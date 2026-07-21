Сквозь время в кадре: 175 лет истории Ленинградского вокзала в фотографиях

Сегодня, после масштабной реконструкции, Ленинградский вокзал встречает пассажиров цифровой навигацией, просторными залами и современными сервисами.

Но еще век назад здесь были совсем другие интерьеры, платформы и фасады.

5-tv.ru сравнил архивные фотографии с современными снимками. Какой путь прошел старейший вокзал столицы за 175 лет своей истории?

От идеи Николая I до первых поездов: как появился старейший вокзал Москвы

Фото: РИА Новости, 01.04.1914; 5-tv.ru

Ленинградский вокзал — сердце «Площади трех вокзалов», одного из крупнейших транспортных узлов страны.

История станции началась в феврале 1842 года, когда император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Этот инфраструктурный проект стал одним из крупнейших в Российской империи.

Проектирование вокзалов в двух городах поручили выдающемуся архитектору Константину Тону — автору храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты.

Вокзалы в Санкт-Петербурге и Москве построили по одному архитектурному проекту. Их отличали строгие двухэтажные фасады, а в центральной части каждого здания располагалась двухъярусная башенка с часами и шпилем.

Вокзал, который первоначально назывался Петербургским, возвели в 1849 году. На первом этаже находились просторный двухсветный вестибюль, пассажирские залы и императорские комнаты, а на втором — служебные квартиры для руководителей и специалистов.

Первый рабочий поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Москву 3 августа 1851 года, а регулярное движение по первой в России железнодорожной магистрали началось 1 ноября 1851 года.

В 1855 году, после смерти императора Николая I и восшествия на престол его сына Александра II, Санкт-Петербурго-Московская железная дорога получила новое название — Николаевская железная дорога. Это было сделано в память о бывшем правителе.

В феврале 1923-го Николаевская дорога была переименована в Октябрьскую, и Николаевский вокзал стал Октябрьским. А через год в связи с переименованием Северной столицы вокзал стал называться Ленинградским. Это название он сохраняет до сих пор, хотя поезда с него отправляются в Санкт-Петербург.

Первая масштабная модернизация вокзала прошла в 1934 году. Тогда расширились билетные кассы, появились справочное бюро, почта, телеграф, сберкасса и комната для транзитных пассажиров. А царские покои, которые изначально входили в проект Тона, переоборудовали под комнату матери и ребенка. Это был важный шаг в адаптации здания к новой эпохе — имперское величие уступало место практичности.

После Великой Отечественной войны, в 1948–1950 годах, внутренние помещения вокзала были заново отделаны. Архитектор Алексей Душкин обновил интерьеры. Вокзал, переживший войну, вновь обретал достоинство.

В 1970-е годы Ленинградский вокзал вновь ждала реконструкция. К зданию пристроили трехэтажное крыло, на месте старого дебаркадера появился полноценный главный зал, проложили подземные переходы к платформам и метро. Вокзал приобрел те очертания, в которых прослужил следующие полвека.

В конце 1980-х — начале 1990-х удлинили платформы, соорудили навесы над перронами и улучшили освещение. А в 2008–2013 годах на Ленинградском вокзале провели комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением исторического цвета фасада и элементов декора.

Сохранили историю, добавили будущее: как изменился Ленинградский вокзал после реконструкции

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко 02.07.1982; 5-tv.ru

Самая масштабная модернизация Ленинградского вокзала началась в августе 2024 года. Работы включали обновление инженерных систем, ремонт фасадов и кровли, создание новых входов и выходов, а также расширение пассажирских зон. При этом вокзал продолжал работать в обычном режиме — отправление и прибытие поездов не прекращались.

В ходе модернизации историческую часть вокзала отреставрировали в соответствии с первоначальным замыслом архитектора Константина Тона. Внутреннее пространство полностью обновили: за счет сокращения части торговых площадей увеличили зоны ожидания для пассажиров и провожающих.

Одним из главных изменений стала новая система входов и пересадок. На вокзале открыли пять входов, включая вход с Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Пересадки между метро, пригородными поездами, поездами дальнего следования и наземным транспортом организовали по принципу «сухие ноги» — время пересадки сократилось с шести минут до одной.

На территории вокзала появились современные навесы над платформами общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров. Они защищают пассажиров от осадков, а система подогрева позволяет использовать их в зимний период.

Полностью обновили инженерные системы здания. Вокзале обеспечили комфортный микроклимат, увеличили воздухообмен в два раза и улучшили освещение помещений.

После реконструкции этажи получили новое функциональное назначение. На первом этаже разместили основные сервисы: кассы дальнего следования, медицинский пункт, бизнес-зал, комнату для семей с детьми, детский клуб «Союзмультфильм» и информационные стойки. Второй и третий этажи стали зонами комфортного ожидания с кафе, ресторанами и пространствами для отдыха.

На вокзале появились зал для пассажиров с питомцами, автоматизированные камеры хранения, расширенный медицинский пункт и дополнительные туалетные зоны.

Ленинградский вокзал стал первым полностью цифровым вокзалом России. Здесь установили более 220 элементов навигации и информирования, включая 23 табло отправления и прибытия поездов. Интеллектуальная система помогает пассажирам ориентироваться в здании и получать актуальную информацию об изменениях расписания.

Также на вокзале создали безбарьерную среду: установили шесть лифтов и четыре эскалатора, внедрили багажные ленты для прохождения досмотра и сервис доставки багажа по принципу «от двери до вагона».

После благоустройства прилегающей территории увеличили количество парковочных мест для такси, организовали городскую парковку и предусмотрели зарядные станции для электромобилей. Для повышения безопасности на вокзале работает система видеонаблюдения и контроля обстановки в режиме реального времени.

Возвращение к истокам: какие исторические детали восстановили на Ленинградском вокзале

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков 10.07.2009; 5-tv.ru

Модернизацию Ленинградского вокзала провели с максимальным сохранением исторической структуры здания и ключевых элементов его архитектурного облика.

Во время работ обновили одну из главных деталей фасада — вывеску «Ленинградский вокзал». Ее восстановили по архивным фотографиям, взяв за основу вариант середины 1970-х годов. Надпись дополнили современной подсветкой, а также установили еще две вывески — в зоне отправления поездов и со стороны привокзальной площади.

Спустя 80 лет на крыше вокзала вновь появился флагшток с государственным флагом — важный элемент исторической композиции здания.

Интерьеры вокзала украсили два мозаичных панно общей площадью более 800 квадратных метров с изображениями Москвы и Санкт-Петербурга. Работы выполнены вручную из смальты в жанре ведуты и стали крупнейшим мозаичным оформлением на объектах транспортной инфраструктуры России.

На четвертом этаже, ранее закрытом для пассажиров, открыли иммерсивный музей истории вокзала. Здесь воссоздали дворцовые интерьеры XIX века с характерными элементами эпохи — хрустальной люстрой, мраморным камином, зеркалами и декоративными деталями. Центральной частью экспозиции стала сцена, где архитектор Константин Тон представляет императору Николаю I проект будущего вокзала.

Кроме того, в исторической части здания восстановили часовню Святителя Николая Чудотворца.

Ленинградский вокзал сегодня — центр притяжения пассажиров

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 04.02.2010; 5-tv.ru

Сегодня Ленинградский вокзал — лидер по турпотоку в России. Он входит в крупнейший транспортный хаб Москвы — «Площадь трех вокзалов». Ежедневно здесь проходят более 350 тысяч пассажиров.

Ожидается, что к 2040 году, благодаря развитию МЦД и запуску высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, пассажиропоток транспортного узла увеличится на 40% и достигнет 500 тысяч человек в сутки.