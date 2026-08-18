Дональд Трамп показал «новую территорию США»

Трамп назвал Ормузский пролив новой территорией США

Американский лидер Дональд Трамп назвал Ормузский пролив новой территорией США. Соответствующее изображение глава Белого дома разместил в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social.

На фото, которое опубликовал Трамп, изображена географическая карта Персидского и Оманского заливов. В центре нее черной окружностью выделен Ормузский пролив, а над ним размещена крупная надпись «Новая территория США». Больше никаких комментариев от президента США не последовало.

truthsocial.com/Donald J. Trump

При этом ранее Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на Ормузский пролив. Он, например, говорил, что провозгласить эту территорию американской — отличная идея, поскольку морской путь, по словам главы Белого дома, уже давно полностью контролируют американские военные.

Как ранее писал 5-tv.ru, из-за страха перед новым витком конфликта, транзит через Ормузский пролив снизился до минимальных значений. Можно даже сказать, что он фактически остановился.

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