Лавров разъяснил кандидату из Гайаны требования России к будущему генсеку ООН

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Каролин Родригес-Биркетт представила главе МИД РФ свою предвыборную программу.

Что Лавров обсудил с кандидатом на пост Генсека ООН

Фото: mid.ru

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Россия разъяснила кандидату на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт из Гайаны требования к претендентам на высшую должность во всемирной организации. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Соответствующую позицию во время встречи с Родригес-Биркетт обозначил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кандидат, в свою очередь, представила главе российского внешнеполитического ведомства свою предвыборную программу.

Отдельное внимание стороны уделили роли ООН в современной международной системе. По итогам беседы была подтверждена приверженность центральной координирующей роли организации в мировых делах.

В МИД РФ подчеркнули, что для Москвы принципиально, чтобы будущий генеральный секретарь учитывал интересы всех государств — членов ООН и способствовал укреплению авторитета организации на международной арене.

Кандидатуру Родригес-Биркетт официально выдвинула Гайана 15 июня. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Помимо Родригес-Биркетт, в числе кандидатов на пост нового главы ООН предстали гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет и другие.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в Персидском заливе.

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