Шестнадцать лет тишины — и один микрофон на двоих. Легендарные «Руки Вверх!» снова в оригинальном составе? Как хиты, под которые танцевала вся страна, могли стоить им жизни? Вся правда о нелегкой славе: почему одни обожали, другие хотели их убить? Алексей Потехин — откровенно о том, где все это время пропадал, сможет ли он забыть обиды и отправиться с Жуковым в тур? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Жуков и Алексей Потехин впервые за 16 лет вышли на одну сцену. Грандиозное воссоединение состоялось на концерте в честь 30-летия группы. Зрители не верили глазам. Неужели все обиды остались в прошлом, и теперь солисты «Руки Вверх!» снова будут выступать вместе?

«Никогда не был фанатом „Руки Вверх!“. Тут этот эффект ностальгического, вот этой сцепки, что каждая песня, во-первых, ты почему-то знаешь весь текст наизусть, во-вторых, она какие-то воспоминания вытаскивает. И я получил удовольствие», — признается вокалист группы Pompeya Даниил Брод.

В 1990-е «Руки Вверх!» были главными звездами страны. Они давали по 40 концертов в месяц. Зарабатывали огромные по тем временам суммы. Бывало, деньги не помещались даже в багажник легковушки. Фанатки сходили с ума от Сереги и Алешки. И в прямом смысле слова пытались разорвать своих кумиров на куски.

«Был день города, а нас привозили на автобусе. И когда концерт закончился, мы в автобус этот садились, и фанаты перевернули этот автобус. То есть просто перевернули, и все. Нас омоновцы забрали, обратно вернули, и мы уже одеты в экипировку ОМОНа, выезжали через другой выход в касках», — вспоминает музыкант, экс-участник группы Алексей Потехин.

Среди поклонников «Руки Вверх!» были и представители криминального мира. Выступления на их праздниках артисты воспринимали как «русскую рулетку». Никогда не угадаешь настроение заказчика.

«Свадьба идет свадьбой. А кто делает свадьбу? То есть самый крутой там чувак, где там везде охрана стоит, и он начинает говорить, какую музыку ему ставить. Он говорит: «Если через пять минут не будет, мы вас грохнем», — рассказывает Потехин.

Алексей делится: в какой-то момент он понял, что устал от постоянного стресса. Гастроли вместо удовольствия приносили раздражение.

«Заходят устроители концерта, а мы после концерта, естественно, нам нужно раздеться, потому что все мокрое. Открывает дверь и говорит: «Ребята, пока вы свободны, сфотограаафируйтесь с моими родственниками». Я выхожу голый. Поворачиваюсь *** (пятой точкой. — Прим.ред.) к ним и говорю: «Добрый вечер», — делится Алексей Потехин.

Отношения внутри коллектива к тому моменту испортились. Потехин хотел заниматься творчеством. А Жуков считал, что на одной музыке много не заработаешь, и с головой ушел в бизнес.

«Человек садится на лошадь и едет сразу в четыре стороны. То есть его словить надо. То есть момент, когда его правильно направить. Потому что человек сразу все хочет: и это, и это, и это. А на самом-то деле есть конкретные задачи, например, написать альбом», — говорит экс-участник группы.

«В чем можно упрекнуть меня в этот момент, когда я свои деньги размещал по-другому, чем Алексей? Леша абсолютно это точно может подтвердить: мы получали 50 на 50», — подчеркивает Сергей Жуков.

В 2006-м году артисты объявили о роспуске группы. Фанатки рыдали. Но через два года «Руки Вверх!» снова начали давать концерты. Правда, уже без Потехина.

«Сергей сейчас осуществил свою мечту. Он наконец-то один и может сам распоряжаться всеми этими вещами. Вот его мечта жизни», — отмечает экс-участник «Руки Вверх!».

Бывшие коллеги смогли договориться насчет прав на песни. Алексей Потехин выступает с собственным коллективом, и в его программе много старых хитов. «Лужники», конечно, не собирает, но вполне доволен. Два года назад он выпустил книгу, в которой жестко прошелся по Жукову и обвинил его в распаде группы. Сергей явно был удивлен откровениями бывшего друга.

«Слушайте, хорошо, что книга есть. Я хоть теперь буду знать. Есть что почитать», — заявляет певец.

Когда на концерте по случаю 30-летия группы Жуков спустился в зал и пригласил Потехина на сцену, у фанаток появилась надежда. Неужели музыканты забыли все разногласия и решили воссоединиться? Но позже Алексей Потехин объяснил: это была разовая акция. Работать с Сергеем он не хочет. Да и от стадионов давно отвык.

«Там просто сцена далеко находится от людей. Я привык, что когда люди рядом находятся, проще с ними работать. Смысл группы „Руки Вверх!“ и песен группы „Руки Вверх!“ в том, что именно работа с залом», — уточняет артист.

О своем уходе из коллектива Потехин не жалеет. Времена былой славы вспоминает с улыбкой. И счастлив, что хиты, которые они с Сергеем написали 30 лет назад, до сих пор продолжают радовать зрителей.