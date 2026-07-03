Турция отказалась принимать американский круизный лайнер с ЛГБТ*-туром

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Ожидалось, что на борту судна будут около двух тысяч пассажиров, более половины из которых хотели прибыть из США.

Как в Турции объяснили отказ принять ЛГБТ лайнер из США

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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CNN: Турция отказалась принимать американский круизный лайнер с ЛГБТ*-туром

Турция отказала американскому круизному лайнеру Scarlet Lady в заходе в порты Кушадасы и Стамбула из-за тематического ЛГБТ*-тура. Об этом сообщил телеканал CNN.

Судно было арендовано американской компанией Atlantis Events, которая организует подобные путешествия. Ожидалось, что на борту лайнера будут около двух тысяч пассажиров. Более половины из них должны были прибыть из США.

На сайте компании десятидневный круиз по Средиземному морю описывался как яркое приключение для друзей и путешественников. Однако турецкие власти не согласовали заход судна в заявленные порты.

В администрации провинции Айдын объяснили решение общественными и моральными нормами, а также семейными ценностями. Там заявили, что считают такой формат поездки несовместимым с местными представлениями о допустимом публичном мероприятии.

Президент Atlantis Events Рич Кэмпбелл назвал запрет беспрецедентным. По его словам, за 36 лет работы компании это первый случай, когда круизному судну отказали в заходе в порт из-за состава пассажиров.

После решения турецких властей маршрут путешествия пришлось изменить. Вместо Турции лайнер направится в Египет и на греческий остров Крит.

Ранее, писал 5-tv.ru, верховный суд США поддержал запрет на участие трансгендеров* в женских турнирах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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