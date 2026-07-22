Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года

Август готовит для россиян сразу несколько важных нововведений: кому пересчитают пенсию, кто сможет получить деньги за спорт, как изменятся налоговые уведомления и что ждет автовладельцев — в материале 5-tv.ru.

Прибавка к пенсии

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ежегодно 1 августа Социальный фонд России проводит автоматический перерасчет страховой части пенсии для работающих пенсионеров — обращаться с заявлением для этого не требуется. Прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если за период работы пенсионер накопил больше баллов.

Также СФР также выполнит беззаявительный перерасчет накопительных пенсий. Для пенсионеров, чьи накопления находятся под управлением фонда, выплаты увеличат на 17,3%.

Повышение коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, которые направили материнский капитал на формирование пенсии, а также граждан, самостоятельно создававших пенсионные накопления вне программы софинансирования. Для них выплаты вырастут на 19,3%.

Кроме того, с 1 августа постоянную прибавку получат пенсионеры, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет. Им начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату — 19 тысяч 169 рублей. Перерасчет пройдет автоматически, он касается только получателей страховой пенсии.

Если пенсионеру в июле текущего года установили первую группу инвалидности, ему также пересчитают размер фиксированной выплаты.

Налоги: уведомления на «Госуслугах»

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Теперь налоговые уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги» всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. Для тех, кто не пользуется электронными сервисами, бумажные уведомления по почте сохранятся.

Через «Госуслуги» также начнут поступать требования об уплате задолженности и решения о взыскании. При этом срок оплаты остается прежним — до 1 декабря.

Больничные для самозанятых: новый эксперимент

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, получат первые выплаты по больничным листам в августе.

С января 2026 года граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход (НПД), получили возможность добровольно перечислять страховые взносы в Социальный фонд России на случай болезни. Размер и порядок таких выплат регулирует новый закон № 456-ФЗ.

При этом НПД платят не только самозанятые, но и некоторые индивидуальные предприниматели. ИП смогут выбрать: участвовать в новом эксперименте или оформить стандартное страхование по закону № 255-ФЗ.

Когда можно получить выплаты

Самозанятый сможет оформить выплату по больничному спустя шесть месяцев после внесения годового страхового взноса или после непрерывной уплаты ежемесячных взносов. По действующим правилам, перечисления начинаются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе.

Размер страховых взносов

Участник программы может самостоятельно выбрать размер страхового покрытия на год — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Эти суммы действуют в 2026 году, а в дальнейшем будут увеличиваться пропорционально росту МРОТ.

В 2026 году ежемесячный взнос составляет 3,84% от выбранной суммы выплаты:

при страховом покрытии 35 тысяч рублей — 1344 рубля в месяц;

при страховом покрытии 50 тысяч рублей — 1920 рублей в месяц.

Вносить платежи можно ежемесячно или сразу за год вперед.

Скидки и дополнительные условия

Для участников программы предусмотрены бонусы за отсутствие обращений за выплатами. Они действуют до первого получения больничного пособия:

после полутора лет без выплат взносы уменьшаются на 10%;

после двух лет без выплат действует скидка 30%.

Однако если за 12 месяцев сумма полученных пособий превысит размер страховой суммы более чем на 50%, взнос на следующие шесть месяцев увеличится на 10%. Если превышение произойдет за полгода, размер взноса вырастет на 30% также сроком на шесть месяцев.

Автомобилисты и ОСАГО: техосмотр больше не нужен для полиса

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять при оформлении полиса ОСАГО документ о прохождении технического осмотра — диагностическую карту.

Из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения техосмотра для получения полиса. При этом сам техосмотр как процедура не отменяется — просто его результаты больше не требуются страховым компаниям для оформления ОСАГО.

Спорт и налоги: возврат денег за фитнес

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С 1 августа появляется возможность получить социальный налоговый вычет за занятия спортом.

Вычет положен тем, кто платит НДФЛ. Получить возврат можно за расходы на спорт за себя, за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно) и за родителей-пенсионеров.

Вычет предоставляется в размере фактических расходов, но не более 150 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение и фитнес). При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата составит до 19 500 рублей в год.

Однако для получения вычета спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны входить в реестр Минспорта РФ.

Прощание с бумажными медкнижками

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В последний день августа 2026 года истекает срок, в течение которого еще допускалось использование бумажных личных медицинских книжек, выданных ранее. С 1 сентября основным форматом учета сведений о прохождении обязательных медицинских осмотров становится электронный.

При этом бумажные книжки, оформленные до начала осени 2026 года, продолжат действовать до полного заполнения.

Переход на цифровой формат преследует две главные цели: во‑первых, существенно сократить объем бумажной отчетности, а во‑вторых, сделать процесс проверки данных более оперативным и удобным как для работодателей, так и для надзорных ведомств. Все актуальные данные будут храниться в единой электронной системе, что исключит риск потери или подделки документов.