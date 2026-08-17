МУЗ-ТВ раскрыл первые пары юбилейного сезона «Битвы поколений»

Осень на МУЗ-ТВ начнется с громких музыкальных дуэлей. Уже 12 сентября в 17:00 состоится премьера пятого юбилейного сезона шоу «Битва поколений: Новый вызов». Канал раскрыл первые пары участников, которым предстоит сойтись на одной сцене в борьбе за победу.

Юбилейный сезон станет не только реваншем для звезд, уже участвовавших в проекте, но и возможностью для новых артистов бросить вызов признанным исполнителям. Ведущий шоу Константин Анисимов пообещал зрителям новые эмоции и напряженную борьбу.

«Неистовая битва ждет своей кульминации! Лед и пламя схлестнутся за заветные баллы!» — отметил ведущий.

В первых выпусках сезона зрители увидят сразу несколько громких музыкальных противостояний. На сцене встретятся участники первого сезона «Битвы поколений» — группа «Иванушки» — и коллектив «Моя Мишель». Певица МакSим сразится с исполнительницей Дорой, а лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выйдет на музыкальный ринг против рэп-артиста Toxi$.

Участники уже поделились ожиданиями от новых встреч. В группе «Иванушки» отметили, что чувствуют себя на проекте уверенно: «На «Битве поколений» чувствуем себя как дома!»

Диана Арбенина рассказала, почему ей интересно вновь принять участие в музыкальном поединке. По словам артистки, современная рэп-сцена стала одним из самых ярких направлений.

«Рэп — это сейчас самая сильная и самая честная музыка!» — заявила певица.

Ее соперник Toxi$ подчеркнул, что каждое поколение привносит в музыку собственное звучание: «В каждом поколении есть свой новый звук, есть новый взгляд!»

В новом сезоне зрителей ждет обновленный формат. Помимо традиционных раундов — исполнения главного хита, песни о любви и кавера на композицию соперника — появится «Золотой раунд». В нем артисты смогут выбрать любую песню из репертуара любого исполнителя и представить собственную версию композиции.

Зрителям предстоит узнать, как «Иванушки» переосмыслят хит «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби», каким станет кавер Доры на песню Юлии Савичевой «Никак» и как прозвучит рок-версия трека Nobody в исполнении Дианы Арбениной.

В пятом сезоне впервые не будет постоянного состава жюри. Оценивать выступления будут как легенды российской сцены — Михаил Шуфутинский, Наташа Королева, Жасмин, Вадим Самойлов, Александр Буйнов, Юлия Савичева, Александр Шоуа и Алексей Воробьев, — так и представители нового поколения: Татьяна Куртукова, Клава Кока, Ева Власова, LYRIQ, MONA, Тося Чайкина, nkeeei, Мэйби Бэйби, DEAD BLONDE, Mavik и NЮ.

Всего в юбилейном сезоне на сцену выйдут 20 артистов и коллективов, среди которых также Артур Пирожков, елка, AY YOLA, Лариса Долина, Любовь Успенская, «Город 312», «Маша и Медведи», DEAD BLONDE, Gazan, Шура, TRITIA, Kiliana, Леша Свик и NEMIGA.

Информационным партнером пятого сезона выступит федеральная радиостанция «Авторадио». Каждый четверг участники проекта разных лет будут приходить в эфир вечернего шоу «Мурзилки Live», чтобы рассказать о закулисье программы и выступить перед слушателями.

Премьера юбилейного сезона «Битвы поколений: Новый вызов» состоится 12 сентября в 17:00 на МУЗ-ТВ.

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