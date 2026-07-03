Бастрыкин взял на контроль дело о пропавших туристах во время сплава на Иркуте

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Среди исчезнувших четырехлетний ребенок и двое мужчин.

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после исчезновения четырехлетнего ребенка и двух мужчин во время сплава по реке Иркут. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Семенову В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, туристическая группа, в составе которой были дети, сплавлялась по реке на надувных лодках. Во время привала четырехлетний мальчик зашел в воду, после чего его унесло течением. На помощь ребенку бросились двое мужчин, они тоже пропали. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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