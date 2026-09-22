Просила о помощи: одна из трех сестер звонила мужу из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Сегодня, 22 сентября, обычный день в Стерлитамаке закончился трагедией. В четырехэтажном торгово-сервисном комплексе (ТСК) «Солнечный» на улице Коммунистической произошел пожар. Огонь охватил 2100 квадратных метров. Согласно последним данным, четыре человека погибли, еще 11 пострадали.

Среди погибших — три родные сестры Елена, Виктория и Елизавета. Что успела сделать одна из них незадолго джо смерти? И что говорят о произошедшем их близкие?

Три сестры оказались в одной мастерской

Трое погибших — родные сестры. По информации, которую источники предоставили 5-tv.ru, женщин нашли в одном кабинете. Там находилась их мастерская по ремонту и пошиву одежды.

Пока пожарные пробирались через охваченное огнем здание, близкие погибших еще могли надеяться, что родственникам удалось выбраться.

Но надежда закончилась там, где спасатели нашли трех женщин. У каждой была своя жизнь, свои дела, свои близкие. Но этот день стал для семьи одной общей трагедией.

Успела позвонить перед смертью

В момент пожара муж одной из погибших находился на работе. Когда журналисты связались с мужчиной, он уже ехал на опознание жены…

«Я на сутках был. Она мне позвонила, когда все началось. Я ей, что мог сказать, объяснил, что делать, какие действия нужны. Но это не привело к последствиям нормальным. Не успели. Вы представляете, как пластик горит? Там даже ахнуть не успеешь. То есть они ни окна, ничего открыть не смогли», — рассказал он в беседе с MSK1.RU.

Сигнализация сработала — но пожарные сигнал не получили

МЧС России/ТАСС

По информации источника, система автоматической пожарной сигнализации в ТСК «Солнечный» сработала. Однако сигнал о пожаре не прошел на пульт подразделения пожарной охраны.

Это обстоятельство теперь предстоит оценить следствию и специалистам. Само по себе оно не дает оснований утверждать, что именно из-за этого погибли люди, однако вопрос о работе противопожарных систем становится одним из ключевых.

Особенно на фоне другого факта. Еще в 2021 году в торговом комплексе проводилась проверка МЧС. По данным, которые имеются у 5-tv.ru, тогда были выявлены нарушения, связанные с эвакуационными выходами: они не соответствовали установленным требованиям. Также ТЦ не был оборудован автоматическими установками пожаротушения, а помещения не были обработаны огнестойкими средствами.

Людей пришлось спасать через окна

МЧС России/ТАСС; 5-tv.ru

Пока внутри здания распространялся огонь и дым, люди пытались выбраться всеми возможными способами. Некоторым пришлось искать выход через окна.

Водитель хлебокомбината Данил Исаев приехал к фирменному магазину разгружать хлеб. Никакого отношения к пожарным службам он не имел, но услышал крики о помощи и увидел фонарики на третьем этаже и людей, которые оказались заперты внутри. Рядом другие мужчины уже пытались достать лестницами тех, кто находился наверху.

Сам Данил рассказывает об этом удивительно спокойно, без попытки представить себя героем.

«Любой бы человек подошел бы и помог бы, а тут появился я просто», — объясняет водитель.

Он приехал разгружать хлеб, услышал крики и увидел людей на третьем этаже. Поняв, что обычной лестницей до них не добраться, решил использовать свою машину.

«Я сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене. Залезли четверо на газель, на будку и протянули лестницу на третий этаж. И с тем, что они сделали, мы как команда, мы вытащили двух девушек из горячего пламени», — рассказал Данил Исаев 5-tv.ru.

А затем добавил:

«Любой человек на моем месте, я еще раз повторю, сделал бы то же, так же, как и я».

Но троих сестер спасти не удалось

Пожарные продолжали работать внутри здания. По официальным данным МЧС, из горящего комплекса эвакуировали 17 человек, включая ребенка. Огонь охватил площадь 2100 квадратных метров. К ликвидации возгорания и спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

В результате пожара погибли четыре человека и еще 11 пострадали. Пожар к настоящему моменту ликвидирован.

Но для родственников погибших он только начинается — теперь им предстоит жить с тем, что произошло. Для Сергея Тимофеева этот день начался обычной работой, а закончился дорогой на опознание жены.

Почему люди оказались в ловушке

Окончательные причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Ранее оперативные службы называли предварительной причиной пожара короткое замыкание. Однако окончательный вывод должно сделать следствие. Одновременно проверяется состояние систем пожарной безопасности.

Особое значение будут иметь вопросы, которые уже появились после получения информации о проверке 2021 года и работе автоматической пожарной сигнализации.