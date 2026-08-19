Полиция ищет криминальный след в деле о смерти Хайден Панеттьери

Полиция США продолжает выяснять, что стало причиной смерти актрисы Хайден Панеттьери. Первоначальную версию о передозировке подвергли сомнению, сообщил портал TMZ.

Правоохранители проверяют, может ли кто-то быть причастен к ее гибели.

"Полиция не уверена, что смерть Хайден Панеттьери стала трагическим последствием передозировки прописанных лекарств, они пытаются установить, не было ли в этом криминальной составляющей", - говорится в статье.

Отмечается, что полицейские были замечены у дома ее бойфренда Брайана Хикерсона.

Хайден Панеттьери умерла 16 августа на 37-м году жизни. Она стала известна благодаря ролям в фильмах «Крик 4» и «Крик 6», а также съемкам в сериалах. Одной из ее последних работ стал триллер «Оно. Ночной кошмар», вышедший в 2026 году.

В 2010-х годах Панеттьери состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь. Однако вскоре у актрисы появились депрессия, алкогольная и наркотическая зависимости. И с 2018 года опека над девочкой полноправно перешла к отцу.

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