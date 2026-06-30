Два года без новоселья: почему Тарасов никак не въедет с семьей в дом за 54 миллиона

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов откровенно рассказал, из-за чего никак не въедет в новый дом. Откуда у бывшего спортсмена деньги на загородный особняк? Почему планировка коттеджа вызвала критику в сети? В чем подписчики обвинили мужчину? И как дети знаменитости испортили ему летний отдых? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще осенью 2024 года бывший Бузовой Дмитрий Тарасов исполнил главную мечту своей нынешней жены. Он подарил Анастасии Костенко двухэтажный особняк в подмосковном поселке Онегино. Правда, дом оказался пустым. Ремонтом, по задумке футболиста, должна заняться именно супруга, а он будет финансировать ее идеи.

«Современный, который будет всегда актуальный, такой повседневный. Ар-деко вперемешку с неоклассикой», — делится Анастасия Костенко.

«Это все, это прораб, дизайнер. Я туда направил все», — говорит Тарасов.

И вот недавно пара посетила стройку, выложила ролик в сеть. Но подписчики, как говорится, не поняли юмора. Прошло уже почти два года. Однако на кадрах все те же фасад и забор, внутри коттеджа голые стены. А сам спортсмен признался, что ремонт приостановлен.

«Мы сейчас прекрасно живем. Главное — семья большая чтоб была. А где жить — неважно, мне кажется», — отмечает футболист.

Почему супруги все никак не справят новоселье? Ведь Костенко не раз говорила, как устала от условий съемного жилья и с радостью бы переехала в свой особняк хоть завтра. Неужели футболист испытывает трудности с деньгами?

«Мы сталкиваемся уже не первый раз с этим, поэтому тяжело, но ничего, потихонечку движемся к нашей цели», — подчеркивает Дмитрий Тарасов.

«Мы уже сами с нетерпением ждем», — признается Костенко.

«Мне кажется, денег не хватает. Два года назад сумма была одна, сейчас другая. И кризис бомбанул, работы стало меньше, заказчиков рекламных стало меньше. Мне кажется, в этом дело», — предполагает певец Илья Гуров.

«Это очень дорого. Я вот как раз там вчера прикидывала, если купить квартиру, что ремонт стоит почти как квартира. Очень дорого», — говорит актриса Анна Ещенко.

Впрочем, многие даже не поняли, откуда у Тарасова вообще взялись финансы на покупку дома. В 2021 году он завершил спортивную карьеру. Много лет искал себя. То пел, то вел мероприятия, то развивал соцсети. А однажды в интервью признался, что перестал быть основным добытчиком в семье.

«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее», — заявляет знаменитость.

Но теперь Тарасов уверяет, что зарабатывает больше, чем жена. Доходы футболиста, по его словам, более двух миллионов рублей ежемесячно за счет контрактов с брендами одежды, участия в одном из интернет-проектов и подкастах. Дмитрий исполняет прихоти детей, балует супругу дорогими подарками, а недавно оплатил тур в Таиланд на двоих. Хотя полноценного отдыха у пары так и не случилось.

«Как только мы улетели, по традиции происходит непонятно что. Они заболели все ветрянкой. И мы из-за них переживали на расстоянии», — рассказывает жена футболиста.

Дом в Подмосковье Тарасов купил не в кредит. Спортсмен рассказал, что накануне он продал свой старый особняк, который строил еще вместе с Бузовой. Выручка от реализации объекта, как пишут в СМИ, составила около 200 миллионов рублей. 54 из них, по данным прессы, как раз пошли на новое семейное гнездо. А остаток суммы Дмитрий передал Анастасии на ремонт.

«Дизайн мы разработали с дизайнером из Казани. Учитывали они уже все наши пожелания, так как есть большой опыт, что не нужно делать, что, наоборот, не хватает», — уточняет Костенко.

Так что деньги, по словам футболиста, на стройку еще как имеются. И якобы она остановилась по вине подрядчика, который их подвел. Сейчас они активно ищут нового, чтобы воплотить свои идеи. Супруги рассказали: в доме площадью более трехсот квадратных метров будут кабинеты, спальни для гостей и персонала, а также гардеробные и игровые.

Но планировка помещений тоже вызвала вопросы в сети. Оказалось, что для четверых детей Анастасия и Дмитрий выделили только две комнаты.

«Странно. Для детей по одной комнате общей, но отдельные гардеробные и зачем-то гостевые с санузлами. Кто там жить-то будет?»

«Папина гардеробная и мамина гардеробная больше, чем игровая для четверых детей. Там прямо каморка маленькая».

«У ребенка должно быть личное пространство, потому что в детстве ты привыкаешь к комфорту и тебе хочется, чтобы созидать что-то свое», — подчеркивает Гуров.

«Одному хочется музыку послушать, другому попрыгать, поболтать по телефону с подружкой и так далее. То есть личное пространство все-таки важно человеку. Вот у меня двое детей, и было время, они жили в одной комнате. Как только мы их расселили по двум, стало значительно легче», — делится актриса Анна Ещенко.

Тарасов и Костенко сначала отвечали злопыхателям в сети, но потом решили, что не будут больше обращать на них внимания. По словам знаменитых супругов, зимой все ремонтные работы закончатся, и они переедут в свой дом. По крайней мере, детям они уже это пообещали.