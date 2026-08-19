«Решила не оставлять дело»: Екатерина Волкова удивила поклонников новым образом

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

Актриса осуществила радикальное преображение после операции.

Фото, видео: Instagram*/volkovawolka; 5-tv.ru

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Актриса Екатерина Волкова побрилась наголо после операции

Актриса театра и кино Екатерина Волкова неожиданно сменила имидж и показала поклонникам результат. Видео, на котором она бреется наголо, 52-летняя актриса разместила в своем блоге.

По словам Волковой, недавно она перенесла операцию. Во время медицинской процедуры врачи срезали значительную часть волос на затылке. Прятать последствия операции актриса не стала и решила довести начатое до конца — полностью сбрить волосы.

«Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом», — прокомментировала Волкова.

Неожиданное преображение вызвало бурную реакцию. Подписчики поддержали актрису, а некоторые вспомнили, что Волкова уже появлялась на публике в похожем образе. Многие отметили, что «с такой внешностью можно все».

Присоединились и звездные коллеги. Телеведущая Лера Кудрявцева написала, что актрисе очень идет новый имидж.

«Как тебе хорошо», — высказалась Кудрявцева.

Актриса Мария Шумакова назвала преображение красивым, а заслуженная артистка Росии Елена Ксенофонтова оставила под видео эмодзи с огнем и сердечками.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Екатерина Волкова рассказала о выписке из больницы. Актриса обращалась к врачам из-за симптомов острого синусита. Уже на следующий день она сообщила, что чувствует себя лучше, и показала поклонникам видео из больничной палаты.

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