Мозг обманывает каждый день — почему мы не замечаем очевидных вещей
Ученые научились включать и выключать активность нервных клеток с помощью света. Но даже без вмешательства специалистов наш главный орган способен создавать удивительные иллюзии.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ingram Images; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Человеческий мозг содержит около 86 миллиардов нейронов, способен хранить огромные объемы информации и продолжает работать даже тогда, когда человек отдыхает.
Однако при всей сложности этого органа его легко обмануть: иногда мы не замечаем очевидного, неправильно оцениваем размеры предметов и даже принимаем искусственную руку за собственную.
Как ученые научились управлять активностью нейронов с помощью света, где хранятся воспоминания и почему мозг не всегда правильно воспринимает окружающий мир? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Давай разберемся».
Нейроны по команде: как свет заставляет клетки мозга реагировать
Ученые нашли способ в буквальном смысле подсвечивать каждый нейрон и отслеживать маршрут передачи нервных импульсов на клеточном уровне. Прорывная технология называется оптогенетика.
В этом году она принесла своим разработчикам Нобелевскую премию по медицине. Метод позволяет управлять активностью нейронов с помощью белка, который выделяют из светочувствительной водоросли хламидомонады. Белок в форме вируса встраивают в мембрану нервной клетки, и она начинает реагировать на свет: возбуждаться или подавляться.
«Внедрили эти белки в икринки лягушки, и они тоже начали быть светочувствительными. А потом уже провели эксперименты на нейронах в головном мозге мышки», — говорит молекулярный биолог Арина Холькина.
Животному ввели безвредный вирус, который работает как «курьер» — он доставил в клетки мозга ген светочувствительного белка водоросли. В черепе мыши сделали отверстие и установили светопроводящий кабель. Однако оптогенетика уже сейчас может работать и без хирургического вмешательства.
«Был проведен ряд испытаний примерно на 60 людях. И с помощью этого метода оптогенетики генетически редактировали клетки не просто глаз и сетчатки, а клетки нейронов, потому что у нас напрямую к глазу подходят нейроны», — говорит Арина Холькина.
Нервные волокна длиной почти в три пути до Луны: как устроен мозг
В этом году нейробиологи представили объединенную трехмерную карту головного мозга и нервной системы мушки-дрозофилы.
Это позволило целостно взглянуть на организм и понять, как мозг и тело взаимодействуют при полете или ходьбе. В нервной системе насекомого 160 тысяч нейронов и 100 миллионов синапсов-соединений.
В человеческом мозге — порядка восьмидесяти шести миллиардов нейронов, а синаптических связей — сто–сто пятьдесят триллионов. А общая длина нервных волокон превышает миллион километров — это почти три расстояния от Земли до Луны.
«Наш мозг использует потенциал свой, ну, в лучшем случае там на 30–40%, а остальные участки мозга просто ждут, когда на них запишется какая-то новая информация или они будут использованы для чего-то другого», — говорит заведующий Центром нейрохирургии НМХЦ им. Н. И. Пирогова Андрей Зуев.
Согласно научным данным, каждый синапс может кодировать несколько бит информации. В сумме выходит огромный объем: две с половиной тысячи терабайт.
«Удаляя один участок мозга, информация записывается на другой, связи выстраиваются по-другому, и у человека никакого неврологического дефицита нет», — говорит Андрей Зуев.
Одно событие, несколько «адресов»: где мозг хранит воспоминания
Одно и то же воспоминание распределено по разным зонам: зрительные образы — в затылочной доле, эмоции — в миндалевидном теле, анализ событий — в височных областях.
Связывает все эти разрозненные детали гиппокамп. Со временем, когда воспоминание закрепляется, оно помещается во внешние слои головного мозга.
«Мы можем посмотреть активность мозга в состоянии покоя, то есть фоновую активность. А даже когда мы ничего не делаем и особо ни о чем не думаем, наш мозг все равно работает, и все равно мы можем зафиксировать ту или иную его активность», — говорит младший научный сотрудник, медицинский психолог Российского центра неврологии и нейронаук Анастасия Черкасова.
Мозг потребляет около 20% энергии тела, хотя составляет примерно 2% его массы: около полутора килограммов. Часто думают, что решение сложной задачи резко увеличивает энергозатраты. На деле интенсивная когнитивная нагрузка повышает расход менее чем на 5%.
«Наш мозг, как, в принципе, и любой орган, достаточно ленивый и не хочет много работать. Он будет всячески нас убеждать в том, что ему не нужна никакая информация», — говорит Андрей Зуев.
Горилла на виду, великан в углу: как мозг обманывает зрение
Доказательство того, что мозг экономит ресурсы и фильтрует информацию, — знаменитый эксперимент с невидимой гориллой. Участников попросили передавать друг другу мяч и точно считать броски. Больше половины так сосредоточились на задаче, что не заметили человека в костюме гориллы в центре зала.
А еще этот орган иногда обманывает нас, чтобы сохранить целостность картины мира. Яркий пример — тест в искаженной комнате, где стены и потолок скошены, а пол наклонен: в одном углу человек кажется карликом, а в другом — гигантом. Серое вещество ждет привычных форм и углов — и автоматически принимает искаженные пропорции за разницу в росте.
- 17 нояб
- Древний звон: почему колокола на Руси считали живыми и давали им имена
- 13 нояб
- Мрамор хранит тайны миллионов лет: что скрывается внутри камня
- 12 нояб
- Смертельная сила Земли: почему землетрясения нельзя предсказать
- 4 нояб
- Вы уже едите насекомых и даже не знаете об этом: в каких продуктах они есть
- 3 нояб
- Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление
- 30 окт
- От человеческих органов до домов на Луне: на что способны 3D-принтеры
- 29 окт
- От солнечных батарей до умных окон: как свет превращают в электричество
- 21 окт
- Стоила как золото, вызывала бунты, а теперь лежит на кухне: история соли
- 20 окт
- Архимед, королевская любовница и летающее кресло: как появился лифт
- 18 окт
- Возрождение эпохи дирижаблей: зачем миру снова понадобились воздушные гиганты
93%
Нашли ошибку?