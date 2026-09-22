Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября

Нас ждет период, который затронет и общество в целом, и частную жизнь каждого человека. Две самые агрессивные планеты — Марс и Плутон — вступят в противоборство, а затем образуют мощную конфигурацию с Венерой и Меркурием. Это отразится на финансах, отношениях и внутренних состояниях. Но уже к концу октября напряжение начнет спадать.

Подробно об этом всем эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Общий прогноз для знаков зодиака на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Конец сентября и начало октября ознаменованы развитием яростного конфликта на небе. С 28 числа две самые агрессивные планеты Марс и Плутон вступят в противоборство, что вызовет эскалацию конфликтов в обществе и частной жизни людей.

По словам астролога, это время может ощущаться как давление, которое сложно не заметить. А уже с 1 октября обе планеты образуют мощнейшую конфигурацию с Венерой и Меркурием на вершине. Такой расклад, по мнению эксперта, обострит финансовые вопросы и проблемы в банковской сфере.

«У людей буквально проснется жажда обогащения и трансформации обращения с деньгами», — предупреждает Виктория Лим.

При этом многие будут предпринимать конкретные шаги: Марс во Льве действует заметно и не позволяет сидеть на месте. Это не период пассивного ожидания, а время активных, порой резких решений.

Особое внимание астролог уделяет любовной сфере. По ее словам, здесь события отыграются как неизбежный кризис и обновление в отношениях. У многих усилится чувство ревности и собственничества, между партнерами начнутся придирки и ссоры.

Дополнительный оттенок вносит Венера: в начале октября она начнет свое ретроградное движение. Ко многим постучатся бывшие партнеры. А в текущих отношениях могут вспомниться старые обиды и недосказанности или всплыть неприятные тайны.

Тема отношений будет подсвечена Солнцем в Весах, и напряженные аспекты с Сатурном и Нептуном будут подливать напряжения в и так кипящий котел страсти.

«Этот непростой этап придется пройти всем, как некую трансформацию и перерождение, а уже в конце октября отношения и финансы придут в состояние баланса. Напряженные аспекты разойдутся, а Венера перейдет в дипломатичный знак Весов», — подчеркивает Виктория Лим.

Овен — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Овнов напряженные тренды коснутся романтической сферы, вероятных операций с деньгами и заемными средствами.

Если Овны решат, что им срочно нужно влюбиться и залезть в любовную интригу, стоит помнить: она будет иметь краткосрочный характер. Быть вдвойне бдительными с кредитными операциями, финансовыми вложениями в чужие проекты и тратой средств на азартные игры.

Телец — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

Именно у Тельцов будет обострена сфера отношений и партнерств. В личном партнерстве проявятся все перечисленные ситуации: усиление ревности, ссоры, придирки, манипуляции. Тельцы будут проходить через настоящую драму в отношениях.

Вероятны также сложные обстоятельства с клиентами, на работе и дома — планеты в конфигурации затрагивают сразу несколько сфер жизни.

Близнецы — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов будут затронуты сферы работы, взаимодействия с коллегами, а также здоровья и домашних животных.

Вероятны конфликты на работе, необходимость разгружать авралы, в связи с чем придется больше перемещаться и решать документальные вопросы.

Рак — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков могут обостриться вопросы покупок и финансовых трат на детей или их личный проект.

Возможно, Раки решат взять кредит или воспользоваться чужими средствами для необходимых приобретений. Атмосфера дома в этот период будет несколько гнетущая.

Лев — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Львов может быть напряженная атмосфера под крышей дома или могут произойти чрезвычайные события в семье.

Возникшие ситуации усугубят отношения со второй половинкой, и Львам придется лично разруливать вероятные сложности.

Дева — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

Дев нарастающее напряжение застанет в дороге или может поссорить с братьями и сестрами.

Особенно в дальних рабочих командировках им стоит быть аккуратнее и не вступать в конфликты с попутчиками.

Весы — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

Весы почувствуют некоторое давление и стеснение в отношениях, которое на них оказывает партнер.

Трансформации могут произойти в личных финансах и ресурсах Весов. Как и Овнам, решения касательно рискованных покупок, инвестиций и вложений средств стоит проверять вдвое тщательнее.

Скорпион — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионы почувствуют напряжение периода по максимуму, особенно родившиеся в первой декаде.

Конфликт между карьерой и семьей выльется в претензии и недовольства в сторону Скорпионов и подогреет градус драмы в их отношениях.

Также могут беспокоить вопросы красоты и внешности: если планируются серьезные косметологические или хирургические процедуры, лучше повременить, чтобы не пришлось переделывать.

Стрелец — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов напряжение пройдет по важным для них сферам — загранице, общению с иностранцами, путешествиям.

В них могут быть проблемы: от излишних финансовых потерь до загвоздок с документами.

Козерог — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов трансформации могут произойти в сфере друзей и единомышленников, могут появиться предложения о совместных проектах и инвестициях.

При прочих равных стоит трезво оценивать риски и прояснять договоренности.

Водолей — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Водолеев трансформации и необходимость вести агрессивные переговоры могут появиться на работе и с начальством.

Есть вероятность конфликта в деловом партнерстве, поэтому важно проявлять дипломатию и находить общие точки соприкосновения.

Рыбы — гороскоп на штормовое предупреждение 28 сентября — 3 октября

Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб эскалация конфликта может произойти за границей или в рабочей командировке.

Также им, возможно, придется решать юридические вопросы в правовом поле.