Свежее и засохшее: как быстро и просто вывести пятно от краски с одежды

Прогулка в парке, свидание на скамейке или просто спешка — и вот вы уже встаете с лавочки, а на любимых джинсах или светлых брюках красуется яркое пятно от свежей краски. Знакомая ситуация? Каждый второй хотя бы раз в жизни сталкивался с этой неприятностью.

Хорошая новость: в большинстве случаев вещь можно спасти. Плохая: универсальной таблетки не существует — выбор средства зависит от типа краски, вида ткани и того, сколько времени прошло с момента посадки.

В статье 5-tv.ru разберем все рабочие способы — от бытовой химии до небанальных народных рецептов, которые действительно работают.

Первые секунды решают все

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: www.globallookpress.com/Stefan Espenhahn

Главное правило, которое нужно запомнить: чем быстрее вы начнете действовать, тем выше шанс удалить пятно без следа. Свежая краска удаляется в разы легче засохшей.

Для водоэмульсионных и акриловых красок решающее значение имеют минуты и часы — полная полимеризация происходит в течение 24–48 часов, а уже через 1–2 часа краска начинает схватываться.

Для масляных и алкидных красок сроки чуть более щадящие, но и там лучше уложиться в несколько часов, а не дней. Важно учитывать, что в теплой среде процесс ускоряется.

Алгоритм действий в первые минуты:

Не трите пятно! Первое желание — потереть его салфеткой или рукой. Этого делать нельзя: вы только вотрете краску глубже в волокна и увеличите площадь поражения.

Промокните излишки. Возьмите сухую бумажную салфетку или чистую тряпку и аккуратно промокните пятно, собирая лишнюю краску с поверхности. Движения — от краев к центру, чтобы не расширять границы загрязнения.

Промойте холодной водой. Подставьте испачканный участок под струю холодной воды со стороны изнанки — это поможет вымыть часть красящего пигмента, не давая ему закрепиться в ткани.

Определите тип краски. От этого зависит выбор средства. Акриловая краска — на водной основе, масляная — на жирной, эмалевая — на органических растворителях. Если не знаете, что именно на лавочке, начинайте с щадящих методов.

Бытовая химия

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: 5-tv.ru

Когда народные средства бессильны, в ход идет тяжелая артиллерия. Эти вещества агрессивны, но эффективны. Главное — соблюдать меры предосторожности и обязательно тестировать средство на незаметном участке ткани.

Уайт-спирит — король среди растворителей

Главный враг пятен от алкидной эмали и масляной краски — уайт-спирит. Его можно купить в любом строительном магазине за копейки. Нанесите средство на губку или ватный диск и аккуратно обработайте пятно. Протирайте до полного растворения краски, затем постирайте вещь как обычно.

Важно: уайт-спирит подходит не для всех тканей. На деликатных материалах (шелк, шифон, тонкий хлопок) он может оставить пятно или повредить волокна.

Ацетон и жидкость для снятия лака

Ацетон эффективно удаляет масляную и нитрокраску. Нанесите его на пятно на 5–15 минут, затем замочите вещь в растворе воды с хозяйственным мылом на час и постирайте.

Жидкость для снятия лака без ацетона — более щадящая альтернатива для цветных тканей, так как ацетон может «съесть» краситель и повредить некоторые синтетические волокна (например, ацетатный шелк или полиэстер). Просто потрите пятно жидкостью, дождитесь, пока краска сойдет, и постирайте вещь.

Предупреждение: на синтетике ацетон может расплавить волокна. Всегда проверяйте на шве или подгибке.

Скипидар

Скипидар — одно из самых старых и проверенных средств против «лавочной» краски. Смочите ватный диск скипидаром, протрите след краски с двух сторон, подождите 15 минут и промокните остатки бумажной салфеткой. Затем нанесите скипидар еще раз и через час постирайте вещь в машинке.

Лайфхак для застарелых пятен: смочите пятно скипидаром, а затем почистите его раствором пищевой соды и прополощите в теплой воде. Сода работает как мягкий абразив, помогая снять размягченный слой краски.

Очищенный бензин и керосин

Бензин и керосин — эффективные растворители для масляных красок. Но используйте только очищенный бензин из хозяйственного магазина — автомобильное топливо оставит несмываемые масляные разводы.

Важное предостережение: все эти растворители легковоспламеняются. Работайте в проветриваемом помещении, вдали от источников огня. После обработки обязательно постирайте вещь с кондиционером и проветрите на свежем воздухе, чтобы избавиться от запаха.

Народные средства

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: 5-tv.ru

Химия — не единственный вариант. Существуют способы, которые могут показаться странными, но они действительно работают. Особенно если под рукой нет специализированных средств.

Сливочное масло со стиральным порошком

Смешайте размягченное сливочное масло и стиральный порошок в равных пропорциях. Нанесите смесь на пятно, потрите губкой или щеткой. На самом деле масло (жир) растворяет масляную краску по принципу «подобное растворяет подобное», а порошок действует как абразив и эмульгатор, помогая смыть образовавшуюся смесь.

После обработки тщательно отстирайте вещь — масло само по себе оставляет жирный след, поэтому используйте средство для мытья посуды.

Растительное масло — для деликатных тканей

Для шерсти, синтетики и кашемира подойдет обычное подсолнечное масло. Смочите ватный диск в масле и круговыми движениями удаляйте пятно. Масло растворяет масляную краску, не повреждая нежные волокна.

После — обязательная стирка с большим количеством средства для мытья посуды, чтобы удалить масляный след.

Можно также замочить пятно на несколько часов в постном масле, а затем оттереть краску этим же маслом.

Масло, порошок и соль

Смешайте растительное масло, стиральный порошок и соль в равных пропорциях. Вотрите смесь в пятно и оставьте на 20–30 минут. Затем постирайте в машинке. Соль работает как мягкий абразив, помогая механически удалить частицы краски.

Зубная паста

Нанесите на пятно толстый слой зубной пасты (не гелевой!) и оставьте на 10–15 минут. Затем потрите старой зубной щеткой и смойте. Способ работает на свежих пятнах от водорастворимых красок.

Нашатырный спирт и соль

Смешайте нашатырный спирт и соль в пропорции один к одному. Нанесите состав на пятно на 20 минут, затем смойте. Эффективно против акриловых красок.

Уксус — против водорастворимых красок

Столовый уксус 9% смешайте с холодной водой в равных пропорциях. Обильно вымочите в растворе участок с пятном и потрите щеткой. Подходит для акриловых и водоэмульсионных красок.

Если краска засохла

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: www.globallookpress.com/RichardAllen Flair Talent

Засохшая краска — это вызов. Но не приговор.

Первым делом — механическое удаление. Острым ножом или лезвием аккуратно соскоблите засохшую корочку краски, стараясь не повредить ткань. Часть краски раскрошится и осыплется.

Затем действуйте в зависимости от типа краски:

Масляная: скипидар и сода или растительное масло с длительным замачиванием.

Акриловая: изопропиловый спирт или специальный акриловый растворитель.

Нитрокраска: ацетон или жидкость для снятия лака.

Важно: засохшую акриловую краску удалить практически невозможно — она полимеризуется и становится частью ткани. В этом случае остается только механическая чистка или маскировка (например, аппликация или вышивка поверх пятна).

Чего делать категорически нельзя

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: 5-tv.ru

Стирать в горячей воде. Высокая температура закрепляет краску в волокнах. Только холодная вода.

Использовать хлорный отбеливатель на цветных вещах. Обесцветит ткань.

Использовать хлорный отбеливатель на цветных вещах. Обесцветит ткань. Сушить в горячей сушилке. Если пятно не вывелось полностью, тепло закрепит его навсегда.

Пренебрегать тестом на незаметном участке. Одно неверное движение — и вещь испорчена окончательно.

Когда пора в химчистку

Как вывести пятно от краски с одежды — лучшие способы. Фото: 5-tv.ru

Иногда самостоятельная борьба бессмысленна. Обращайтесь к профессионалам, если:

Краска засохла больше недели назад.

Ткань деликатная (шелк, вискоза, тонкий хлопок).

Вы уже попробовали два-три метода, и пятно не сдвинулось с места.

Вещь дорогая или имеет сентиментальную ценность.

Химчистка стоит денег, но в сложных случаях это единственный рабочий вариант.