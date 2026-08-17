«Молния-2» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 28 0

Бойцы «Центра» успешно ликвидировали замаскированную цель.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет БПЛА «Молния-2» российской группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный укрепленный опорный пункт ВСУ на добропольском направлении. Позиция была обустроена в лесополосе.

Операторы выявили цель, подготовили и запустили дроны, которые поразили объект, расположенный на расстоянии свыше 35 км. Ежедневно расчеты БПЛА уничтожают около 20 целей, несмотря на средства РЭБ и дроны-перехватчики противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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