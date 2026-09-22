Хабенский протянул руку: как Россия изменила судьбу звезды «Горца» Ламберта

Легендарный актер Кристофер Ламберт недавно посетил в Россию. Чем занимался артист, когда его перестали приглашать в кино? Как он подружился с искусственным интеллектом? И за что благодарен Константину Хабенскому? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Горец», каким его помнят и любят зрители, — стал почетным гостем Недели кино. Со съемок фильма про бессмертного воина прошло уже почти 40 лет, но эту роль он вспоминает с теплотой и благодарностью. Она сделала его знаменитым.

«На самом деле успех „Горца“ состоит в том, что это, скорее, культурный феномен. Это тот герой, который понравился самим телезрителям по всему миру», — говорит светский обозреватель Максим Золотухин.

«Если я в этом бизнесе уже 50 лет, этому есть причина. Значит, люди хотят меня видеть на экране, все еще меня любят. Потому что в этом бизнесе можно продержаться два-три года, может, четыре, но не больше. И очень легко пропасть», — подчеркивает актер.

Конец 1980‑х — 1990‑е — время, когда образ Ламберта идеально совпал с популярностью героев-одиночек. Но не «машин для мести», как его коллеги — герои боевиков Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, а сложных и многогранных, чей путь полон сомнений и неудач. В те годы он подружился с Люком Бессоном, Шоном Коннери и стал Коннором Маклаудом — знаменитым горцем.

«В России вообще были боевики тогда популярны. Я рос на его фильмах. Такая мужская сила, красота тела, какие-то боевые навыки. Мне кажется, это было таким, это был герой нашего времени», — вспоминает актер Марк Богатырев.

«Людям нравится смотреть, потому что это весело. Это то, что нельзя сделать в реальной жизни. Может быть, они и хотели бы это повторить в реальной жизни, но это невозможно. И люди получают удовольствие от просмотра, им нравится», — заявляет Кристофер Ламберт.

Актер только что закончил съемки в боевике. Как и 40 лет назад, герой действует в фантастическом мире. Ламберт, несмотря на почтенный возраст, легко овладел новыми технологиями в индустрии.

«Сейчас мы заканчиваем съемку фильма. Там есть оружие, фантастическое снаряжение, но все это добавлено с помощью искусственного интеллекта, потому что режиссеры не хотят рисковать», — рассказывает знаменитость.

Кристофер Ламберт признает, что кино от использования современных технологий только выигрывает. Но мастерство актера важнее.

«Самое главное — это быть искренним. Нужно не играть героя, а стать им. Когда ты им становишься, ты будешь говорить от своего сердца», — уточняет артист.

Именно за искренность и честную игру его полюбили миллионы телезрителей по всему миру.

«Вот какая-то энергия. Ты смотришь на человека, и что-то через его взгляд, жесты, мимику, голос передается через камеру. Вот эта энергия, она ощущается», — отмечает актриса Алина Засобина.

«Мне кажется, он русский тип мужчины, такой славянский мужик», — говорит актриса Дарья Урсуляк.

Успех первой картины про бессмертного воина Ламберт повторить не смог. Фильмы с его участием плохо показывали себя в прокате, началась череда скитаний по киностудиям и кассовых провалов.

«У него были с рождения проблемы со зрением, и он не мог носить контактные линзы, потому что у него была аллергия на контактные линзы. А очки для его ролей совсем не подходили, потому что это были роли в боевиках, роли успешных серьезных мужчин, поэтому они не носят очки», — делится Максим Золотухин.

В это время Кристофер Ламберт сосредоточился на проектах, далеких от кинематографа. Он стал виноделом — выкупил большой виноградник в Долине Роны вместе с винным заводом. Собрал большую коллекцию картин современных художников. И спонсировал открытие в предместье Парижа школы собак-поводырей для слепых и слабовидящих людей.

«Кристофер Ламберт занялся сторонним бизнесом, когда у него все пошло, так скажем, под откос в актерской карьере. И для того, чтобы удерживаться на плаву и иметь возможность выбирать нормальные роли для себя, он занялся винным бизнесом и вообще пищевым бизнесом. Он зарабатывал таким образом довольно неплохие деньги», — рассказывает светский обозреватель Золотухин.

Вернуться на большие экраны Кристоферу Ламберту помог российский кинематограф. В 2018 году актера пригласил Константин Хабенский в свой фильм «Собибор» на ключевую и сложную роль начальника немецкого концлагеря. По признанию Хабенского, это был отличный опыт работы с легендой Голливуда.

«Не одно поколение росло на его фильмах. Мне кажется, что Кристофер очень удачно встал в визуальный ряд. У него очень правильный, непонятно что выражающий, в хорошем смысле, взгляд волка, который немножко не понимает, как он оказался в этой истории», — заявляет Константин Хабенский.

Сейчас актер вновь востребован. Ламберт снялся в нескольких картинах, в двух сыграл главных героев. И, похоже, готов попробовать себя и в роли режиссера.

«Если бы я что-то снимал в России, то это был бы вестерн», — говорит Кристофер Ламберт.

Фанаты по всему миру обсуждают перезапуск «Горца». Уже утвержден режиссер, а главную роль Коннора Маклауда исполнит Генри Кавилл. Поклонники надеются, что к своей знаменитой роли вернется и Кристофер Ламберт.