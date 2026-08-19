Практика против страха или хайп? Что такое «челлендж 100 отказов»

В соцсетях набирает популярность так называемый «челлендж 100 отказов». Попросить незнакомца пустить впереди себя в очереди, разрешить полежать на коленях или даже поцеловать в щеку — и все это ради одного слова «нет». Участники пытаются таким образом побороть страх отказа, но все чаще психологическая практика превращается в охоту за просмотрами.

Где заканчивается эксперимент над собой и начинаются испытания для окружающих — проверил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Подойти к незнакомцу с максимально странной просьбой, а реакцию снять на видео. В сети это назвали «челлендж 100 отказов» — в них и смысл.

— Всем привет, я решил сделать технику «100 дней, 100 отказов». День второй. Сегодня я подойду к незнакомому человеку и попрошу полежать у него на коленях.

Причем получить отказ порой куда сложнее, чем может показаться.

— Мне надо полежать у тебя на коленях, буквально пару секунд. Как зовут?

— Тимофей.

— Очень приятно, Святослав. Все, благодарю.

Ролики, которые сегодня набирают сотни тысяч просмотров, изначально были психологической практикой, которая по задумке должна помочь человеку преодолеть страх отказа.

«Нужно найти человека, у которого „нет“ было бы выпросить сложнее. А не просто подходить ко всем подряд и спрашивать: „Полетели со мной на Марс?“ Что в этом такого, где здесь практика? Практика в том, чтобы найти подходящего внешне человека, что тоже часть практики. Найти, считать человека, подходит ли он тебе под задачи или нет», — комментирует Юрий Дегтярев.

Проверим, как отреагируют петербуржцы. Получасовая очередь на «Аврору». Пробуем просочиться.

— Я очередь стоять не хочу, можно мы скажем, что с вами пришли?

— Нет, мы уважительно к себе относимся и к людям, которые пришли.

Один отказ. За ним и второй.

— Можно с вами сфоткаться?

— Да!

— Но бесплатно.

— Нет! 500 рублей. На революцию не хватает, товарищ!

Эту практику придумал китайско-американский бизнесмен Джиа Джианг. Еще в школе он получил серьезную психологическую травму — боялся что-то спрашивать у людей. Бороться с фобией решил, как говорят у нас, «клин клином».

— Мне было так стыдно. Этот первый отказ был записан на камеру. Я смог увидеть себя жалкого со стороны. Я увидел, насколько был напуган.

Психологи к такой практике относятся неоднозначно.

«Это не совсем психологический инструмент, он больше коучинговый, тренинговый. Самостоятельная попытка проводить какие-то практики без того человека, без специалиста рядом может ситуацию даже ухудшить, довести ее до фобической», — сказала клинический психолог, научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ Наталья Романова-Африкантова.

Сегодня к самой психологии такие ролики уже не имеют отношения. Неуместные просьбы, часто за гранью приличия, эмоции, эпатаж. Цель уже не побороть фобию, а набрать просмотры.

«Если говорить про людей из интернета, они начинают делать акцент на контенте, нарушают базовые правила практики лишь бы был контент», — добавил Юрий Дегтярев.

А базовое правило в том, что, решая свои психологические проблемы, не нужно создавать их другим.

Главное — уважать личные границы собеседника и быть вежливым. А там, спустя многие отказы, может случиться что-то по-настоящему неожиданное — например, рыбалка в Неве.

— Можно порыбачить немножко? Никогда не рыбачил.

— Можно, конечно.

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