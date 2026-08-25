Маленький царь и 68-летний папа: как Сюткин растит 6-летнего сына

Валерий Сюткин рассказал, как справляется с маленьким сыном. Что за необычный дар обнаружил певец у младшего ребенка? Удается ли заслуженному артисту РФ выкраивать время на воспитание? В чем секрет неиссякаемой энергии 68-летнего вокалиста? И чем его заразил Дмитрий Маликов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Нарушения умеренные. В юности-то мы такие штанги поднимали, разные были: и спортивные, и неспортивные», — отмечает певец.

Появление Валерия Сюткина на одной из музыкальных тусовок вызвало ажиотаж среди гостей. Артиста окружили пресса и коллеги. Музыкант — нечастый гость на публике. И выглядел он очень энергично и молодо.

«Потрясающий человек, суперадекватный, спокойный. Вы видели, как он танцует? У него пресс похлеще, чем мой», — говорит блогер Виолетта Чиковани.

Валерий Миладович не стал скрывать: быть бодрым и активным его мотивирует младший ребенок, которому на днях исполнилось шесть лет.

«Он мои батарейки. Я его обязан поставить. Это, в принципе, очень стимулирует», — уточняет певец.

Сын Лев появился у Сюткиных в 2020-м. Артисту в тот момент исполнилось 62 года, его жене Виоле — 45, а их старшей дочери — 24. Поклонники даже допускали возможность суррогатного материнства. Сам артист недавно рассказал: им пришлось прибегнуть к помощи ЭКО.

«Будь моя воля, родила бы и троих, но не получилось. Две предыдущие беременности закончились плохо. Это стало сильным стрессом, с последствиями которого пришлось долго справляться. Тогда мы приняли решение прибегнуть к ЭКО. Все случилось не сразу, на это ушло три года», — делится жена артиста Виола Сюткина.

Появление ребенка на седьмом десятке лет заставило певца пересмотреть свой образ жизни. Артист отказался от вредных привычек, стал больше следить за здоровьем. И при этом нагрузил себя работой, чтобы сын ни в чем не нуждался.

«Три года подряд, я посчитал, что мы в Петербурге даем, именно в Питере, порядка пять на 12 — 60 концертов в год. <…> У меня работа разъездная, и он меня не видит достаточно много времени, но когда я приезжаю, это просто у нас фантастика», — рассказывает певец.

Сюткин вкладывает в сына много сил и средств. Так, ребенок звезды занимается теннисом. А это около пяти тысяч рублей за занятие.

«Рядом теннисный клуб… Каждый день я его там нагрузил, и вдруг раз, что-то там получилось, все, уже… Понятно, что это еще не игра, как я в пять лет через сетку с партнером, но это индивидуально… Перебивает так: справа, слева», — делится певец.

Родители не экономят и на развивающих занятиях и играх. В своем юном возрасте Лев, по их словам, уже умножает и делит огромные числа. А недавно артист заметил у мальчика еще один дар.

«Изобретатель, конструктор-изобретатель. Вчера от одного прибора взял моторчик и вместо колес, это был поезд, а он из него, вместо этого поставил турбины, сделал на крыльях и показывает мне», — рассказывает Валерий Сюткин.

Сын окружен заботой и любовью и, как отмечает певец, пользуется этим с детской непосредственностью.

«Характер и мамин, и папин. Умноженный надвое. То есть он построил всех. Не, женская часть семьи у него под гнетом. Под его. Это я только там у него авторитет», — отмечает звезда.

Но пока звезда не знает, как исправить ситуацию. Он все время на гастролях. Артист, конечно, сильно устает, особенно от авиаперелетов.

«Ожидание, отмена вылета на час, потом на час, потом на два, потом все-таки вылетели, сделали работу, и вот надо лететь. После таких пары дней это выносит хуже любого хорошо организованного тура», — признается Валерий Сюткин.

От выгорания звезда спасается любимыми Сандуновскими банями, в которых парится уже много лет.

«Сегодня с утра был, с поезда приехал прям. Это раз в неделю у меня. Легендарная шапочка, ей 37 лет. И те, кто долго работает в Сандунах, говорят: „Это мой трафарет, я делал руками“. Сейчас-то уже фабрично там: Сандуны, 1808 (год основания). А у меня еще такой», —уточняет певец.

А когда не помогает даже баня, музыкант арендует внедорожник и вместе с друзьями отправляется в путешествия по разным странам.

«В аренду машины, джипы. Мы ездим в экзотические всякие страны, типа Монголия, например, Марокко, Иордания. С нами ездит Валера Сюткин, ездит иногда Игорь Угольников из известных. Остальные неизвестные просто ребята, но такие классные, просто взрослые мужики», — рассказывает певец Дмитрий Маликов.

Но Сюткин уже не представляет себе другой жизни. И надеется, что ему хватит времени и сил обеспечить ребенку достойное будущее.