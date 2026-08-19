На 84‑м году жизни умерла Нина Шорина — актриса, режиссер и сценарист. Печальную новость 19 августа сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Она была известна ролями в советских кинолентах, среди которых «Огни на реке» и «Первое свидание», а еще созданием кукольных мультфильмов. В числе ее режиссерских работ добрые истории о Муми‑троллях и сказки о Незнайке.

Первые шаги в кино

Умерла Нина Шорина: биография, фильмы, кино, новости. Фото: РИА Новости

Нина Ивановна Шорина появилась на свет в Москве 10 марта 1943 года — в самый разгар войны.

Ее детство пришлось на послевоенное время, но уже в 10 лет девочка впервые оказалась перед камерой: в 1953 году она сыграла Нюру в фильме «Огни на реке». Это лента режиссера Виктора Эйсымонта, снятая на киностудии имени Горького по мотивам романа Николая Дубова, которая относится к жанру детского приключенческого кино.

Нюра — одна из центральных детских ролей в картине. Героиня предстает как искренняя, живая и непосредственная девочка: через ее образ в фильме раскрывается особый мир детства — с его любопытством, смелостью и способностью по‑своему воспринимать серьезные события. Естественная игра юной актрисы придала персонажу убедительность и теплоту, благодаря чему Нюра запомнилась зрителям.

Дебют в этой роли обратил на Нину Шорину внимание киносообщества: ее органичность и эмоциональную открытость оценили и зрители, и профессионалы — вскоре актрису стали приглашать в новые проекты, среди которых «Морской охотник», «Первое свидание», «Своя голова на плечах» и «А если это любовь?».

Вторая специальность

Умерла Нина Шорина: биография, фильмы, кино, новости. Фото: Кадр из фильма «Наш общий друг», режиссер Иван Пырьев, 1962 г.

Получив актерское образование во ВГИКе (мастерская Якова Сегеля), Шорина не остановилась на достигнутом.

С 1961 по 1972 год она освоила и режиссерскую специальность, окончив мастерскую документального кино Льва Кристи. Советский режиссер не просто вел занятия, а делился опытом, стимулировал смелые творческие идеи у студентов. Среди его учеников, которые стали известными документалистами, — Артавазд Пелешян и Виктор Лисакович.

Ученики вспоминали его как человека огромного творческого темперамента, увлеченного, способного вдохновлять и поддерживать новое.

Этот фундамент позволил ей в полной мере реализовать свой творческий потенциал.

В мире анимации

Умерла Нина Шорина: биография, фильмы, кино, новости. Фото: www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

«— Незнайка, ты неисправим! — Если бы я был исправим, то вся наша с вами интересная жизнь сразу бы стала неинтересной…»

С 1972 года Нина Шорина связала свою жизнь со студией «Союзмультфильм», где работала режиссером-постановщиком. Она смело экспериментировала с формой, стремясь высвободить анимацию из-под гнета традиционных жанров и привычной тематики «обычной мультипликации».

Особое место в ее творчестве заняли экранизации историй Незнайки и Муми-троллей.

«Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка в Солнечном городе 2» были сняты по мотивам произведений Николая Носова. Кукольный многосерийный телефильм «Незнайка в Солнечном городе» вышел на экраны в 1976–1977 годах.

Эта экранизация выделяется среди прочих: облик Незнайки здесь заметно отличается от привычного, канонического образа — это единственная версия, где герой не соответствует устоявшемуся визуальному канону.

Характерной чертой мультфильма стала стилистика цирковой буффонады — такой художественный прием был типичен для многих кукольных лент «Экрана», выпущенных в 1970‑х годах.

«Муми-тролль и комета» и «Муми-тролль и комета: Путь домой» созданы по сказкам Туве Янссон.

Кукольный трехсерийный мультфильм погружает зрителя в уютный мир обитателей Голубой долины — дружной и невероятно обаятельной семьи троллей. Лента, вышедшая в 1978 году, создана советскими мультипликаторами по мотивам повести финской писательницы Туве Марики Янссон. Дальнейшие серии продолжили эту историю, но уже в ином художественном ключе.

Кроме того, из-под ее руки вышли кукольные и рисованные ленты: «Недобрая Ладо», «Прекрасная Пери», «Сказка об очень высоком человеке», «Про Буку», «Пудель» и многие другие.

Международный опыт и собственные проекты

Умерла Нина Шорина: биография, фильмы, кино, новости. Фото: Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

За свою творческую жизнь Шорина стала призером многих международных кинофестивалей. С анимационными фильмами она участвовала в ретроспективных показах в Англии, Бельгии, Испании, Японии.

В 1993 году Шорина работала на французской студии анимационных фильмов «Animac», а год спустя организовала собственную студию игрового фильма «Переводы с восточного».

В 1999 году она выпустила полнометражную картину с тем же названием, выступив одновременно сценаристом, режиссером и продюсером. Позднее она работала над фильмом «Ницше в России».

Творчество Нины Шориной неоднократно получало признание. Так, мультфильм «Дверь» 1986 года удостоился специального приза жюри на Международном кинофестивале в Анси — в том же году лента вошла в десятку лучших мультипликационных фильмов мира.

Не менее значимым стал успех «Пуделя», получившего гран‑при в номинации «Лучший детский фильм» на фестивале во французском городе Бурк‑ан‑Брес.

В 1991 году «Комната смеха» была признана лучшим фильмом ретроспективной программы на фестивале в Испании, Сиджесе, а работа «Сквозняк» отмечена призом фестиваля «КРОК» «За развитие киноязыка анимации».

Публицистика

Умерла Нина Шорина: биография, фильмы, кино, новости. Фото: Кадр из мультфильма "Муми-тролль и комета. Путь домой", режиссер Нина Шорина, 1978г.

Помимо режиссуры, Нина Шорина занималась публицистикой — ее статьи публиковались в прессе и специализированных сборниках, посвященных анимации. Ее жизнь — это путь художника, который с детства познал магию экрана и до последних дней оставался верен искусству.