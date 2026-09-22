Путин оценил банкомат, который проверяет здоровье: Греф доложил о разработке

Греф доложил Путину о банкоматах с диагностикой здоровья

Банкоматы Сбербанка теперь могут определять изменения в состоянии здоровья. Об этом Владимиру Путину доложил Герман Греф в рамках рабочей встречи в Кремле. По словам председателя правления, для диагностики используют искусственный интеллект. Клиенту достаточно приложить пальцы к терминалу и посмотреть в камеру. Система проанализирует полученные данные и в случае отклонений даст рекомендации для дальнейшего обследования. И это не единственная из уникальных разработок корпорации.

«Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем», — сказал президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«А как это работает?» — спросил Владимир Путин.

«Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И если человек заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, он тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. Фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат (это совершенно несложно) — в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик», — рассказал Герман Греф.

Мобильный медпункт позволяет провести обследование прямо у пациента дома. Результаты сразу передают искусственному интеллекту и врачу. Разработку уже испытали в Удмуртии. Теперь проект планируют развивать дальше при поддержке регионов и Минздрава.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.