Смертельная игрушка: что нужно знать родителям, прежде чем купить подростку питбайк

У российских подростков появилось новое опасное хобби — гонки на питбайках. К сожалению, последствия этого детского увлечения совсем не детские.

Зачем родители сами покупают смертельно опасные игрушки? И ждет ли Россию тотальный запрет питбайков? Подробно об этом разузнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Как подростки разбиваются на питбайках

Как подростки умирают, гибнут на питбайках, случаи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Кадры, которые сделал прохожий в Норильске, шокируют. Подростки на полной скорости сбивают пожилую женщину и бросаются бежать. Таких историй в России все больше.

Но от питбайков страдают и сами дети. Так, родители погибшего Максима пересматривают его видео почти каждый день. Веселый жизнерадостный парень, который с детства обожал мотоциклы, разбился в 15 лет.

«Мы с супругой проснулись от звонка полицейских, и по телефону нам сообщили, что нашего сына больше нет», — рассказал Андрей Дробышев, отец погибшего Максима.

Родители приехали на место трагедии, увидели черный пакет и сразу все поняли.

«Из-под пакета торчали кроссовки. Кроссовки именно его, которые он так любил и начищал до блеска», — поделился Дробышев.

Что такое питбайк и почему о нем мечтают подростки

Как подростки умирают, гибнут на питбайках, случаи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Почему подростки стали так часто гибнуть на питбайках? Дело в том, что они доступны практически каждому.

Эти мини-мотоциклы весят всего около 75 килограммов. Внутри стоят тяговитые четырехтактные моторы объемом от 50 до 190 кубиков. В основе конструкции — жесткая трубчатая рама и энергоемкая подвеска с большим ходом.

Такая система легко выдерживает высокие прыжки и жесткие приземления. Самые простые питбайки разгоняются до 50 километров в час. А топовые модели могут выдать и 110-120.

«Питбайк является спортивным инвентарем и не подлежит регистрации в органах ГАИ», — пояснила инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по городу Чехов, капитан полиции Екатерина Гречихина.

То есть на него не нужны номерные знаки, а для управления не требуются права.

«Выезжать на проезжую часть на питбайках запрещено и очень опасно», — предупредила Гречихина.

Как владельцы питбайков подвергают себя опасности

Как подростки умирают, гибнут на питбайках, случаи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Обычный рейд автоинспекторов на оживленной подмосковной трассе — и уже через 10 минут первый подросток на питбайке.

«Обычно я катаюсь по полям, в деревне Митянина, там по лесам. Решил попробовать новое поле, вот Осеево. И вот, поймали», — рассказал питбайкер-нарушитель Егор Васильев.

Изъять питбайк по закону инспекторы не могут. И подросток это хорошо знает. Максимум, что можно сделать, — поставить технику на спецстоянку и оштрафовать родителей, которые уверены, что сын ездит только на опушках в лесу.

«До этого он ездил, насколько я знаю, только в поле, на трассу не выезжал», — заявила мать нарушителя Вера Васильева.

Другой нарушитель не только сам выехал на питбайке на дорогу, но и посадил рядом своего ребенка.

«Я вообще ехал как бы хотел на поле, но получилось так, что приехал домой, ребенок попросил прокатиться, и в итоге вот прокатился, что остановили сотрудники», — объяснил Вячеслав Сергеев.

Почему для питбайкеров важна экипировка

Как подростки умирают, гибнут на питбайках, случаи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Даже в полях или в лесу питбайки не становятся менее опасными — особенно если ездить без экипировки. Об этом отлично знает Илья Маликов — многократный призер чемпионатов России и Белоруссии по хард-эндуро — это соревнования, где основная задача — преодолеть трассу, которая кажется непроходимой.

«Я достаточно часто встречаю и в лесах, и на полях, где мы тренируемся, ребят, которые стоят на питбайках, и у них дешевый китайский шлем. То есть у них нету ни защиты груди, ни защиты коленей, ни защиты, они просто в кроссовках катаются, я прям представляю, как вот эта вот ступня вот этого подростка или ребенка она прям разваливается на части об ударе на скорости 50-60 километров в час, и у тебя ступня попадает между подножкой, на которой стоишь, и бревном, которое не двигается», — предупредил эндуро-спортсмен.

У Ильи есть сын Ян, который сидит на питбайке с трехлетнего возраста. Сейчас ему пять с половиной — и на импровизированный трек он выезжает в полной экипировке.

«Итак, Ян, задача на сегодня — ехать быстрее, чем комары. А если серьезно, используя все наши траектории, не только прямые, но и вот эти вот извилистые, старайся ездить налево, направо, чтобы на поворотиках тоже поработать. Понятно? Погнали!» — командует Маликов.

Как родителям уберечь своих детей-питбайкеров

Как подростки умирают, гибнут на питбайках, случаи. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Власти пытаются точечно решать проблемы — например, в Московской области запрещено продавать бензин несовершеннолетним, а в Татарстане будут заводить уголовные дела на родителей тех детей, которые попали в серьезные ДТП на питбайках. Но для решения проблемы в рамках страны нужен системный подход.

«Если бы это было в моих силах, я бы отменила не только питбайки, но и моноколеса, самокаты всем детям до 18 лет», — заявила мать погибшего Максима Анна Дробышева.

Если же родители все же решили купить своему ребенку питбайк, важно не забывать про экипировку. Нужен правильный мотошлем, защитные очки, мотоботы, перчатки и «черепаха» для защиты груди и спины.

Выбирать модель техники необходимо лишь ту, на которой есть специальный ограничитель газа. С его помощью можно принудительно снизить максимальную скорость. Первые поездки должны проходить исключительно под личным контролем старших.