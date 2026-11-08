Болезни превращают в деньги: как пенсионеров обманывают в клиниках

Пожилые люди, которые ищут помощь при хронических заболеваниях, могут столкнуться с навязыванием дорогостоящего лечения. Вместо облегчения — кредит на сотни тысяч рублей, жалобы на ухудшение здоровья и попытки вернуть деньги через суд.

Как пенсионерам распознать давление в частной клинике и что делать, если за лечение уже заплачено? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Кредит на капельницы: пенсионерка должна 900 тысяч рублей за «лечение»

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Пенсионерка Наталья Костишина долго пыталась избавиться от тремора рук. Увидев рекламу в газете, она обратилась в частную клинику в Москве. По словам женщины, там ее убедили оформить кредит на курс капельниц. Вместе с процентами сумма составила 900 тысяч рублей.

При этом, как утверждает Наталья, перед назначением лечения сотрудники не изучили ее медицинские документы. После процедур она пожаловалась на ухудшение здоровья.

«Предыдущие анализы, справки они не смотрели. Можно ли, нельзя эти препараты колоть. И одно лекарство, так оно 65 тысяч (стоит. — прим. ред.), там с наценкой 73 (тысячи рублей. — Прим. ред.), а в других клиниках по 12 тысяч. У меня все анализы стали плохие. Буквально. Я теперь пью таблетки, лечусь», — говорит пенсионерка.

Наталья обратилась к юристу и подала иск. Суд встал на ее сторону, однако вернуть деньги пока не удалось. Сейчас клиника закрыта, деятельностью ее руководства занимаются правоохранительные органы.

Что делать пенсионерам, если их обманули в клинике

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Столкнуться с шарлатанами можно в любом городе. Чаще всего псевдоврачи назначают дорогой, но бесполезный курс лечения, навязывают покупку сомнительных препаратов или оборудования по высокой цене, уговаривают жертву взять кредит и при этом пугают вымышленным диагнозом.

Если вы тоже попали в такую ситуацию — не молчите.

«Обращайтесь. — Прим. ред.) в Росздравнадзор, Роспотребнадзор, (пишите. — Прим. ред.) заявление о расторжении и претензия о возврате денежных средств в клинику. Обязательно документ подаете в двойном экземпляре. И для того, чтобы не бегать потом по судам, можно же заранее проверить клинику. На сайте Росздравнадзора вы можете проверить и лицензию клиники, и образование доктора», — говорит юрист Дарья Романова.

Доверять свое здоровье нужно только опытным врачам. Сейчас существуют специальные телемедицинские сервисы, где можно найти квалифицированного специалиста, получить онлайн-консультацию или записаться на очный прием. А также заказать анализы и пройти полную диагностику организма.

Часто эти услуги предоставляются со скидкой. Для пациентов с хроническими заболеваниями есть опция удаленного мониторинга состояния организма — по таким показателям, как, например, артериальное давление.