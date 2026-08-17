Люди падали друг на друга: давка в храме Ашокдхам унесла жизни шести человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

На месте происшествия развернута спасательная операция.

Давка возле храма в Индии — сколько погибли и пострадали

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

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В результате давки в храме Ашокдхам погибли шесть человек

В храме Ашокдхам в индийском округе Лакхисарай произошла давка, в результате которой погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает новостная медиакомпания NDTV со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла из-за огромного скопления верующих, собравшихся для богослужения утром. Наплыв паломников, усилившийся после прибытия двух поездов, привел к обрушению установленной баррикады.

«Сюда прибыли два поезда, что увеличило толпу. Были приняты меры, поскольку мы ожидали большого наплыва людей. Затем мы узнали, что из-за толпы с одной стороны сломалось ограждение, и люди падали друг на друга», — заявил окружной магистрат Шайлендр Кумар.

В агентстве заявили, что жертвами давки стали шесть человек, еще несколько получили ранения. На месте происшествия развернута спасательная операция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что индийское судно затонуло возле территориальных вод Йемена. Корабль подвергся обстрелу, в этот момент на борту находились 14 человек.

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