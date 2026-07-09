Рита и Ангелина: как две женщины переписали судьбу Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский откровенно рассказал о трудностях второго брака. Из-за каких проблем он посещал семейного психолога? В чем звезду обвинила его предыдущая жена Рита Дакота? Правда, что их брак распался из-за многочисленных измен артиста? Поддерживает ли исполнитель отношения со старшей дочерью Мией? И почему хватается за голову от проделок младшего ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда ты нашел своего человека и когда это действительно твоя любовь настоящая, то тебе вообще по барабану, что за пределами твоего вот этого мира происходит», — подчеркивает певец.

Участник группы «БиС» Влад Соколовский уже четыре года счастлив в браке с певицей Ангелиной Сурковой. У супругов подрастает сын Дэвид. Недавно семья в полном сборе посетила светскую тусовку.

Гости только умилялись: как внимателен артист к ребенку. Однако мальчик явно не желал сидеть у папы на руках и все время куда-то стремился. Певец лишь вздохнул: это возраст.

«Он не сдается вообще. Да, Дэвид? Например, сейчас он, видите, развернулся, ему все равно, что идет съемка. Погуляй по травке», — говорит Влад Соколовский.

Артист рассказал: сейчас у сына непростой период. Он спорит с родителями и настаивает на своем, чего бы ни коснулось дело.

«Из-за чего могут возникать споры? Классика: это хочу, это не хочу, вот это есть буду, это не буду, это одену, это не одену. Но сегодня он пошел навстречу, потому что он должен был быть в мокасинах, в тапочках, а в итоге идет в своих любимых кроссовках», — делится певец.

Супруги часто публикуют совместные фото с прогулок и выглядят идеальной семьей. Однако недавно музыкант признался, что для этого они с женой много работали: над собой и отношениями.

«Нас держала какая-то страсть. Мы не могли никак отпустить друг друга, но у нас были огромные проблемы… Мы расходились, сходились, это происходило все миллион раз. Мы просто с ума сходили, что только ни было озвучено. И очень сложно все, и там все это летело. И телефон мог улететь в стенку, такое тоже было», — вспоминает Влад Соколовский.

Особенно тяжело пришлось влюбленным в период локдауна, когда они были заперты в квартире наедине друг с другом. После снятия ограничений пара даже прекратила отношения. Но вскоре Влад и Ангелина поняли, что не могут быть врозь.

«Мы смогли вот так сесть и просто выложить все… Это, знаете, как такая очная ставка. То есть ты садишься и говоришь: «Я бы очень хотел, конечно, быть вместе». Она тоже говорит: «Я бы тоже очень хотела быть вместе», — объясняет знаменитость.

Вначале они по отдельности обратились к психологу. Затем записались на совместные консультации, которые посещали больше года. Артист признается: он еще никогда не чувствовал себя настолько уязвимым.

«Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что ты берешь вот так реально свое сердце и кладешь в чужую руку. И да, это мать твоего ребенка, и да, мы любим друг друга, но ты не знаешь, что может вообще в жизни такое произойти», — отмечает Влад Соколовский.

После этого, по заверениям певца, в их семье, наконец, воцарились гармония и доверие.

«Мы с тех пор ни разу на повышенных, вот на повышенных не разговаривали», — заявляет артист.

Но есть и те, кто не верят в их семейную идиллию и вспоминают первый брак звезды с певицей Ритой Дакотой, который тоже начинался по большой любви.

«Подарки, трансляции в соцсети, их счастье и благополучие. Но, как заявляет сама Рита Дакота, это была лишь только хорошая картинка», — говорит светский журналист Роман Миров.

Артисты поженились в 2015 году, прошли обряд венчания, а два года спустя стали родителями дочери Мии. Но вскоре после родов исполнительница узнала: муж ей якобы неверен. Сам Соколовский не стал отрицать факт измен.

«Это были и подруги, это были и официантки, в том числе многих из которых Рита знала лично. Это были ее хорошие подруги, которые приезжали домой и втайне от нее занимались вот такими нехорошими делами», — рассказывает журналист Миров.

Супруги развелись в 2018 году со скандалом. А вскоре Соколовский встретил Ангелину. Теперь он говорит, что счастлив только с ней. Да и новая жена артиста верит, что проблема была не в муже. Как-то раз она публично заявила, что Рита Дакота не вызывала у него любовной химии.

«Всегда в браке, если существует измена, то виноваты оба супруга. Значит, кто-то не додал. Просто так мужчина не пойдет изменять, если у него все прекрасно дома, в постели, в быту, в сексуальной жизни», — подчеркивает светский журналист Олег Цуриков.

Но в ответ Рита Дакота назвала Ангелину Суркову наивной.

«Меня сделали виноватой в том, что этой „химии“ во мне было недостаточно. Поэтому мне, беременной, а потом и с грудной лялькой на руках, можно было изменять направо и налево. Я не злюсь на эту юную девочку, я очень сильно ей сочувствую. Однажды она повзрослеет, столкнется с горькой реальностью и осознает, что от измен спасает не „химия, магия и волшебство“. А всего-то выбор нравственного и порядочного мужчины», — уточняет знаменитость.

Певица уверена, что Влад не изменился. Ведь не зря Суркова зачастила в косметологические клиники на уколы ботокса, а ранее отважилась на пластику груди.

«Мне есть что сказать. И по поводу „верности“ Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия, и по поводу того, что зачем-то лезут в мою постель и обсуждают такие вещи на всю страну», — заявляет Рита Дакота.

Впрочем, сам Соколовский старается вообще не говорить о бывшей жене. Не хочет злить Дакоту ради дочери, по которой искренне скучает. Несколько лет назад певица уехала из России и увезла с собой Мию.

«Я со своей дочкой увижусь за границей, к сожалению, опять же. Это единственная возможность пересечься, поэтому сегодня я ходил покупать подарок», — делится исполнитель.

Теперь артист может общаться с ребенком только на условиях бывшей жены. Но ради дочери Соколовский готов на все.