже в новом воплощении. Речь идет о перезапуске франшизы с новыми героями — без Алисы в исполнении Йовович.

Гэри Олдман

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Ariana Ruiz BNS

Гэри Олдман в «Пятом элементе» сыграл одного из самых запоминающихся злодеев в истории кино — Зорга, безумного промышленника, стремящегося уничтожить жизнь ради создания новой. К моменту выхода картины Олдман уже был известен благодаря ролям в «Дракуле», «Леоне» и других заметных фильмах.

В 2018 году актер получил «Оскар» за главную роль в исторической драме «Темные времена», где сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

В последние годы Олдман особенно прославился благодаря сериалу «Медленные лошади», в котором исполняет роль Джексона Лэмба — циничного, небрежного на вид, но чрезвычайно умного руководителя подразделения британской разведки. Шестой сезон сериала стартует 16 сентября 2026 года, и Олдман вновь вернется к роли Лэмба.

За прошедшие десятилетия внешность актера заметно изменилась. Для образа Лэмба он сознательно отказался от привычного экранного лоска, превратив героя в неряшливого и уставшего начальника разведчиков. В результате Лэмб стал одной из самых узнаваемых его телевизионных ролей.

Крис Такер

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

Крис Такер, сыгравший эксцентричного ведущего новостей Руби Рода, долгое время оставался в тени своего героя. После «Пятого элемента» он получил мировую известность благодаря франшизе «Час пик», где его дуэт с Джеки Чаном стал одной из самых популярных комедийных пар Голливуда.

После третьей части «Часа пик» в 2007 году актер стал значительно реже появляться в кино. В последние годы он сосредоточился в том числе на стендап-выступлениях и отдельных кинопроектах.

В 2026 году вновь активно обсуждается четвертая часть «Часа пик». Однако говорить о том, что Такер уже официально подписал контракт и точно вернется к роли, пока преждевременно. По данным СМИ, актер и Джеки Чан получили первоначальные предложения примерно по восемь миллионов долларов каждому, но от них отказались.

Майвенн Ле Беско

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Simone Comi

Майвенн, сыгравшая инопланетную оперную диву Диву Плавалагуну, давно переросла статус бывшей музы Люка Бессона. После «Пятого элемента» она сделала серьезную режиссерскую карьеру и стала одной из заметных фигур французского авторского кино.

Ее драма «Полисс» получила приз жюри Каннского кинофестиваля в 2011 году. В 2015-м Майвенн представила в Каннах фильм «Мой король», за который Эмманюэль Берко получила приз за лучшую женскую роль.

В 2023 году режиссер выпустила историческую драму «Жанна Дюбарри», в которой сама сыграла главную роль вместе с Джонни Деппом. Картина открыла Каннский кинофестиваль и стала одним из самых обсуждаемых французских фильмов года.

В 2026 году 50-летняя Майвенн продолжает совмещать режиссуру и актерскую работу. За почти три десятилетия она прошла путь от юной актрисы в фантастическом блокбастере до самостоятельного автора, чьи фильмы регулярно оказываются в центре внимания европейского кино.

Иэн Холм

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Famous

Иэн Холм, сыгравший священника Вито Корнелиуса, ушел из жизни в 2020 году в возрасте 88 лет. Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона.

Для миллионов зрителей он навсегда остался не только отцом Корнелиусом, но и Бильбо Бэггинсом из «Властелина колец» и «Хоббита», а также андроидом Эшем из «Чужого».

За свою многолетнюю карьеру Холм успел сыграть десятки совершенно разных персонажей — от классических театральных героев до фантастических персонажей. Его уход стал большой потерей для мирового кино.

Томми «Тайни» Листер-младший

Кадр из фильма «Пятый элемент», режиссер Люк Бессон, 1997 г.; www.globallookpress.com/Corredor99 MediaPunch

Томми «Тайни» Листер-младший, сыгравший галактического президента Линдберга, запомнился зрителям своей внушительной внешностью и харизмой. До актерской карьеры он занимался профессиональным рестлингом, а затем активно снимался в кино и на телевидении.

Он появился в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Пятница», «Темный рыцарь» и «Звездный путь». Листер нередко играл персонажей, которых невозможно было не заметить на экране.

К сожалению, актер не дожил до 2026 года. Томми «Тайни» Листер-младший умер в декабре 2020 года в возрасте 62 лет.

Люк Бессон

www.globallookpress.com/mago stock&people, IMAGO/Domenico Cippitelli

Люк Бессон после «Пятого элемента» продолжил активно работать в кино. В его режиссерской фильмографии появились «Жанна д’Арк», «Ангел-А», «Адель Блан-Сек», «Люси» и «Валериан и город тысячи планет». Впрочем, по коммерческому и культурному влиянию «Пятый элемент» остается одной из самых узнаваемых его работ.

В 2025 году Бессон выпустил фильм «Дракула: История любви» с Калебом Лэндри Джонсом и Кристофом Вальцем. Готическая картина стала его новой интерпретацией истории знаменитого вампира; международный прокат фильма продолжился в 2026 году.

Сейчас 67-летний режиссер продолжает заниматься новыми проектами. Среди них — научно-фантастический фильм «Последний человек», в котором главную роль должен исполнить рэпер Снуп Догг. Проект находится на стадии подготовки, поэтому говорить о точной дате выхода картины пока рано.