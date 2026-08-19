Новые «Приключения Электроника»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

С момента выхода советского фильма «Приключения Электроника» прошло почти полвека! А ведь история про мальчика-робота и его двойника-человека сейчас, в период популяризации нейросетей и искусственного интеллекта, стала даже злободневной.

Если бы продюсеры решились на такой смелый шаг и запустили производство фильма в 2026 году, перед кастинг-директором встала бы задача не просто подобрать похожих внешне артистов, а найти актеров, способных передать ту самую магию, которая держала у экранов толпы советских граждан. И что мы имеем? Вполне реальных претендентов на роли!

Сережа Сыроежкин и Электроник — Слава Копейкин

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; www.globallookpress.com/Roman Naumov

Самая сложная задача — найти исполнителя на две ключевые роли: живого, шаловливого и слегка хулиганистого Сережу Сыроежкина и его идеального роботизированного двойника Электроника. В оригинале с этим блестяще справились братья Юрий и Владимир Торсуев, но сегодня спецэффекты уже не требуют от режиссера поиска двойняшек или близнецов.

Логичнее всего было бы пригласить актера, уже имеющего опыт работы в системе «один артист — два персонажа». В этом контексте имя Славы Копейкина звучит более чем уместно. У этого молодого актера уже был подобный опыт в одном из новогодних проектов на ТНТ, где ему довелось существовать в двух ипостасях одновременно. Для сюжета о двойнике это идеальный ход: один исполнитель воплотит и озорного школьника, и его механическую копию.

Профессор Громов — Антон Лапенко

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кто же будет тем гениальным безумцем, который создал робота и отпустил его в большой мир? Профессор Громов — фигура эксцентричная, немного рассеянная, но, безусловно, гениальная.

В фильме 1979 года его сыграл актер Николай Гринько — человек с удивительно теплым и интеллигентным лицом. Его профессор был именно таким: рассеянным, добрым и абсолютно гениальным.

На роль создателя Электроника идеально подходит Антон Лапенко. У него солидный багаж ролей, включающий образы ученых или, как минимум, крайне необычных и эксцентричных персонажей. Такая специфика отлично ложится на образ изобретателя, который вечно витает в облаках, но держит в руках судьбу всего повествования.

Мама Сережи — Зоя Бербер

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Мама Сережи — та самая добрая, заботливая, но при этом сильная женщина, которая держит дом. В оригинале эту роль исполнила Наталия Васаженко, создав простой и искренний образ.

В современном прочтении эту роль с большим успехом могла бы исполнить Зоя Бербер. Ее фактура и манера игры позволяют создать образ по-настоящему родного человека, в котором чувствуется и теплота, и внутренний стержень.

Макар Гусев — Марк Эйдельштейн

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Макар Гусев — главный забияка и хулиган класса, персонаж грубоватый, но обаятельный. В 1979 году его сыграл Василий Скромный. Кстати, они с Торсуевыми подружились во время съемок и сохранили теплые отношения на долгие годы.

Чтобы зритель проникся к нему симпатией, несмотря на все его выходки, нужен особый талант. Таким талантом обладает Марк Эйдельштейн. У него есть необходимая «подростковая энергия», и он умеет делать своих героев не просто отрицательными, а живыми и вызывающими интерес.

Плюс Эйдельштейн прекрасно справляется с комедийными сценами, а их у Гусева в сценарии было бы предостаточно. Его герой мог бы получить от Электроника по заслугам, но зритель все равно бы желал ему только хорошего.

Вова Корольков — Олег Чугунов

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Антипод Гусева — Вова Корольков, тот самый тихий отличник и друг Сыроежкина. В оригинальной картине его роль блестяще исполнил непрофессиональный актер Максим Калинин. После роли в «Приключениях Электроника» он снялся еще лишь раз, а потом окончательно завязал с кино и поступил на экономический факультет.

Это вдумчивый и немного замкнутый подросток, которому приходится проходить через непростые жизненные уроки.

В роли Королькова сегодня видится Олег Чугунов — молодой актер, который начал сниматься с восьми лет. В арсенале артиста уже есть роль подобного типа — он играл стеснительного школьника, который решил попробовать петь. Сочетание серьезности и подростковой искренности актерского стиля Чугунова хорошо ложится на образ Королькова.

Майя Светлова — Анастасия Красовская

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Нельзя забывать и о девочках. Майя Светлова — не просто статистка в классе, а человек, который первым замечает неладное и не боится вмешаться. В фильме 1979 года эту роль исполнила Оксана Алексеева. Ее героине свойственна и непосредственность, и внутренняя сила.

Эти качества замечательно может передать Анастасия Красовская, для которой роли сильных духом и наблюдательных девушек уже стали визитной карточкой.

Стамп — Константин Хабенский

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; www.globallookpress.com/Andrey Titov

В любой фантастической истории есть место антагонистам, и в перезапуске они требуют особого внимания. В «Приключениях электроника» главаря банды Стампа сыграл знаменитый режиссер и актер Владимир Басов — его колоритный злодей с неизменной сигарой запомнился всем детям СССР.

В современном мире Стамп вряд ли был бы просто шпионом. Скорее всего, он превратился бы в медиамагната или главу крупной технологической корпорации.

Для воплощения такого масштабного и умного антагониста идеально подходит Константин Хабенский. У этого артиста прекрасно получается играть не просто злодеев, а людей с железной логикой, грандиозными амбициями и собственным строгим кодексом чести. Хабенский способен сделать Стампа глубоким и неоднозначным, заставив зрителя понимать его мотивы, пусть даже с ними нельзя согласиться.

Урри — Юра Борисов

Какие актеры могли сыграть в Приключениях Электроника. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника", режиссер Константин Бромберг, 1979г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Напарник Стампа, Урри, — персонаж второго плана, но не менее важный. Это дерзкий, резкий исполнитель приказов. Роль Урри стала одной из визитных карточек Николая Караченцова — его обаятельный, поющий и вечно попадающий впросак бандит вызывал у зрителя чуть ли не больше симпатии, чем положительные герои.

Для этой роли был бы идеален Юра Борисов, который умеет играть героев «на грани». Его Урри не стал бы плоским головорезом. Борисов способен показать полутона, заставить зрителя почувствовать, что даже этот человек действует по приказу, но внутри него могут зарождаться сомнения.