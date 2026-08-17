«Было ваше — стало наше»: в Приморье амурский тигр «ограбил» фотографа

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Инцидент произошел в Лазовском заповеднике.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Центр «Амурский тигр»/amurtigercenter; 5-tv.ru

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В Приморском крае амурский тигр вынес из пещеры установленную фотографом камеру

В Приморском крае амурский тигр похитил дорогостоящую камеру, которую установил в пещере фотограф дикой природы из Германии Саша Фонсека. Момент «преступления» попал на видео и был размещен в Telegram-канале Центра «Амурский тигр».

«Было ваше — стало наше. В Приморском крае амурский тигр пробрался в пещеру, в которой фотограф дикой природы Саша Фонсека (Sascha Fonseca) установил камеру, забрал дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как животное выносит из пещеры большое оборудование, оборвав при этом провода. Свою «добычу» тигр нес в зубах. Позже в РИА Новости рассказали, что этот инцидент произошел в Лазовском заповеднике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как взрослую самку амурского тигра выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш» в Алматинской области Казахстана. Животное было передано российской стороной во время Евразийского экономического форума, который прошел в мае этого года в Астане.

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