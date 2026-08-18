Священник рассказал, как правильно провести Яблочный Спас

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 69 0

В РПЦ объяснили, что поездка на кладбище в праздник — не обязательство.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Священник Береговой: главное в Яблочный Спас — быть в храме и причаститься

У христиан нет обязательства ехать на кладбище в Яблочный Спас, а главное в этот день — посетить храм и причаститься. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил священник Владислав Береговой.

«Если ты хочешь на праздник Преображения съездить на кладбище — пожалуйста, запрета нет. Но твоя личная скорбь не должна отражаться на необходимости разделить радость торжества. На кладбище можно съездить и в другой день», — подчеркнул отец Владислав.

Священнослужитель призвал верующих не путать народные традиции с церковным смыслом праздника. Он отметил, что для христиан не существует никакого «яблочного спаса» — в этот день отмечается Преображение Господне, и яблоки к этому событию не имеют никакого отношения.

«Как правильно провести этот день? Не надо грешить. Если позволяет работа — прийти в храм на богослужение, исповедаться, причаститься и не выносить в этот день никому мозг. Относиться к людям так, как вы хотели, чтобы они относились к вам», — резюмировал священник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Издательство Московской патриархии Русской православной церкви выпустило официальный церковный календарь на 2026 год. Данное изложение является основой для ежедневного богослужебного круга в православных храмах: на его основе определяются даты праздников, родительских суббот, дни поминовения святых, а также периоды многодневных и однодневных постов.

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