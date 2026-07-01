В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года обновится порядок формирования кредитной истории.

Как изменения повлияют на обычных россиян? Кому они усложнят жизнь, а кому облегчат, эксклюзивно 5-tv.ru пояснил экономист и финансовый аналитик Андрей Бархота.

Что именно меняется с 1 июля

Что с 1 июля 2026 меняется в кредитной истории, новости. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит.

Кредиторы будут передавать не только дату каждого события, но и точное время. Это позволит детализировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня произошло несколько событий, и понять, в каком порядке они произошли. Например, если заемщик допустил просрочку и сразу же ее погасил, можно будет установить последовательность этих событий.

Как изменения в кредитной истории повлияют на граждан

Что с 1 июля 2026 меняется в кредитной истории, новости. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Первоначально есть оригинал кредита, выданный банком, потом он по ряду причин может быть перепродан, цедирован, передан другой организации. И вот до 1 июля 2026 года в этом отношении в кредитной истории может отражаться только последний обладатель на балансе этого кредита.

«Мы не знаем, кто он был оригинатором. И в этом отношении иногда довольно сложно оценить всю полноту данных о кредитной дисциплине гражданина, если бы отражать больше полноты информации, было бы проще понять некоторые вещи», — пояснил Бархота.

Новые правила будут полезны самому заемщику. Иногда у человека снижается кредитный рейтинг из-за непогашенных штрафов, пеней и небольшой задолженности. Если отражать всю информацию, в том числе всех кредиторов и оригинаторов кредита, то проще разобраться, что это, например, операционная неточность.

«Оно не связано с нарушением платежной дисциплины, а связано с техническими нюансами отражения. И тем самым вернуть гражданину кредитное качество и как бы его вернуть в число добропорядочных заемщиков», — отметил экономист.

Как изменения в кредитной истории повлияют на банки

Что с 1 июля 2026 меняется в кредитной истории, новости. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Для кредитных организаций нововведение также будет полезным. В большей степени изменения затронут ипотечные кредиты, поскольку там есть агенты, возможность перепродажи, секьюритизация.

«Вот такие данные, они бы более полно отражали историю, связанную с ипотечными кредитами, с рефинансированием, может быть, тоже способствовало бы более точным моделям оценки платежеспособности заемщиков для самих банков», — рассказал эксперт.

Согласно поправкам в законодательство, в основной части кредитной истории физического лица должны содержаться сведения для предупреждения возможного мошенничества.

Речь идет об обращении заявителя в целях заключения договора потребительского займа, включая запрашиваемую сумму, одобрении такого обращения, заключении договора, передаче денег, а также об отказе заявителю с указанием причины.

Бюро кредитных историй обязаны незамедлительно, но не позднее 15 минут с момента получения сведений, принять их и включить в состав кредитной истории. Также бюро обязаны заключать договоры с квалифицированными бюро кредитных историй и предоставлять им сведения для предупреждения возможного мошенничества.

Полнота информации о всех предыдущих кредиторах позволит банкам лучше оценивать риски и принимать более взвешенные решения при выдаче новых кредитов.

Кому новые правила могут усложнить жизнь

Что с 1 июля 2026 меняется в кредитной истории, новости. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Наиболее часто встречающиеся операции с кредитами — уступка прав требования, ее еще называют цессией. Обычно банкам они нужны, чтобы сгрузить баланс, повысить свой уровень ликвидности. При цессиях кредит или часть кредитного портфеля передается другому банку либо финансовой организации.

Как правило, технологии обслуживания кредитов, его погашения оставались на прежнем банке, чтобы заемщик не запутался и не было технических просрочек. Возможность оспаривать такую передачу сохранялась, в частности, в судебном порядке. Это не всегда целесообразно, потому что тарифы и режим погашения обычно не отличаются.

«Сейчас же фактически вот эти все передачи будут отражаться в кредитной истории. Но я не думаю, что она будет идти против заемщика, потому что, ну, от того, что один банк цессировал кредит другому, это вовсе не говорит о его качестве», — подчеркнул Бархота.

Возможны проблемы, когда речь идет о заемщике, у которого было много кредитов: что-то он выплатил быстро, что-то не обслуживал, возможно, потом его кредиты перепродавались, рефинансировались, реструктурировались.

«Тогда с новыми данными его кредитная история просто будет фактически „Война и мир“ Льва Толстого. В этом случае, да, немножко выглядеть тогда будет вычурно», — предупредил эксперт.

Но для основной массы добросовестных заемщиков изменения пойдут на пользу — их кредитная история станет более прозрачной, а технические ошибки будет проще исправить.